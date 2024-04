Divoký růst prodejů elektromobilů je skutečně minulostí, v USA za první kvartál dokonce ztratily podíl na trhu před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Cadillac

Že prodeje elektromobilů začaly drhnout, už není jen dojem, teď je to statistický fakt. Divoké meziroční nárůsty padly prakticky na nulu. A pokud se jimi někdo dál chlubí, pak leda za cenu odpravení prodejů skoro všeho ostatního, a tedy i celkových prodejních čísel.

To, o čem se dlouho hovořilo, a co v Evropě optikou prvního letošního kvartálu můžeme vysledovat jen částečně na výsledcích konkrétních značek, je v USA hotová věc. Agentura AP shrnula tamní prodejní výsledky za první letošní čtvrtletí a konstatuje jasný fakt - i když trh s auty jako takovými v USA dál roste o zdravých 5 procent, meziroční nárůst prodejů elektromobilů se z loňských 47 % propadl na pouhá 2,7 procenta. A to logicky znamená dokonce ztrátu části tržního podílu.

Být to tak, že elektromobily díky mnohaletému překotnému růstu prodejů dosáhly vysokého podílu na trhu, po kterém přišla jistá stagnace, je to také zdravé, tak se ale situace nemá. Pouhých 268 000 prodaných elektromobilů z 3,8 milionu vozů prodaných celkem za první čtvrtletí roku 2024 znamená pokles loni beztak nízkého tržního podílu 7,6 % na pouze 7,1 %. A to je třeba dodat, že takový obrázek celých USA uměle vytváří zejména Kalifornie, která k elektrickým autům přistupuje podobně jako EU. Prodává se tam víc jak třetina všech elektromobilů ve Státech - bez této anomálie by jejich tržní podíl vypadal ještě docela jinak.

„Téměř všichni první osvojitelé a lidé, kteří se zajímají o dopad spalovacích motorů na planetu, si elektromobily koupili. A nyní se musí automobilky potýkat se skeptičtějšími mainstreamovými kupci,” říká k věci Ivan Drury, šéf statistik magazínu Edmunds. „To je místo, kde přicházejí ke slovu všechny ty protivětry, které jsme mohli vidět v průzkumech. Tedy skutečné obavy o nabíjecí infrastrukturu, životnost baterie nebo náklady na pojištění,” dodává.

Drury dále řekl, že vzhledem k vysokým úrokovým sazbám nyní Američané preferují menší a levnější vozy, velká a drahá SUV či pick-up na trhu ztrácí. „'Malé' prodává, ať už jde o velikost auta nebo jeho prodejní cenu,” uvádí jasně Drury a přidává příklad: Chevrolet prodal v prvním letošním čtvrtletí v USA celých 37 588 malých Traxů, což není žádná novinka ani nic podobného. Přesto odbyt tohoto modelu, který s cenou začíná kolem 21 500 USD (asi 500 tisíc Kč) zaznamenal pětinásobné meziroční zvýšení a předčil mj. celou značku Cadillac z líhně stejného koncernu (GM).

Pozoruhodné je, že s elektromobily někteří přece jen bodují, ale za jakou cenu? Vysoký růst jejich prodejů hlásí zejména Kia (+88 %) a právě GM v případě Cadillacu Lyriq (+499 %) nebo Hummeru EV (83 300 % - sic, ale z 2 loni prodaných aut se stoupá snadno), jenže jen výměnou za to, že značkám klesly prodeje téměř všech ostatních modelů a ve výsledku u celkový odbyt. Většina automobilek přitom hlásí silný meziroční nárůst, jen General Motors, Kia, Stellantis a Tesla hlásí poklesy.

Také tím se naplňují naše očekávání - s elektromobily je možné prodejně růst, proč by ne, pokud je ale začnete nabízet na úkor spalovacích vozů, celkový odbyt pošlete dolů, neboť jakožto dražší a méně praktická řešení mají logicky menší zásah. Pokud si tedy takto třeba Kia představuje překonání prodejů spalovacích vozů ze strany elektromobilů, asi to není nic, k čemu by měla vzhlížet - celkový pokles bude pořád celkový pokles, struktura prodejů je druhotná.

Dodejme, že ze všeho nejvíc těží Toyota, která se na elektromobily prakticky vykašlala a raději zaplatí pokuty za neplnění emisních cílů, než aby nabízela nechtěné zboží. Ta oznámila za první čtvrtletí ohromný meziroční nárůst prodejů o 20 %, na čemž se podílely hlavně její hybridy - ani po těch sice skoro nikdo netouží, také je ale málokdo odmítá. Něco takového elektromobily o svých prodejních vyhlídkách prohlásit nemohou.

Růst prodejů elektromobilů v USA ze zastavil a tyto vozy letos dokonce ztrácí svůj tržní podíl. Cadillac Lyriq je jednou z výjimek, ale jen za cenu snížení prodejů prakticky všech Cadillaců i aut koncernu GM. Foto: Cadillac

Zdroj: AP

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.