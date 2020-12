Citroën ukončil trápení svého experimentu v kompaktní třídě, víc jak 6 let nevydržel před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Francouzská značka proslula tím, že zkouší dělat věci jinak než ostatní a občas s tím slavila i úspěch. V tomto případě ji to ale rozhodně nevyšlo, model C4 Cactus končí vlastně bez přímého nástupce.

Po chvíli bádání bychom jistě došli i k sofistikovanějšímu dělení, v zásadě lze ale automobilky rozdělit na dvě skupiny. Jednak jde o ty, které se snaží neustále budovat jakési pyramidy slávy určitých modelů - postupně rozvíjet stejnou základní myšlenku, dávat cihlu k cihle a kumulovat jejich konzervativní klientelu také tím, že ji nedráždí čímkoli „zbytečně novým”. Tímto způsobem pracuje třeba Volkswagen, jehož nový Golf přijde na trh a nikdo si pořádně nevšimne nějaké změny. Tedy až na statisíce věrných zákazníků, kteří neprodleně začnou posílat své objednávky, protože ví, že dostanou přesně to, očekávají.

A pak jsou tu značky, které pomalu s každou generací vozu téže třídy přijdou s něčím koncepčně úplně jiným, někdy i bez ohledu na to, jak úspěšný předchozí nápad byl. Původní myšlenky i s jejich klientelou hodí do koše, přidají i jiné jméno a začnou s čistým stolem. Je to jistě lék na nudu, nejsme si ale jisti, jak moc je to recept na prodejní úspěch. Buď jak buď, takto po léta funguje třeba Citroën a svými posledními kroky to jen připomíná.

Francouzi v roce 2014 přišli s modelem C4 Cactus, který se rozhodně snažil dělat věci „jinak”. Ačkoli jménem částečně navazoval na úspěšnou C4, ta současně zůstala ve výrobě. Cactus vsadil na mix na hranici kompaktního hatchbacku a SUV a přidal i podivné pogumování boků jménem Airbump, které navzdory svému vzhledu mohlo přispět praktické použitelnosti.

Bylo to nepochybně rozdělující auto typu „miluj mě, nebo nenáviď” a jak to u takových vozů bývá, jeho prodejní potenciál se rychle vyčerpal. Nikdo to nebyl prodejní hit, do roku 2016 si ale tento model kupovalo v Evropě alespoň přes 70 tisíc lidí ročně - jistě těch, kteří se do jeho zvláštností zakoukali. Pak se ale Francouzi vydali cestou tak typickou u podobně rozdělujících aut - když zájem ohromené klientely začal slábnout, ukončili život původní C4 a „normalizovali” vzhled Cactusu, tedy mu mimo jiné sebrali ono pogumování. A tím jeho osud zpečetili.

Z auta „miluj mě, nebo nenáviď” se stal vůz „nenáviď mě, nebo nenáviď”, protože nepogumovaný Cactus nechtěl z dříve ohromených skoro nikdo a na ty ostatní ani napodruhé dojem neudělal. Prodeje se tak začaly propadat až k letošním asi 24 tisícům vozů. Nejvíce patrný je pak sešup na trzích, kde byl C4 Cactus svého času relativně populární - například v Nizozemsku si v roce 2015 našel přes 7 tisíc kupců, letos je jich 648. Takový vývoj nutně znamenal jediné - zvonec a kaktusu je konec.

Citroën oznámil, že trápení tohoto experimentu ukončí a vůz s okamžitou platností přestává vyrábět, k dispozici už budou jen auta na skladě. Přímý nástupce vlastně neexistuje, tím nepřímým je pro změnu nová C4, která jde zase trochu jiným směrem a můžete ji spatřit na fotkách níže. Jak moc úspěšná bude, uvidíme, normální kompaktní auto to ale znovu není.

Příliš odvážný na to, aby široce uspěl, byl experiment Citroënu s pogumovaným C4 Cactus. Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz



Spása v podobě předloňského faceliftu „bez gumy” se nedostavila, pro auto to byl spíše polibek smrti, letos tak končí bez přímého nástupce. Foto: Citroën



Tím nepřímým se stane znovu model C4, ani tentokrát ale nejde o konveční kompaktní hatchback. Foto: Citroën

Zdroje: Citroën, JATO Dynamics

Petr Miler