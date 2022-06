Další automobilka říká, že spalovací motory bude prodávat i po roce 2030, její kličku ale může zhatit odpor EU před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini

Někteří výrobci se dnes mohou přetrhnout, prodávali jen elektrická auta co nejdříve, i když sami musí vidět, jak nežádaný artikl to zejména v některých zemích je. Italové volí poněkud méně živelný přístup a nejsou ochotni ignorovat specifické přednosti motorů na benzin.

Stephan Winkelmann patří mezi nejrespektovanější automobilové manažery světa. Není to ten člověk, který si sedne do kanceláře a jezdí myší po excelových tabulkách, žije s firmou i s jejími zákazníky. Sami jsme jej poznali na jedné z prezentací a v rovině osobního nasazení je vskutku mimořádný. Chce být s klienty, vnímat jejich přání a ta co možná nejlépe uspokojovat.

Něco takového lze dělat hlavně v menším měřítku, a tak nepřekvapí, že se proslavil nejprve u Lamborghini, které poslal vysoko do černých čísel. Pak šel šéfovat Bugatti, kde se postaral o totéž. V případě obou značek tvrdil, že od nich nemáme v brzké době očekávat elektromobily, neboť zákazníci na ně ještě nejsou ani připravení, ani zvědaví. Navíc ani jedna značka by dle jeho názoru nedokázala poslat na trh vůz tak dobrý, aby očekáváním s těmito značkami spojeným.

Bugatti se ale v mezičase spojilo s chorvatským Rimacem, což jinak než příchodem elektrického modelu nemůže skončit. Winkelmann i proto pozici šéfa opustil a vrátil se k Lamborghini, kde se na elektrickou strunu nadále nehraje. Přesto potvrdil, že na konci této dekády dorazí i elektrické Lamborghini. Neznamená to však, že by dnes už sedmapadesátiletý manažer změnil své postoje, spíše se snaží hledat schůdný kompromis.

Lamborghini tak během této dekády čeká další expanze, neboť současné tříčlenné portfolio by měl doplnit další zcela nový model. Půjde o univerzálnější auto, pravděpodobně menší crossover ve stylu Urusu. Nástupci modelů Aventador a Huracán tedy elektromobily nebudou, půjde znovu o vozy postavené okolo spalovacích motorů s částečnou elektrifikací, jednat se tedy bude o hybridy.

Nemělo by ale jít o rozlučku s motory V10 nebo V12, Winkelmann věří, že spalovací motory bude možné i nadále prodávat i díky řešení, kterému se v koncernu VW věnuje především Porsche - syntetickým palivům. Pro list Corriere della Sera k tomu řekl: „Chceme mít dva hybridní supersporty v nabídce i po roce 2030, a to díky syntetickému benzínu, se kterým dosáhneme velmi nízkých emisí.“ To zní jasně, stejně jako motivace, proč se benzinových V10 či V12 držet.

Podle Winkelmanna v tuto chvíli neexistuje řešení, které by spalovací motory dokázalo v plné míře nahradit, není možné vyvinout elektrický vůz, který by dokázal po stovky kilometrů využívat stovek koní výkonu a pak za pár minut pokračovat v cestě. Navíc je tu ještě jeden aspekt, emoce: „Chceme i nadále vyvolávat emoce se spalovacími motory, stejně jako vždy," říká Stephan W. a přidává se tak nejen ke zmíněnému Porsche, ale třeba i k BMW, Toyotě nebo Astonu Martin, žádná z těchto značek nechce na „spalováky” zcela zanevřít.

Současně je ale realistou, neboť ví, že jednostrunně zaměřená EU může do celého nápadu se syntetickými palivy „zapíchnout vidle”. Jistotou zatím není ani dostupnost dostatečného množství syntetického paliva v ten pravý čas, rozhodnou ale hlavně politici. Těm Winkelmann radí se neunáhlovat - sám říká, že od něj nemůžeme chtít jasné rozhodnutí o budoucím směřování firmy v situaci, kdy jsou roky 2030 nebo 2035 tak daleko. Nikdo neví, jak bude tou dobou svět vypadat, však kdo by před pár léty správně hádal, jak bude vypadat dnes?

Italským dvanáctiválcům pohřeb strojit nemáme, šéf Lamba je odhodlán je jako nenahraditelné prodávat i za 10 let. Foto: Lamborghini

Zdroj: Corriere della Sera

Petr Miler

