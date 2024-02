Fiat zůstává nejúspěšnější značkou Stellantisu, i když žádnou podstatnou novinku nepředstavil už řadu let před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fiat

Kde je nové Punto? Nikde. Kde je nová Panda? Nikde. Kde je skutečná nová 500? Nikde. Kde je pořádné SUV? Nikde. Kde je špičkový kompakt? Nikde. Takže kde je Fiat? No na vrcholu, to dá rozum.

581 tisíc. To není počet spermií v jednom mililitru vaší chřadnoucí „replikační tekutiny”, ale počet Fiatů Punto, který se jen v Evropě prodal v roce 1997. Italská značka byla tehdy na vrcholu, její populární mini neobvykle napráskalo i Golfu a zdálo se, že Italové zas jednou vzali věci za správný konec. Bohužel se ale jako nezřídka ukázalo, že dlouho táhnout nevydrželi.

Po víc jak dvou dekádách postupného úpadku si tak můžeme říci, že Fiat loni prodal v Evropě přesně 381 026 aut. Punt? Ne, to už se ani nedělá, jde o součet všech modelů značky dohromady. To je naprosto tristní výsledek, není se ale čemu divit. Nakonec si zkuste vzpomenout, kdy naposledy Fiat přišel s opravdu ohromující novinkou. „Punto e morto”, Panda je morálně 12 let stará, jasně nejprodávanější, tedy spalovací verze modelu 500, má kořeny staré dokonce 17 let, Tipo je z roku 2015 a díru do světa neudělalo, MPV skončila, SUV neprorazila a elektrické novinky jako 500e a 600e stěží ohromí už kvůli mizernému poměru hodnoty a ceny. Takže co? Festa! Fiat je nejúspěšnější značkou koncernu VW.

Zní to stejně absurdně jako legračně, odtud také ladění tohoto článku, ale je to tak. Stellantis oznámil své výsledky za rok 2023 a z jeho dat jako nejprodávanější značka vyšel právě Fiat díky 1,35 milionu prodaných aut po celém světě, což představuje 12procentní meziroční nárůst. Nakonec to ale má svou logiku - pohled na nabídku Fiatu optikou Evropy je tristní, jinde si ale značka vede o hodně líp.

Vedle domácí Itálie boduje Fiat hlavně na třech mimoevropských trzích, kde si udržuje velmi vysoké tržní podíly s trochu jinými auty. Jde o Alžírsko (78,6 procenta), Brazílii (21,8 procenta) a Turecko (15,7 procenta). Bodují tam modely jako pick-up Strada (Brazílie) a Egea (Alžírsko a Turecko). Nejsou to auta, která by Fiat vykřesal z ničeho - Egea je upravené Tipo a Strada stojí na zjednodušené platformě CMP známé z řady produktů Stellantisu, o to pozoruhodnější ale je, že se mu s nimi mimo Evropu daří. Jen v Jižní Americe loni prodal 542 tisíc automobilů.

Právě tato odbytiště Fiatu pomohla celkově překonat všechny ostatní značky Stellantisu včetně Peugeotu, Citroënu a Opelu. V Evropě odbyt dál leží na bedrech polomrtvé Pandy a už dvakrát mrtvé spalovací 500. Daří se ale také užitkovému Ducatu.

Pozitivní je, že Fiat nechce z jednoho a toho samého přežívat věčně a letos chce přijít s novou Pandou. Pokud ale bude jen (či dominantně) elektrická, prodeje to pošle akorát dolů. To nakonec vidíme na pětistovce, která loni byla prodejní jedničkou celé značky. Dvě třetiny jejího odbytu ale ležely na bedrech spalovací verze původem z roku 2007. Nebýt té, evropské prodeje Fabbrica Italiana Automobili Torino by byly ještě o 100 tisíc aut nižší. Oslavy u Fiatu tak musí mít poněkud hořkou příchuť - prodeje jsou nadále slušné, ale stojí na velmi vratkých základech.

Fiat neinovuje a svou nabídku dál staví okolo stárnoucích modelů jako Tipo. I to mu ale stačí na to, aby byl jedničkou celého koncernu Stellantis. Foto: Fiat

Zdroj: Stellantis

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.