Data modelů teprve vykreslují kolaps Škody v Číně, už ani není její trh číslo 1

/ Foto: Škoda Auto

Neskutečnou měrou i rychlostí se propadají prodeje aut Škody v Číně. Problém, který začal loni, se letos jen prohloubil - Octavii, která bývala 22. nejprodávanějším modelem Číny, už nechce skoro nikdo.

Jsme dokola překvapováni tím, jakým způsobem Škoda ztrácí půdu pod nohama v Číně. Svá auta tam začala prodávat teprve v roce 2007, stačilo ale pár let na to, aby se vyšvihla mezi hvězdy tamního trhu - už za rok 2010 koupili Číňané přes 190 tisíc škodovek a v roce 2018 jich bylo dokonce 352 tisíc. Pro automobilku šlo po celou tu dobu o její největší trh na světě a cesta k věčné slávě se zdála být vydlážděna zlatem. Pak se ale něco pokazilo.

Co přesně to bylo, ani analytici netuší. Hovoří se o kde čem od čínské konkurence přes soupeře od dalších částí koncernu VW či klesajícím zájmu Číňanů o obyčejná auta evropské provenience až po přemrštěné ceny. Ve všem může být část pravdy, realita je ale jen jedna - prodeje škodovky v Číně bezprecedentním způsobem kolabují i v momentech, kdy trh meziročně roste. A čerstvě získaná dala o odbytu jednotlivých modelů za posledních pět let nejlépe dokladují, jak ohromný pád to je.

Škoda loni prodala za velkou zdí přes 270 tisíc aut a stýskala si, letos by se ale i za toto číslo nejspíše upsala ďáblu. Prodeje za 11 měsíců hovoří o 136 771 prodaných autech, tedy téměř polovičním propadu. A to mimo jiné znamená, že Čína už pro Škodu ani není trhem číslo jedna - tuto pozici převzalo Německo, kde se letos od ledna do listopadu prodalo 162 035 škodovek, podstatně víc než v nejlidnatější zemi světa.

V přiložených tabulkách můžete vidět, jak si vedou dříve klíčové modely české automobilky. Či spíše tom jak si nevedou. Takový Rapid si ještě v roce 2016 koupilo 67 149 Číňanů, což stačilo na 61. místo mezi nejprodávanějšími modely. Letos tento vůz v Číně oslovil jen něco přes 27 tisíc lidí, a to je vlastně pořád za hvězdu.

Doslova brutální je propad Octavie, která byla v roce 2016 se 155 098 prodanými auty jedním z absolutních čínských bestsellerů, jen 21 jiných modelů se prodávalo lépe. Letos s pouhými 24 546 prodeji tře bídu s nouzí a bude mít nejspíše problém dostat se aspoň mezi stovku nejprodávanějších vozů.

Podobně extrémní propad zažívá Superb, který léta oslovoval přes 40 tisíc Číňanů za rok a vzhledem ke své velikosti a ceně sympaticky trůnil okolo 70. místa nejprodávanějších modelů. Loni oslovil 23 737 lidí a musel se spokojit s pozicí č. 208. Letos s pouhopouhými 7 463 prodeji je podobně jako Octavia asi na šestině původních čísel.

Pokud se ptáte, co prodeje Škody v Číně zachraňuje, pak odpověď je prostá - nic. Jen 16 tisíc letos prodaných Kodiaqů mnoho nezmůže, 21 tisíc Karoqů též ne a pouze Kamiq s více jak 36 tisíci prodeji aspoň trochu drží prapor a je dnes bezpečně nejprodávanějším modelem. Kdysi bylo nutné na takový výsledek prodat ročně skoro pětkrát víc Octavií.

Tohle je skoro na ručník, česká automobilka se ale nevzdává a na výsluní se chce vrátit s pomocí nových modelů, nejžhavějším želízkem je nová Octavia PRO. Zda na realitě něco změní, netušíme, ale pokud nikoli, může se Škoda připravit na těžké časy, jaké nezažila dekády.

Data o prodejích Škody Rapid, Octavia a Superb v Číně od roku 2016 nejlépe ukazují, jak obrovský propad odbytu tam česká automobilka zažívá. Zdroj dat: JATO Dynamics, Grafika: Autoforum.cz



Čínská Škoda Kamiq, jiné auto, než ta česká, je dnes nejprodávanější škodovkou za velkou zdí a jediný model značky, kterému se aspoň trochu daří. Foto: Škoda Auto

Zdroj: JATO Dynamics

