Fiat definitivně potvrdil, že model 500 předělá zpátky na spalovací pohon, experiment s ryzím elektromobilem skončil fiaskem

/ Foto: Fiat

Je skutečně na pováženou, když elektrickou novinku i po několika letech na trhu prodejně násobně překonává 17 let starý spalovací vůz. Fiat vůči tomu aspoň není slepý a legendární model 500 předělá zpátky na spalovací pohon, už na tom dělá.

„Vyšlechtím zázračného hybrida, který bude věrný jako pes a chytrý jako kočka,” řekl kdysi slavně Home Simpson. Do něčeho podobného se nyní pouští u Fiatu, akorát výsledkem nebude nic zázračného a vlastně to ani nebude skutečný hybrid. Půjde o Fiat 500 Ibrida.

Přesně to nyní - jako by to nebylo jasné už před pár dny - se vší vážností oznámila italská automobilka v reakci na mizerné a v poslední době stále mizernější prodejní výsledky současné 500e. Ta přišla na trh v roce 2020 jako ryzí elektromobil, nikdy od té doby ale nedokázala prodejně porazit svého spalovacího předchůdce, který přišel na trh už v roce 2007. Těžko si představit výmluvnější důkaz toho, jakou „antievoluci” elektromobily v ekonomicko-uživatelské rovině představují.

Experiment s přechodem na ryze elektrický pohon zkrátka skončil fiaskem. Nefungoval ani po jediný kalendářní měsíc od příchodu vozu na trhu, vše ale podle dat Dataforce vygradovalo v poslední době, neboť zatímco ještě loni prodeje spalovací pětistovky pohybovaly někde pod úrovní 2:1, letos se začaly blížit poměru 3:1. Fiat tak poté, co se rozhodl zachovat v prodeji starou Pandu stojící na stejných základech, ale ukončit prodeje pětistovky z roku 2007, stál před vlastně jednoduchým rozhodnutím - buď bude doufat v zázrak a ponechá v prodeji jen elektrickou novou 500, nebo ji předělá na spalovací pohon a vsadí na jistotu. Vybral si pochopitelně to druhé.

Snad aby to nevypadalo tak trapně, zvolil pro vůz označení Fiat 500 Ibrida, jako by to snad byl dobíjecí nebo plnohodnotný hybrid, pravda ale není ani jedno. Půjde o pouhý mild-hybrid, tedy v podstatě spalovací auto s přeplňovaným zážehovým motorem 1,2 spojeným se šestistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou s integrovaným startérem-generátorem. To je celé, takové auto zvládne na elektřinu leda postrk v pár km/h v městských kolonách, víc ne. Plnohodnotné jízdy na elektřinu schopen není, dobíjet jeho prťavou baterii pochopitelně také nejde.

„Abychom zvýšili počet 500 na silnicích v Itálii a abychom odpověděli na přání italských zákazníků, rozhodli jsme se vyrábět novou 500 Ibrida,” řekl k věci Olivier Francois, generální ředitel Fiatu. „Nová 500 Ibrida má italské jméno, bude vyvinuta a navržena v Turíně a hrdě vyrobena v Mirafiori. Je jasné, že Mirafiori hraje pro značku strategickou roli a že také pokračujeme v investicích v Itálii, 500 a Mirafiori,” dodal s tím, že tato novinka bude - na rozdíl od dosavadní spalovací pětistovky, která vzniká v Polsku - kompletně produkována v Itálii.

Protože původní vývoj auta probíhal sice s myšlenkou na nasazení spalovacího pohonu, ale ne přímo s ním, bude auto připravené pro sériovou výrobu asi až za rok a půl a Fiat za dodatečný vývoj utratí 100 milionů Eur (asi 2,46 miliardy Kč). Nejspíš se mu to bohatě vyplatí, sám předem počítá s tím, že spalovací verze bude tu elektrickou prodejně překonávat nejméně v poměru 1,67:1. Elektrická revoluce je zkrátka tady a míří vpřed, aniž by se ohlížela zpět, to je zas jednou zjevné.

Zmýlená neplatí, elektrický experiment s modelem 500 Fiatu nevyšel. A tak auto předělá zpátky na spalovací pohon. Bude ho to stát skoro 2,5 miliardy a rok a půl práce, ale nepochybně na tom vydělá. Foto: Fiat

Zdroje: Fiat, dat Dataforce

Petr Miler

