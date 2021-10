Další dvě SUV končí bez nástupce jako propadáky, doba snadného prodeje čehokoli je minulostí před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Muselo to přijít stejně nevyhnutelně jako přijde pád akcií Tesly, jedinou otázkou bylo, kdy se to stane. Vypadá to, že „teď” je ta správná odpověď, SUV-cokoli už zjevně není automatickým receptem na úspěch.

Tesla se tento týden postarala o další mediální senzaci, když hodnota jejích akcií překonala hranici 1 000 dolarů a tržní kapitalizace firmy přesáhla 1 bilion dolarů. Je to z jakéhokoli pohledu naprosto absurdní. Firma nemá v tuto chvíli ani třicetinový obrat své hodnoty, je navíc třeba dodat, že jde o obrat primárně za zboží, tedy z podstaty nízkomaržovou věc. Předchozí rekordman v tomto ohledu byl Facebook, jehož hodnota na burze přesáhla 1 bilion dolarů ve chvíli, kdy měl asi dvanáctinový obrat. Už to je samo o sobě velkým rozdílem, a to šlo o obrat výlučně na službách, z podstaty vysokomaržovou věc.

Hodnota Tesly je už nějaký čas největší akciovou bublinou dějin, zatím se ale stále absurdněji nafukuje ze stále absurdnějších důvodů. Posledním hlavním impulsem byla objednávka 100 tisíc aut Hertzem údajně za plnou cenu, což je sice zajímavé, ale co to nakonec u beztak extrémně nadhodnocené firmy znamená? Jiné velké automobilky po dekády dodávaly půjčovnám nesrovnatelně více aut - každá samostatně - a dnes jich budete muset dát dohromady desítky, aby hodnotu Tesly vyrovnaly.

Je docela legrační, že Volvo v tuto chvíli přemýšlí, jestli vstoupí na burzu s očekávanou hodnotou 23 nebo 18 miliard dolarů, když hodnota Tesly jen za jeden den obchodování vzrostla o násobky kterékoli z těchto částek. A Volvo prodává podobné množství aut jako Tesla a představuje z podstaty mnohem udržitelnější podnikání. Tohle jsme ale probírali mnohokrát a akcie zatím stále rostou. Mohou vyrůst leckam, však snaha posuzovat hodnotu Tesly jakoukoli obvyklou optikou se s neúspěchem setkala už mnohokrát, jednou se ale s úspěchem setká. Jde hlavně o emocemi hnanou mánii, pro kterou se hledají snadno rozporovatelná racionální zdůvodnění.

Této situaci je na trhu aut podobná mánie rozpoutaná kolem SUV. V minulosti jsem se o důvodech, proč lidé tato auta vlastně tak chtějí, bavil s několika velmi schopnými lidmi automobilek a v podstatě nikdo pro to racionální vysvětlení neměl. Nedává totiž smysl, aby si někdo koupil vysoké, těžké a drahé auto s prakticky stejnou užitnou hodnotou jako to menší, lehčí a levnější. Pokud to ovšem není tak, že ho „prostě chce”, protože se mu „prostě líbí” nebo něco takového, s podobným vysvětlením se nakonec automobilky musely smířit a SUV „prostě nabídnout”. Racionální důvody, proč se ten či onen model prodává, se hledají spíše zpětně než předem.

Odbyt SUV zatím stále roste, je ale jasné, že jednou skončí. Stejně jako je jasné, že věčně nebude možné uspět na trhu s čímkoli, co přijde do této třídy. Dnes už jsme o jednom takovém autě psali, Mazda to v Evropě balí s CX-3 a máme pocit, že i ona spíše zpětně hledá důvody, proč tento vůz neuspěl. Menší než optimální vnitřní prostor zní jako důvod, ale ruku na srdce, je nějaké místo v Renaultu Captur? A vůbec, kolik kupců těchto auto je dnes jde vyzkoušet, natož pak tak, aby zkoumali třeba místo na zadních sedadlech? Spíše to vypadá, že CX-3 lidé „prostě nechtějí” a důvody se opět hledají zpětně.

Mazda v tom není sama, nejnověji se ke stejnému trápení přiznal i Renault. Ten podle kolegů z francouzského L'Argusu pošle do zapomnění hned dva modely - Koleos a Kadjar. U prvního jmenovaného není divu, to je s loňským 6 916 prodeji v Evropě jasný propadák, Kadjar si ale na první pohled zase tak zle nevede, loni ho koupilo skoro 64 tisíc lidí. Francouzům se ale nelíbí, že konkurenční Peugeot 3008 oslovuje dvakrát více zákazníků (a v domácí Francii jsou nůžky rozevřeny ještě citelně více), a tak jako s relativním propadákem skončí i s ním.

Nějaká další SUV přijdou, to je nebojte, Koleos a Kadjar to ale už nebudou. A tušíme, že další modely budou následovat - zatím jako dopad konkurenčního boje a jisté saturace trhu, stejně tak ale jednou přijde konec pád popularity jako takové. Kdy? To se s ohledem na iracionalitu mánie okolo nich těžko odhaduje, ale móda něčeho zkrátka přichází a odchází a fakt, že už dnes existují neúspěšné modely, že už není možné automaticky dobře prodávat jakýkoli vůz tohoto ražení, naznačuje, že tomu momentu jsme stále blíž.

Renault Koleos se s přízní zákazníků nepotkal a skončí bez nástupce. Foto: Renault



Kadjar si vede lépe, jasně ale prohrává s Peugeotem 3008 a skončí také. Foto: Renault

Zdroj: L'Argus

Petr Miler

