Číňané nečekaně představili úplně nový osmiválec vlastní konstrukce, takový nenabízí nikdo na světě | Petr Miler

/ Foto: Great Wall Motor

Je ironií osudu, že zatímco v Evropě se hovoří o přechodu na elektrický pohon a čínské hrozbě s tím spojené, sami Číňané nemají problém vytáhnout úplně nový spalovací osmiválec. Pikantní je nejen jeho konstrukce, ale také fakt, že je určen pro motocykly.

Evropské automobilky vývoj nových spalovacích motorů vesměs odpískaly - některé otevřeně, jiné potichu. Tak moc počítají s tím, že si za pár let vystačí jen s elektromobily. Výjimky pochopitelně existují, mimo BMW nás ale nenapadá žádná významná značka, která by se otevřeně hlásila k tomu, že s vývojem pokračuje dál a počítá s prodejem špičkových benzinových a dieselových pohonných jednotek i po roce 2030.

Nejsme jediní, koho to udivuje. Profesor techniky Fritz Indra nedávno připomněl, že čínské automobilky takto neuvažují a nadále vyvíjí spalovací motory s vysokou účinností, které jsou inspirované technikou monopostů Formule 1: „Již nyní pracujeme s velmi vysokými kompresními poměry, inovativními procesy zapalování a chudými směsmi. Úroveň účinnosti je téměř 50 procent. To vše přichází i do sériových motorů, které jsou nyní primárně vyvíjeny v Číně. Jako rakouský stařík z vývoje mohu jen kroutit svou šedou hlavou. Je neuvěřitelné, že technicky vysoce vyspělá země jako Německo říká: Nic z toho už nepotřebujeme.”

Němci si skutečně z většiny myslí, že už spalovací motory potřebovat nebudou, zatímco Číňané skutečně kráčí opačným směrem. Nejnovější důkaz se ukázal na stále probíhajícím autosalonu v Pekingu, kde automobilka Great Wall Motor alias GWM (výrobce aut i v Evropě působících značek jako Haval, Ora, Tank nebo Wey) překvapila představením zcela nového osmiválcového motoru. Od Číňanů jsme už na nové motory už zvyklí, ale osmiválec? To je na Říši středu vskutku neobvyklé.

Motor si říká Souo H8, neboť to není klasičtější vidlicový V8, ale plochá osmička, tedy boxer. Marně přemýšlíme nad tím, kdo by dnes něco takového nabízel v benzinové formě pro silniční využití, to je skutečně neobvyklá koncepce. Detailní specifikace zatím nejsou známky, motor má ale mít zdvihový jen okolo 2,0 litru. Dvoulitrový osmiválec z Číny? To už zní jako sci-fi, pokud ne jako apríl.

Relativně nízký zdvihový objem a vlastně i celá koncepce motoru jsou dány tím, že agregát byl navržen pro použití v motocyklu, což celou premiéru posouvá do ještě fantasknějších mezí, neboť GWM dnes motorky neprodává. Právě to chce ale změnit a vstoupit na trh motocyklů s velmi specifickými stroji, které by konkurovaly velkým cestovním motorkám jako Honda Goldwing nebo BMW K1600. Nadšenci by ale jistě našli i klasické automobily, do kterých by se dal malý boxer namontovat. Co třeba původní VW Brouk? Pro ten by byl i motocyklový 2,0 H8 vzpruhou.

Automobilka říká, že motor bude nejen silný, ale pochlubí se i velmi specifickým zvukovým projevem, který motorkáře vezme u srdce. Na motorky experti nejsme, a tak se bez znalosti dalších detailů nebudeme v čínské novince „vrtat”. Ovšem už fakt, že Číňané v roce 2024 zkouší zaujmout - a úspěšně - specifickým novým spalovacím motorem, zatímco Evropané se o nic takového už vesměs ani nepokouší, stojí za pozornost.

Věřte nebo ne, ale čínská automobilka právě představila nový osmiválcový benzinový motor, boxer o objemu okolo 2 litrů. Fascinující. Foto: Great Wall Motor

Zdroj: Great Wall Motor

