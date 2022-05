Doba je opravdu zlá, když na trhu existuje auto, které je vyprodané až do svých 40. narozenin před 3 hodinami | Petr Miler

Dočkat se dnes dodání nového auta vyžaduje nervy z ocele, o tom už jste možná slyšeli. Situace je ale opravdu vážná, když je i produkce dnes 38 let vyráběného auta vyprodaná na další rok a půl dopředu. To už mu bude 40.

Na první pohled se může zdát, že doba klasickým off-roadům není příliš nakloněna. Však klasický Land Rover Defender to má po dekádách na trhu už spočítané a ani Mercedes třídy G nedožil dneška ve své původní generaci, třebaže ta druhá je trochu polovičatá. Jenže tohle je dáno spíše tím, že regulace vyspělých zemích podobným autům nepřejí, poptávka po nich existuje dál. A když se k ní přidá nedostatek aut všeho druhu, může se stát, že se i ultra-klasický off-road může stát zbožím vyprodaným na roky dopředu.

Přesně tento osud stihl Toyotu Land Cruiser 70, tedy verzi modelu ikonického jména, která se začala vyrábět již v roce 1984 a dodnes neskončila. Na kahánku měla už mnohokrát a zdálo se, že už v roce 2014, kdy slavila 30. výročí existence, poněkud přetahuje. Na trhu ale vydržela dodnes. A teď se může pochlubit svérázným obchodním úspěchem.

U nás Land Cruiser 70 nekoupíte, v Asii, Africe, Jižní Americe nebo třeba v Austrálii je ale pořád k dispozici. Právě z posledního zmíněného odbytiště pak přichází zpráva, že kombinace přetrvávajícího zájmu a nedostatku aut všeho druhu se postarala o to, že když si dnes „sedmdesátku” objednáte, nedostanete ji dříve než v roce 2024. Dva tisíce dvacet čtyři. To už bude Land Cruiseru 70 celých 40 let, to je skutečně pozoruhodné.

Doba je opravdu zlá, když má nedostatek nových aut na trhu až takové následky - lidé evidentně berou, co se dá a postupně „vyzobou” z nabídky úplně všechno, i auta, o kterých možná dříve ani nevěděli, že stále existují. V tomto případě se tomu musíme trochu potutelně usmívat, neboť pro Land Cruiser 70 je to vlastně vyznamenání. Současně jde ale dvojité podtržení slova „chaos”, který nejlépe vystihuje situaci, v níž je dnes automobilový svět.

Dodejme, že LC70 je opravdu ortodoxní stroj, který kombinuje žebřinový rám a čtyřlitrový benzinový šestiválec. Ten není tak archaický, jak se může zdát - má hliníkový blok a technologii variabilního časování ventilů VVT-i. Na všechna čtyři kola skrze pětistupňovou manuální převodovku posílá 231 koní výkonu a 360 Nm točivého momentu, což nezní nezajímavě. Jízdní dynamiku ovšem Toyota tradičně neuvádí, na rozdíl od spotřeby - ta by měla činit 15,1 l/100 km v průměru. Už chápete, proč tohle auto Evropu míjí?

Takto se Toyota Land Cruiser předvedla při svých třicátinách, dodnes se prodává ve stejné podobě. A ještě chvíli se tak prodávat bude, i čtyřicítky dožije s pknou objednávkovou knihou, fascinující. Foto: Toyota

