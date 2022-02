Data ruské agentury nejlépe ukazují jednu z klíčových příčin dnešní popularity SUV před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Pro spoustu lidí je obtížné pochopit míru, do jaké se v posledních letech stal oblíbený jediný typ aut, statistiky mají celkem jasnou odpověď. Jejich obliba není zase tak všeobjímající, jenže nová auta kupují stále více starší lidé.

Neustále rostoucí obliba SUV a crossoverů je faktem, který opakujeme pomalu každý den už několik let. Stále to není největší automobilový segment, pokud tedy nebudeme házet všechna SUV na jednu hromadu, prodeje SUV jakéhokoli druhu ale neustále rostou, zatímco odbyt ostatních typů aut nanejvýše stagnuje. Trend je jasný a je zřejmě jen otázkou času, než SUV zavládnou ve většině automobilových tříd.

Pro řadu lidí je to obtížně pochopitelné, neboť jim tyto vozy nepřináší žádnou podstatnou faktickou výhodu. Od většiny uslyšíte něco podobného, co kdysi psal Jeremy Clarkson: „Nevidím smysl v ježdění autem, které je pomalejší, dražší a žíznivější než normální sedan či kombík,” uvedl na adresu SUV mimo jiné jeden z nejslavnějších automobilových novinářů. Navíc, pokud máme dodat něco za nás, články o SUV nikdy nepatřily a nepatří mezi ty nejsledovanější. Zájem o tyto vozy prostě nekoresponduje s tím, kolik lidí si je nakonec kupuje.

Vypadá to trochu jako mystérium. SUV kde kdo odsuzuje, málokoho zajímají, na trhu ovšem jako by pak někdo zamíchal osudím a vypadly z něj vysoké prodeje. Jak je to možné?

Důvodů bude jistě více, klíčovou se ale zdá být kombinace dvou faktorů. Tím prvním je, kdo v posledních letech především kupuje nová auta. Jsou to relativně staří a stále starší lidé. O jasnou většinu odbytu nových vozů se mezi zákazníky z řad koncových spotřebitelů starají lidé starší 56 let. Nad 46 let jde už o čtyři pětiny všech koupených nových aut. „Skoro každý” je správným shrnutím tohoto stavu, mladí prostě lidé nová auta kupují spíše výjimečně, pravděpodobně proto, že na ně nemají dost peněz. A nebo když už mají 300 či 400 tisíc, koupí si místo Fabie raději pár let starou ojetinu vyšší třídy po... někom starším.

Druhý, už dříve tušený faktor nyní potvrzuje ruská agentura Avtostat. Ten realizoval rozsáhlou studii zákaznických preferencí mezi potenciálními kupci aut všeho druhu a vytáhl z nich jednu zajímavou top 10. Ta ukazuje nejvíce preferované vozy kupci nad 60 let věku, kdy na základě blíže nespecifikovaných kritérií přiděluje každému bodové hodnocení na škále od 0 do 100. A to byste neuhodli... Jde jen a pouze o SUV.

Avtostat říká, že hlavním důvodem preference těchto aut je, že se do nich starším lidem prostě dobře nastupuje. To je celé. Vozy s vyšší stavbou mají i vyšší posez za volantem, a tak lákají ty, kterým tělesné schránky už nefungují tak jako zamlada. Úplně nejžádanější je v tomto směru Toyota Land Cruiser Prado se skóre 90,2 bodů ze sta možných, druhá je Dacia Duster (v Rusku prodávaná jako Renault) s 87,5 body. Daří se třeba i Subaru Forester a v nejlepší desítce najdeme také Škodu Kodiaq s 83,7 body. Kompletní přehled preferovaných modelů najdete v tabulce níže.

I čeští dealeři nových aut říkají, že jejich zákazníci obecně nepatří k nejmladším a SUV preferují právě pro to, což jakási makrodata zjevně nerozporují. Samozřejmě, SUV si může koupit kdokoliv, kdo pro něj má využití, nebo si aspoň myslí, že ho má (a nebo se mu prostě líbí, to je jedno), takže nikde není psáno, že Škodu Kodiaq si nemůže pořídit někdo, komu je 25 let. Celková statistika ale hovoří jasně - SUV starší lidé velmi preferují a jakožto největší skupina kupujících nových aut nejvíce se starají o jejich úspěch.

Výše naznačené přehledně. Grafika: Avtostat/Autoforum.cz



Škoda Kodiaq patří mezi desítku nejvíce preferovaných aut staršími lidmi v Rusku. Je jedním z deseti SUV v nejlepší desítce, žádný jiný typ auta se nekvalifikoval. Těm, kteří je chtějí, prý nejvíce imponuje snazší nastupování a vystupování. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Avtostat

Petr Miler

