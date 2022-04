Číňané už se se svými auty zabydlují i v EU, díky soupeři Octavie Combi hlásí rekordní měsíc i kvartál před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: MG Motor

Co je pro jedny tragédie, je pro jiné příležitost. Čínské značky dokáží zužitkovat jisté paralyzování mnoha evropských výrobců a v momentě, kdy oni o desítky procent klesají, Číňané o více jak sto procent rostou. V případě MG to platí o letošním březnu i prvním kvartálu.

Když se řekne MG, dříve narození si představí britskou automobilku, to už ale dávno neplatí. Britskou značkou zůstanou tato dvě písmena patrně navždy, po faktickém krachu původní britské společnosti se ale jejích aktiv zmocnili Číňané, konkrétně koncern SAIC Motors. A po letech příprav už s vlastními auty vyrazil zpět do Evropy.

Začal logicky ve Velké Británii, v posledních letech se ale rozpíná i jinde a nyní míří také do České republiky. Ačkoli „na západě” chce bodovat spíše se svými elektrickými a hybridními modely, ve východnějších cípech Evropy nabídne rovněž ty benzinové. A není bez šance, máme-li soudit ze závěrů prvních testů kombíku MG5 SW, který může při svých cenách uspět leckde.

A nemusíme soudit jen podle subjektivních závěrů, o konkurenceschopnosti čínských MG svědčí i jejich prodejní výsledky v Evropě. Automobilka se čerstvě pochlubila tím, že v březnu zaznamenala rekordní měsíční prodeje, když zákazníkům ze zemí Evropské unie dodala 12 378 aut. To už není legrace, spousta mnohem známějších značek bude mít problém takový výsledek vyrovnat, zvláště když je dnes obvyklé jít s prodeji o desítky procent dolů. To není případ MG - loni za stejný měsíc prodalo v EU 5 109 aut, meziročně tedy roste o více jak 142 procent.

A nejde o jednoměsíční výkyv, jak tomu bývá třeba v případě Tesel. Za celý první kvartál letos značka prodala v EU 22 135 aut, za kvartál tedy roste ještě rychleji (loni šlo za Q1 o 8 580 aut). A při pokračující expanzi se nedá očekávat, že by tento trend hned tak pominul. Tušíme, že v Česku bude muset MG na své image pracovat déle, nemá tu téměř žádnou historii, EU má ale skoro tři desítky zemí a MG dosud nepůsobí ve většině z nich.

Číňané tak dokonale využívají obou bouří, které konkurenty trápí - tradičním automobilkám chybí díly kvůli covidu i konfliktu na Ukrajině a kvůli druhému faktoru přichází i o ruský trh. Čínské značky vše trápí v mnohem menší míře - dílů mají obvykle dost a dění okolo Ukrajiny je příliš neomezuje, naopak s Ruskem dále udržují obchodní vztahy a mohou tamní trh snadno postupně opanovat. V EU to budou mít složitější, u konzervativněji uvažujících zákazníků obzvlášť, pokud ale jejich soci dál nebudou s to vyrobit dostatek aut a budou za ně chtít nekřesťanské peníze, také to nemusí být až takové trápení.

Jednou z velkých nadějí Číňanů na úspěch v EU je inovovaný kombík MG5. Je sice jen elektrický, ale stojí i tak relativně málo - v zemích s vysokými dotacemi to na úspěch stačí, u nás by se někteří mohli též nechat zlákat. Buď jak buď, MG je nyní na vrcholu a mohutně roste v momentě, kdy soupeři míří ke dnu. Foto: MG Motor

Zdroj: MG Motor

Petr Miler

