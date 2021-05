Dacia Duster 2022 nafocena bez maskování, napraví jednu z chyb dosavadního provedení před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Někteří říkali, že tohle auto už ani nedorazí, očividně se ale mýlili. Nakonec budeme konfrontování jen se zpožděním daným nedostatkem čipů, v září tu má být Duster 2022 jako na koni.

Současné Dacii Duster říkáme nová nebo druhá generace, není to ale tak úplně přesný odraz reality. Tento vůz přišel v roce 2017 jako rozsáhleji modifikované provedení generace první, které používá stejnou platformu a do značné mí i totožnou další techniku. I proto se několikrát mluvilo o tom, že Rumuni tohle auto použijí jen coby jakousi mezigeneraci a plnohodnotný nástupce dorazí už po pěti letech. Něco takového se ale již zcela jistě nestane.

Místo toho Dacia k Dusteru II přistoupí jako k plnohodnotné druhé iteraci a po čtyřech letech jej obdaří standardním mezigeneračním faceliftem pro modelový rok 2022. Nejlépe to dokazují přiložená videa, na nichž vůz můžete vidět s lehkým maskováním ze závěrečných testů či dokonce zcela bez něj při focení katalogových snímků. Je nepochybné, že Rumuni by se do něčeho takového nepouštěli, kdyby chtěli Duster nahradit zcela jinak pojatým autem už příští rok.

Co se vzhledu týče, nejvýmluvnější jsou samotné záběry. Dle nich Dacia sáhne po celkem vyzpytatelných vnějších změnách spočívajících nejvíce v úpravě předního nárazníku do poněkud stylovější podoby a proměně vnitřní grafiky předních světel, v nichž se linka s jakýmsi položenými písmenem Y posune o něco výše a zdvojí jako u nového Sandera. Drobnějších změn je více, díky jednomu záběru ale můžeme nahlédnout i do interiéru.

Z něj je patrné, že vůz dostane nové palubní systémy Media Display a Media Nav opět z nového Sandera, které nabízí i Apple CarPlay a Android Auto. Možná největší novinka ale čeká o kousek níže, neboť Duster 2022 napraví jednu z chyb dosavadního provedení a konečně dostane i automatickou převodovku. Tu dosud zcela postrádal (a nabízel ji jen jako u nás nedostupný Renault Duster), nyní by měl nabídnout dvojspojku k vrcholnému motoru 1,3 TCe se 150 koňmi. Zbylá technika má zůstat zachována včetně motorů na naftu a plyn.

Kdy můžeme čekat oficiální odhalení a začátek prodejů? Zdroje z automobilky hovoří o tom, že původně v červnu už mělo být možné vůz objednat, nedostatek čipů, který zavřel i továrnu Dacie, ale počátek prodejů odsunul na září. Přesto by už 22. června mělo dojít k odhalení vozu s tím, že prodeje fakticky začnou později. Uvidíme, zda se tato očekávání naplní, v případě vzhledu vozu ale víme to podstatné už nyní.

Takto vypadá Dacia Duster ve své polodruhé generaci dnes. Ještě před příchodem té skutečně nové dostane facelift, z nějž je to podstatné patrné z videí níže. Foto: Dacia

Zdroj: Diario Nordschleife@Youtube

Petr Miler