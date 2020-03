MPV jsou na pokraji vyhynutí, další kdysi populární model této třídy končí před 6 hodinami | Mirek Mazal

Ještě docela nedávno to byla favorizovaná třída aut, kteří mnozí věštili zářnou budoucnost. Pak ale přišla SUV a jejich sláva byla pryč. Teď už jen opouští scénu, Seat Alhambra není výjimkou.

MPV zažívají tvrdý pád, který neustal ani zakladatele této třídy aut. Americký Dodge Caravan u nás známý spíše jako Chrysler Voyager to má za sebou a parte můžeme tisknout i v Evropě známějšímu symbolu rodinného cestování.

Už od roku 2016 kolují médii zprávy o vytlačení Seatu Alhambra z nabídky španělské kvůli prudkému růstu zájmu lidí o nová SUV, nic se takového se ale dosud nestalo. Do dnešního dne je španělské MPV nabízeno i českým zastoupením, přičemž tuzemští zájemci potřebují nejméně 940 900 Kč, aby bylo možné převzít nejlevnější konfiguraci z výroby v portugalské Palmele.

Přímořská součást lisabonské metropolitní oblasti produkuje Alhambry už čtvrt století, po první generaci 7M z roku 1995 přišel před devíti léty modernizovaný nástupce 7N ověšený mnoha cenami za nejlepší MPV napříč evropskými trhy. V roce 2017 bylo prodáno celkem 33 638 nových vozů, předloni vyjelo z bran továrny 19 588 stejných aut a loňská uzávěrka prozradila 23 015 dokončených Seatů s pojízdnými dveřmi. Ani menší vzedmutí ale nemohlo zabránit tomu, co jednou zkrátka muselo přijít.

Alhambra tak skončí bez nástupce, a to v závěru tohoto měsíce. Sedmičlenná posádka bude muset spoléhat na sportovně užitkové Tarraco. „V rámci strategie se zaměřujeme na nové a elektrické modely, jako je hybridní plug-in Seat Leon a plug-in hybridní cross-up Cupra Formentor. Odstraníme starší vozidla z prodeje a nahradíme je novějšími, čistšími,“ zaznívá automobilky.

Řez do portfolia značky se kupodivu nedotkne příbuzného Volkswagenu Sharan skládaného na stejné lince. Jeho produkce bude pokračovat po pauze způsobené koronavirem, dlouhá etuda to ale také být nemusí - prodej bude Němců pokračovat jistě do konce letošního roku, na jeho další pokračování bychom si ale nevsadili. Na pokraji vyhynutí je celá třída těchto aut jen s pár přežívajícími nástupci, kteří navíc obětovali své tradiční tvary vizuálnímu přiblížení se dnes módním SUV a CUV.

Fotky druhé generace Seatu Alhambra jsou tečkou za existencí kdysi populárního MPV

Zdroj: Autocar

Mirek Mazal