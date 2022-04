Dnes se prodávají nejtěžší a nejotylejší auta, která kdy vzniknou, říká BMW, hůř už prý být nemůže včera | Petr Miler

Foto: BMW

Zní to bizarně, mnichovská automobilka ale zjevně ví, o čem mluví. Hmotnost jejích nových aut brzy přesáhne 2,5 tuny, což se blíží samotným mezím únosnosti. A s jejich mohutností je to stejné.

Nová auta za poslední dekády neuvěřitelným způsobem ztěžkla. Nejsem zase tak starý, přesto jsem zažil éru, kdy obyčejná auta vážila do 1 tuny. A pokud se jejich hmotnost pohybovala okolo 1,5 tuny, muselo jít už o něco velkého, výkonného, luxusního a nebo všechno tohle dohromady. Kdeže tyto sněhy jsou.

Dnes na automobily s hmotností do 1,5 tuny hledíme jako na lehké, hmotnost do 2 tun je akceptovatelná. Jde o nárůst o 40 až 50 procent během necelých tří dekád, což je historicky bezprecedentní posun. A je stále hůř. Jen v jednu chvíli na přelomu první a druhé dekády tohoto milénia se automobilky staly posedlými hmotností a vozy se s příchody nových generací jedinkrát staly lehčími. Tehdy „zlehlkla” i BMW, např. M3 F80 byla lehčí než M3 E90, dokonce i sedmičková řada se stala lehčí než generace před nimi. Pak to ale najednou začalo být všem znovu jedno a jsme tam, kde jsme - například současné BMW M3 G80 je v základu o neskutečných 185 kg těžší, aniž by nabídlo dramaticky jinou techniku, dokonce má i stejnou manuální převodovku.

Zrovna BMW to nezastírá, projektový šéf řady 7 Christoph Fagschlunger na toto téma překvapivě otevřeně promluvil na s kolegy z australského Car Sales. Podle něj už ve firmě není jediný člověk, který by měl na starosti „držení lajny” co se hmotnosti týče - mnozí se sice snaží, realitou ale je, že z aut jsou nevyhnutelně stále větší bumbrlíčci.

„S tím, jak hmotnost roste a roste, je těžší dostat se s bezpečností tam, kam chceme. A abychom se tam dostali, auto se stane zase těžším. Je to začarovaný kruh,” říká Fagschlunger. Vcelku nepřekvapivě se odvolává na bezpečnostní regulace, Euro NCAP, neopomíná ale vinit i elektrifikaci. Současně ovšem dodává, že jen argumentace bezpečností je trochu laciná, lví podíl na růstu hmotnosti má něco jiného - luxus.

Takové faceliftované BMW X7 váží až 2 480 kg, aniž by si do něj kdokoli sednul. A bezpečnější než bylo vážně není, luxusnější ale ano. Podle Fagschlunger váží třeba jen jedno sedadlo až o 40 kg víc než před 20 léty, jedno. Ve vrcholných luxusních autech tak váží sedadla až po 100 kilech, takže k půl tuně se blížíme jen se sedadly. Například u vrcholných luxusních modelů BMW mají až 15 pneumatických částí sloužících masírování, je tu technika na vyhřívání, chlazení, elektrické nastavení... A lidé tyto věci zkrátka chtějí. Přesto Fagschlunger nabízí svéráznou spásu - hůř už nebude.

Podle něj se teď vyrábí nejtěžší auta v historii, máte tak čest koupit si rekordmany svého druhu. „Nemyslím si, že auta budou někdy těžší než dnes. A je tu pro to spousta důvodů,” říká Fagschlunger a mezi nimi počítá i jeden velmi prozaický - na těžší auta už by normální člověk neměl řidičák. Též ale hovoří o prostorově a hmotnostně efektivnějších baterkách a také onom luxusu. „Více komfortu už nemusí znamenat více hmotnosti, technologie jsou chytřejší. Můžete zabít hluk v autě spoustou odhlučňovacího materiálu kolem něj, nebo jít cestou aktivního rušení hluku,” připomíná.

A podobně hovoří o otylosti: „Velikost aut má někde svůj přirozený konec - když už se vám nemůže vůz vejít do garáže nebo když nemůžete zatočit do vedlejší ulice ve městě. Tenhle den je blízko,” dodává.

Podle Fagschlungera tak budeme svědky příchodu už jen lehčích aut, ať už s jakýmkoli pohonem. Tedy až na pár výjimek - ještě dorazí X7 jako dobíjecí hybrid, který bude vážit 2 560 kg. A pak přijde ještě těžší hybridní, „sportovní” SUV XM. Jednou to ale skutečně skončit musí...

BMW X7 je skutečně bumbrlíček, jde o velmi mohutné a těžké auto. Jeden z projektových manažerů automobilky ale říká, že dalším posun v hmotnosti a velikosti špatným směrem už není reálně možný, nejtěžší auta historie jde podle něj koupit právě teď. Foto: BMW

Petr Miler

