Fiat je na tom tak mizerně, že v akci začal nabízet druhé stejné auto za poloviční cenu

Akce typu „2+1 zdarma” nebo „kup jedno balení a druhé dostaneš se slevou” jsou dobře známé marketingové kejkle, obvykle se ale týkají potravin, oblečení či nanejvýš elektroniky. Fiat tak nyní v Nizozemsku prodává auta.

Fiat byl po léta jednou z největších evropských automobilek a nemusíte být ani tak staří, abyste to pamatovali. Ještě v roce 1990 prodal na starém kontinentu více jak 1,3 milionu aut a ještě v letech 1997 a 1998 se této hranici blížil. A ve všech případech činil jeho podílu na trhu téměř 10 procent - každé desáté prodané auto tu tedy bylo Fiat. To všechno ale odnesl čas.

Loni Italové prodali v Evropě po letech úpadku jen 475 041 vozů a letos budou rádi, když tento výsledek alespoň zopakují. Po důvodech není třeba dlouze pátrat - chybí jim kloudné produkty. Hity jako Punto skončily bez nástupce, spoustu obchodních tříd Fiat zcela opustil a i to, co v jeho nabídce přežívá, je vesměs zoufale zastaralé. Prodeje tak táhne model 500 s jeho deriváty a když automobilka v posledních letech přišla s něčím novým, byl to elektrický model 500. Ten ale bez překvapení oslovuje nesrovnatelně méně kupců než už dnes 14 (čtrnáct, skutečně) let vyráběný benzinový předchůdce.

Fiat zkrátka tone, a tak nepohrdne žádným stéblem, kterého by se mohl chytit. Potud žádný div, jeho nejnovější akce spuštěná na nizozemském trhu ale zavání už trochu zoufalstvím, když vnáší do automobilového světa praktiky známé z docela jiných odvětví.

Jak už jste jistě pochopili z dříve řečeného, jde o akci typu „kup dva a získej druhý za polovic”. Dává smysl přimět zákazníka k větším útratám třeba... u jogurtu, který snadno sníte druhý. Nebo čokolády, kterou si necháte na později. Smysl to dává třeba i u ponožek nebo spodního prádla, méně už u věcí jako mobil nebo televize, však kolik lidí ocení dvě stejné věci naráz? A kolik lidí si najednou koupí dvě auta?

Odpovědi neznáme, nizozemské zastoupení značky už je ale brzy pozná. Od dnešní deváté hodiny ranní do páteční šesté večer může kdokoli nakráčet do oficiálního dealerství Fiatu, učinit současně (to je podmínka, nejde to tedy v jakémkoli časovém odstupu) objednávku dvou Fiatů 500 Hybrid (na jiná provedení se akce nevztahuje) a druhý získá se slevou 50 %.

V době, kdy většina automobilek nemá co prodávat a lidé platí více než obvykle za to, aby nějaké auto vůbec dostali, je to pozoruhodná ukázka nezájmu o Fiaty a přinejmenším jeho model 500 Hybrid. Dokážeme si samozřejmě představit, že se třeba dvě kamarádky domluví a nakoupí spolu s 25% slevou každá (což je slušné), nebo akce využije nějaký překupník. I tak nám to ale přijde jako dost zoufalá snaha aspoň něco prodat. Dodejme, že cena tohoto vozu v zemi tulipánů dnes začíná na 16 050 eurech, tedy asi 408 tisíc Kč. Druhý bude za 204...

