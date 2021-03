Extrémní pancéřovaný off-road Pouštní kočka nezastaví nic, má sotva pořádná okna před 4 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Plasan

Většině strojů podobného ražení je s to vytřít zrak u nás prakticky neznámý vůz izraelské firmy Plasan. Je to jeden z extrémů svého druhu.

Blízký východ nepatří mezi klidné oblasti, jistě i proto se izraelská armáda řadí mezi ty nejlepší na světě. Znát je to nejen lidských zdrojích, ale také na technice - kvalitu tamního letectva snad netřeba připomínat, vysoké investice ale putují také do pozemního vybavení, automobily nevyjímaje. Hlavně díky tomu se v těchto končinách mohou zrodit výrobci aut, kteří neprezentují před objektivy fotoaparátů na největších světových autosalonech, o to větší pozornost si ale zaslouží.

Jedním z takových je automobilka Plasan sídlící v poušti severního Izraele. Stavbou speciálních obrněných aut se zabývá už přes 30 let a jejím posledním počinem je inovovaná verze modelu SandCat, doslova Písečná kočka, přeneseně ale spíše Pouštní kočka. A její jméno je docela výmluvné - umí se nepozorovaně přikrást na určité místo, splnit svůj úkol a odolat i nástrahám, kterým by jiný automobil neodolal.

SandCar je totiž malý taktický obrněný vůz stojících na základech Fordů série F. Z něj používá elektroinstalaci, části podvozku, zavěšení, motor a převodovku. Pohonnou jednotku tedy už tušíte - je to osmiválcový turbodiesel o objemu 6,7 litru, který má vozu zajišťovat hbitost i s 10 lidmi na palubě. Nečekejte ale žádné ohromující dynamické parametry, tohle je hlavně zvíře do nepohody, ne na závodní okruhy - ostatně maximální výkon 224 kW (305 koní) mířící pochopitelně na všechna čtyři kola není na tak velký stroj (může mít 5,6 metru na délku a pohotovostní hmotnost až 6,7 tuny) zrovna úchvatná hodnota.

Zrychlení na stovku tedy zvládne za 23 vteřin a maximální rychlost je omezena na 120 km/h. Přednosti SandCatu jsou jinde a jeho nadvláda se dostaví až po vyjetí mimo silnici - dokáže stoupat až do 60% svahu, zvládne jízdu s bočním sklonem 60°, přejede 60 cm chybějícího podloží, aniž by zapadl a nezaskočí jej ani 45,7 cm vysoký schod nebo 60 cm hluboká voda. Maximální nájezdový úhel vpředu je 35°, vzadu 36°.

To vše zvládá nejen díky své konstrukci, ale také s pomocí čtveřice masivních kol s disky o průměru 19,5“. Přes toto i svou mohutnost ale zůstává SandCat dobře manévrovatelný, o čemž svědčí nejen výše zmíněné, ale třeba i stopový poloměr otáčení 6,5 metru.

Obratnost neutrpěla ani kompletní balistickou ochranou. Lehké kompozitní materiály s keramickými vložkami a ocelovými vrstvami dostávají ochranu až na úroveň B6 nebo STANAG 4569 úrovně III. Pomáhá jistě i minimum použitého skla, na některých verzích v podstatě neuvidíte jiné, než to čelní. A na ostatních tvoří tak malé části vozu, že vedle toho i moderní silniční auta vypadají jako pojízdné skleníky.

Celá stavba je modulární, takže Plasan může sloužit k rozličným účelům - může být cokoli od bojového vozidla armády přes extrémní policejní stroj až po sanitku, všechno do hodně velké nepohody. Podle toho může být různě dlouhý, těžký, praktický (pojmout 2 až 10 osob) a také nabírat různých podob. Klasická béžová verze, v níž vypadá skutečně trochu jako kočka pouštní, je jen jednou z mnoha dostupných. A modulární konstrukce je i cestou k rychlejším opravám poškozených částí.

Podívejte se sami níže, čím vším může SandCat být. Teď už vás nepřekvapí jeho spatření třeba na obrázcích z blízkovýchodních konfliktů, kde je - někdy bohužel, jindy bohudík - jako doma.

Zdroj: Plasan

Mirek Mazal