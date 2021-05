Druhá nejlépe prodávaná Alfa Romeo končí bez nástupce, v nabídce toho moc nezbývá před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Alfa Romeo

Byl to od začátku docela naivní pokus prorazit ve vysoce konkurenčním segmentu s nepříliš zajímavým zbožím a obecně vzato dobře nedopadl. Na poměry Alfy to ale zase takové mizérie nebyla, přesto Giulietta končí bez nástupce.

Nižší střední třída je pro automobilky lákavým segmentem aut. Ač se někteří rádi tváří, že nejprodávanějšími vozy jsou dnes SUV, je tomu tak jen v momentě, kdy je všechna hodíme do jednoho pytle. Pokud se přidržíme velikostního a cenového rozlišení, není žádanějších aut, než je VW Golf, Škoda Octavia, Ford Focus, Opel Astra a jim podobných. Proto také do tohoto segmentu vstoupily Audi, Mercedes a BMW, které jsou relativně úspěšné se svými A3, třídou A a řadou 1. A proto jim také přispěchala zatápět Alfa Romeo.

Zní to logicky. Marže jsou sice relativně malé, ale objemy produkce o to větší, a tak lze na těchto autech „vyvářet” slušné peníze. Aby se tak ale mohlo stát, musíte nejprve nějaká auta prodávat, což se německým prémiovkám docela daří. Alfa Romeo ale takové úspěchy zdaleka neslavila.

Italové do tohoto segmentu vtrhli pozdě a špatně, to už si nyní můžeme říci. Až v roce 2010 přišli s modelem Giulietta, to už Audi 14 let vyrábělo A3 a BMW po 6 let budovalo image řady 1. To by nutně nemuselo vadit, kdyby automobilka přišla s něčím bombastickým, ale nepřišla. Vzala už tehdy zastarávající základy Fiatu Bravo a pokusila se z nich udělat prémiové auto. A dalších 10 let - během nichž Němci přišli s dalšími dvěma novými generacemi svých vozů - jej pouze třikrát přeleštili dílčími facelifty. To zkrátka nemohlo vyjít, a tak to ani nevyšlo.

Zpočátku přitom prodeje nebyly úplně marné, druhý rok ve výrobě si vůz našel v Evropě přes 78 tisíc kupců. Pak už to s ním ale šlo jen z kopce a loni oslovil jen 10 817 lidí na celém kontinentu. U nás jich bylo 25. Nemastné-neslané auto bylo pro nadšence do Alfy Romeo příliš „generické”, pro ostatní nezajímavé. A tak se Italové rozhodli život Giulietty rozhodli ukončit.

Dříve se tento záměr nesl v rovině spekulací, teď už je definitivní realitou. O jeho nezvratnosti svědčí také odhalení Giulietty Finale Edizione, která míří na australský trh v počtu pouhých 35 kusů jako rozlučkové provedení. Podle automobilky vznikla, aby spojila sportovnost, eleganci a dynamiku pro závěrečnou oslavu existence tohoto modelu. Více není třeba dodávat, s Giuliettou je prostě amen.

Tento model se vyznačuje vizuálními specifiky, které vám nejlépe předestře přiložená galerie, jinak je založen na provedení Veloce s motorem 1,75 TBi o výkonu 240 koní a točivém momentu 340 Nm, který na přední kola míří skrze dvouspojkový automat. Nepředpokládáme, že byste si tohle auto v Austrálii chtěli koupit, ale kdyby přece jen, k mání bude od 48 950 AUD, tedy asi 815 tisíc Kč v přepočtu.

Spíše než sama edice je ale zajímavé zpečetění osudu Giulietty jako takové. I když zřetelně nebyla úspěšná, na poměry Alfy to vlastně nebyla - a dodnes není - taková bída. Loni se prodalo v Evropě 10 817 kusů tohoto modelu, což je více než obecně konkurenceschopnější Giulie (7 436) a jen SUV Stelvio se dařilo lépe (17 438 aut). Alfa se tak zbavuje svého druhého nejprodávanějšího modelu a s těmi zbylými bank zrovna nerozbíjí. Firma sice do budoucna neztrácí naději, přesto si jejími šanci na další dlouhodobou existenci nejsme vůbec jisti.

Alfa Romeo Giulietta to má spočítané, se světem se loučí i touto Finale Edizione pro Austrálii. Foto: Alfa Romeo

Zdroje: Alfa Romeo, JATO Dynamics

