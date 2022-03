Formule 1 Mercedesu přes geniální využití díry v pravidlech propadla, Hamilton musel s pravdou ven před 5 hodinami | Petr Miler

Když něco uděláte jinak než ostatní, je to vždy hop a nebo trop - buď převálcujete ostatní rozdílem třídy, nebo ostatní převálcují vás. V případě nového monopostu F1 Mercedesu to zatím vypadá na to druhé.

Odhlédneme-li od války na Ukrajině a jejích dopadů na automobilismus, měl svět čtyř kol v posledních týdnech ještě jiné téma, kolem kterého se točil. Tento víkend totiž startuje nová sezóna Formule 1 s monoposty postavenými okolo docela jiných technických pravidel a to vždy znamená jedno: Začíná se od nuly.

Dobře, to je trochu přehnané, silné týmy se zázemím tvořeným stovkami lidí budou dál silné, pořád to ale dává neobvyklý prostor vyniknout jiným. A nebo alespoň zamíchat kartami v pořadí oněch silných týmů. Přesně to se letos zjevně stalo. Pozornost na sebe v této souvislosti připoutal hlavně Mercedes, který využil skuliny v pravidlech a postavil úplně jinou F1 než ostatní. A je třeba říci, že to udělal opravdu chytře. Samo o sobě to ale neznamená, že by mu to muselo vrátit do rukou nadvládu dřívějších let a zatím se to nestalo.

Pochopitelně, rychlost auto není dána jen pojetím této jedné věci, jde ale o dost podstatný aerodynamický prvek. Mercedes každopádně riskoval a šéf Hassu ještě před probíhajícím závodním víkendem varoval, že to pro stříbrné šípy nebude fungovat. A skutečně nefunguje - za sebou máme první kvalifikaci, kde už všichni museli odkrýt karty, a Mercedes nebodoval.

V pořadí níže i s časovými odstupy první desítky uvidíte nejlépe, jak pozadu je. Kvalifikace se stala soubojem Ferrari a Red Bullu, hlavně pak Leclerca s Verstappenem, kteří se zejména ve druhé a třetí části přetahovali o setiny sekundy. Nakonec byl lepší Monačan, jeho 123 tisícin sekundy navrch ale mnoho neznamená. Třetí Sainz a čtvrtý Perez následovali též těsně, až pátý Hamilton na prvním Mercedesu ale měl odstup už skoro 7 desetin sekundy a devátý Russel ztratil poněkud bottasovskou sekundu jen na Hamiltona. Sám Bottas byl nyní s Alfou Romeo šestý (tedy pikantně hned za Hamiltonem) a druhý Mercedes porazili i piloti Haasu a Alpine.

Sám Lewis Hamilton si na nic nehrál a v rozhovorech po závodě přiznal, že je za páté místo ještě rád, auto podle něj moc dobře nefunguje. Leclerc, Verstappen, Sainz a Perez prý jedou vlastní ligu a nedělá si ambici s nimi bojovat. Spíše se bojí těch, co jedou za ním. Velká změna pro Mercedes po letech dominance, ale neodepisujme Němce předčasně - sezóna je dlouhá, nakonec ani tu loňskou nezačali v bůhvíjaké formě a nakonec byli jejím závěrem znovu dominantní. Dnešní závod ukáže víc, v Bahrajnu se začíná v 16 hodin našeho času.

Kompletní výsledky kvalifikace na Velkou cenu Bahrajnu Formule 1 2022

1. Leclerc (Ferrari) - 1.30,558

2. Verstappen (Red Bull) +0,123

3. Sainz (Ferrari) +0,129

4. Perez (Red Bull) +0,363

5. Hamilton (Mercedes) +0,680

6. Bottas (Alfa Romeo) +1,002

7. Magnussen (Haas) +1,250

8. Alonso (Alpine) +1,637

9. Russell (Mercedes) +1,658

10. Gasly (AlphaTauri) +1,780

11. Ocon (Alpine)

12. Schumacher (Haas F1)

13. Norris (McLaren)

14. Albon (Williams)

15. Zhou (Alfa Romeo)

16. Tsunoda (Alpha Tauri)

17. Hulkenberg (Aston Martin)

18. Ricciardo (McLaren)

19. Stroll (Aston Martin)

20. Latifi (Williams)

Radikálně odlišně pojaté bočnice nové F1 Mercedesu nefungují, jak si Němci představovali. Sebastian Vettel na ně sice testech zíral jako vrána, konvenční řešení se ale zatím zdá efektivnější. Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

