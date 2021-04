Číňané poprvé ukázali Porsche pro chudé, kopírovat je zjevně bavit nepřestalo před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Great Wall

Chcete Porsche, ale nemáte na něj? Pak si ho nekupujte, velí zdravý rozum, Číňané to ale vidí jinak. To jejich „Porsche” sice není tak úplně pravé, mít na něj ovšem dost možná budete.

Lidé se nemění, jen inteligencí korigují některé přirozené projevy svého chování, říkají moudří. A soudě podle toho, kam se posouvá čínský automobilový průmysl, mají pravdu. Číňané prosluli kopírováním „západních” aut, na čemž vydělali miliardy a byť se od té doby v mnohém poučili, v principu stejný přístup jim dodnes není cizí. Jen místo cesty, kterou by Američané nazvali „carbon copy”, volí něco, co by sami označili za „inspiraci”.

Níže si můžete prohlédnout první obrázky nového modelu značky ORA, která spadá pod konglomerát Great Wall Motors. Jedna z největších čínských automobilek, známá ve světě hlavně díky značce Haval, založila divizi ORA v roce 2018 s cílem nabízet jejím jménem elektrická auta. V tuto chvíli nabízí čtyři modely, z nichž jeden si říká iQ, druhý Bílá kočka, třetí Černá kočka a čtvrtý Dobrá kočka. To není vtip, nyní tu máme předobraz pátého modelu jménem Rychlá kočka nebo spíše Blesková kočka.

Už Dobrá kočka připomínala kulatými předními světly různá jiná auta, byl to takový slepenec Mini, VW Beetle, Porsche a Nissanu Leaf, jakkoli to může znít podivně. Novinka celý tento koncept natahuje do délky a rázem vypadá jako... Porsche Panamera. Není to ryzí Panamera, na to je auto moc vysoké, cosi mezi Panamerou a Broukem (protože každé Porsche je dodnes tak trochu Brouk) ale auto připomíná zcela zřetelně.

Interiér je trochu svébytnější, ale ne zase tak moc. V případě techniky toho mnoho nevíme, má-li ale jít o skutečně bleskovou kočku, která nebude připomínat Porsche jen na pohled, bude to chtít něco více než 145 koní vizuálně podobné Dobré kočky. Tak či onak nejde o studii bez ambicí na sériovou výrobu, naopak - Great Wall říká, že vidíme prakticky hotové auto, odmyslet si musíme jen kamery místo vnějších zpětných zrcátek, prosklenou střechu, velká kola a pár „drobností”.

Auto má stát v přepočtu řádově stovky tisíc korun, takže o Porsche pro chudé půjde zcela nepochybně. Další detaily se ale teprve dozvíme, veřejný debut vozu 19. dubna na autosalonu v Šanghaji jistě napoví víc.

Podobnost nové Bleskové kočky od čínské značky ORA s Porsche je čistě neúmyslná nebo náhodná, pochopitelně. Foto: Great Wall

Zdroj: Great Wall

