Nový Duster se jako Renault prodává ještě blíž ČR, víc za míň jde koupit 600 km od hranic | Petr Miler

/ Foto: Renault

Jen závidět můžeme zemím, v nichž se Dacia Duster neprodává jako Dacia. Mateřský Renault v nich nabízí vůz pod svou značkou a dal si záležet na tom, aby prodával lepší auto, ne však za vyšší cenu.

Francouzská automobilka má tendenci říkat mu nový, ale on zase tak nový není. Jde o druhou generaci Dusteru, který je u nás k mání už pěkných pár let, až loni se ale začal prodávat v Jižní Americe a teprve poté dorazil i na evropský kontinent. Vypadá to jako velké a nepochopitelné zpoždění, Renault se ale brání tím, že proměna z Dacie si vyžádala podstatně více než je výměnu log. A transformace v důstojný Renault částečně v koronavirových časech prostě zabrala čas.

Odlišností od Dacie je tak mnohem více, než se na první pohled může zdát, zvnějšku jsou totiž obě auta praktiky k nerozeznání. Liší se ale technika a zejména interiér, přičemž obojí lze označit za více než to, co koupíte u dealerů rumunské značky. Základní pohonnou jednotkou v případě Renaultu je tak 1,6litrový benzinový atmosférický čtyřválec naladěný buď na 114 koní s pětistupňovým manuálem a pohonem pouze předních kol, nebo na 117 koní s šestistupňovým manuálem a pohonem všech kol. Nad něj se postaví dvoulitrový benzinový atmosférický agregát se 143 koňmi mířícími na všechna kola opět přes ručně řazený šestikvalt.

To jsou specifické a v ČR nedostupné motory, dále je jako u nás k dispozici 1,3litrové turbo se 150 koňmi a šestistupňovým manuálem či automatem CVT dle volby, pohon všech čtyř kol je standardem vždy. K dispozici je pak i diesel 1,5 dCi se 109 koňmi. Paleta pohonných jednotek je tak citelně zajímavější než u nás, zejména na dvě levné a přitom schopné atmosféry by leckdo v Česku slyšel.

Zajímavý je též odlišně ztvárněný interiér. Francouzi totiž do Renaultu Duster II instalovali kompletní vnitřek noblesnějšího a dražšího modelu Arkana s jediným rozdílem - mezi výdechy ventilace nepoužili okrasné obložení, ale nechali v něm jakýsi otvor pro odložení drobností. Jinak je všechno stejné, každý ovladač, dokonce i plasty na středovém panelu okolo řadicí páky, volant. To vše posouvá Duster nejméně o jednu úroveň výš. Dalším viditelným rozdílem je jen jiný použitý infotainment, který dobré pocity posouvá ještě o kus dále. Renault Duster skutečně vypadá o dost lépe než u nás prodávaná Dacia Duster stejné generace, neboť Renaulty mají zkrátka vnitřky hodnotnější.

Tohle auto bylo zkraje k dispozici jen v Rusku, nyní ale míří do řady dalších zemí CIS (Společenství nezávislých států) a EAEU (Eurasijský ekonomický svaz). Od 1. dubna je tak k dispozici i v Bělorusku, jehož hranice se nachází jen asi 600 km od hranic s Českem. Leckdo by za výše popsaného stavu mohl čekat, že takovou nabídkou se nemá smysl zabývat, neboť Duster bude jako Renault citelně dražší, opak je ale pravdou.

Ceník pravda startuje o něco výše než u nás, když vůz začíná na 35 tisících běloruských rublech v základní výbavě Comfort s motorem 1,6 se 114 koňmi, pětistupňovým manuálem pohonem předních kol. To je asi 293 tisíc Kč, o 14 tisíc Kč vyšší suma, než jakou u nás dáte za litrový tříválec s 90 koňmi a horší výbavou Access. Poměr výkonu a ceny je tedy i v tomto případě lepší, zajímavější jsou ale vyšší alternativy.

Dvoulitrový benzin zatím v Bělorusku nekoupíte, diesel 1,5 stojí ale ano a s 4x4 a výbavou Life stojí 43 000 BYN, to jest 360 tisíc Kč. Podobné auto u nás koupíte minimálně o 100 tisíc dráž. Když se pak podíváme na absolutní vrchol, tedy Renault Duster Style 1,3 turbo se 150 koňmi, 4x4 a automatem, jsme na sumě 53 400 BYN, tedy 447 tisících Kč. Něco takového u nás ani nepořídíte, protože Dacia Duster s automatem neexistuje, ale nejblíže je vrcholná verze se stejným motorem a výbavou Prestige za 510 900 Kč. Kdyby zbytek šlo dorovnat, jsme zase na více než 100tisícovém rozdílu v korunách.

Renault Duster zkrátka nabízí víc za míň i 600 km od našich hranic, přesto si na něj můžeme nechat zajít chuť. Individuální dovoz by tedy nějak zajistit šlo, to už by ale nebylo cenově zajímavé. A oficiálně je u nás Duster zkrátka Dacia šitá na míru normám EU, která je přes svou obecně vzato atraktivní cenu dražší.

Duster s logem Renaultu má nejen zajímavější techniku a pohlednější interiér, ale ve vyšších verzích se dokonce prodává levněji než Dacia u nás. Teď už je k dispozici třeba i Bělorusku. Foto: Renault

