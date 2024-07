Ford prodělává přes 1,1 milionu Kč na každém autě vyrobeném v Německu, přiznal šéf, Číňanů se bojí jako čert kříže před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Prodělávat na každém autě jednu korunu je problém, být na něm v takovém minusu je průšvih jako hrom. Ford dojíždí na svou elektrickou strategii a vyhlásil stop stav na nové elektrické modely, dokud je neučiní ziskovými, Herrmann Gunnar si ale přesto dál žije svůj sen.

Ford tento týden odhalil své výsledky za druhý letošní kvartál a je to jedna velká tragédie. Dozajista může být ještě hůř, čísla ale odhalují zejména masivní selhání strategie spočívající v někdejší nesmyslné sázce na jednu kartu, která přiměla vidět modrý ovál svou velmi blízkou budoucnost jen v elektrických modelech. I když elektrická divize Model e prodává sotva podstatný počet aut, prodělala jen za druhý kvartál 27 miliard Kč, což téměř vynulovalo veškeré zisky z prodeje osobních spalovacích aut.

To je ale celkový pohled na výsledky značky, jakési mikrozkoumání její bilance ukazuje ještě tragičtější data. Gunnar Herrmann, který dlouhodobě zastává ve Fordu významné manažerské funkce a momentálně je členem dozorčí rady společnosti mající na starosti veškeré její evropské aktivity, tento týden poskytl rozhovor německému Bildu. A odhaluje, že situace na starém kontinentu je ještě horší.

V Americe totiž Ford zase takový problém nemá. Také tam nabídl elektrický Mustang Mach-E, přidal stejně poháněnou verzi pick-upu F-150 zvanou Lightning a omezil nabídku jiných spalovacích vozů krom SUV a pick-upů téměř na nulu, benzinový a dieselový F-150, paleta SUV a klasický Mustang ale stačí k tomu, aby značka byla „v pohodě”. V Evropě tomu tak není. Konec Fiesty, Mondea a blížící se skon Focusu znamená, že Ford tu skoro nemá co prodávat. Puma a Kuga se neprodávají špatně, vyloženě hity to ale nejsou. Mustang Mach-E je propadák, Explorer EV stěží bude něčím jiným a nové Capri je zpátky jako naprosto zbytečné, nepřitažlivé a nic neřešící auto znesvěcující slavné jméno.

Právě Explorer EV a Capri se stávají těžištěm výroby fabriky značky v Kolíně nad Rýnem poté, co se zavřela voda za produkcí Fiesty. Obří továrna tak skoro nemá co dělat a Herrmann přiznává, že na každém vyrobeném autě v Německu prodělává Ford kolem 44 tisíc Eur, tedy přes 1,1 milionu Kč. „To, co tady vyrábíme, je stále homeopatické. Ve skutečnosti je to příliš, příliš málo na to, abychom ospravedlnili fungování celého závodu ve dvousměnném režimu,” řekl Bildu, který dodává, že automobilka neuvede na trh další elektrické modely, dokud se divize Model e nedostane do černých čísel.

Manažer Fordu tak má až panickou hrůzu z Číňanů, kteří podle něj za současného stavu věcí Evropany vytlačí i z jejich domácího trhu. A cla prý nic nevyřeší, čínské společnosti se podle Herrmanna brzy v Evropě plně etablují, takže tu budou mít i své fabriky a nezastaví je nic. Pro evropské výrobce to podle jeho slov bude „další začátek konce”. Jakmile tu prý jednou výroba domácích firem skončí, nic už ji neobnoví. „Jako člen dozorčí rady mohu říci jen: Pokud chcete ohrozit tyto lokality, pak způsob, jak je poslat do propadliště, je prostě zastavit výstavbu. Pak budou auta pocházet z Číny,” řekl manažer Fordu pro Bild.

Takže co by bylo řešením, návrat o krok zpátky k plnění přání zákazníků a nikoli sledování jen dogmaticky stanovených cílů ignorujících preferenci klientely? Pro nás ano, pro Herrmanna ne. Také on plně podlehl elektrické víře trvá na dodržení plánovaného zákazu spalovacích motorů v roce 2035. „Pokud věříte v prosperitu, růst a budoucnost, pak prosím nechte cíle tak, jak jsou,“ vzkazuje Herrmann politikům.

Herrmann tak sice věští německému automobilovému průmyslu víc než ponurou budoucnost, současně ale vidí cestu v tom, co mu zajistilo ponurou současnost. Manažerovi Fordu můžeme jen připomenout to, co jsme včera vzkazovali Mercedesu, tedy výmluvné pořekadlo: „Elektrická víra, na peníze díra.” Ford jeho reálnost aktuálně vidí lépe než kdokoli jiný, v elektrické víře už nějaký čas utápí doslova desítky miliard každý kvartál.

Místo „Go Electric, Go Köln” mělo na staveništi nových výrobních hal Fordu v Kolíně nad Rýnem svítit spíš „Go Woke, Go Broke”. Přesně tím směrem nyní Ford míří, management to vnímá, ale ne vždy z toho vyvozuje adekvátní závěry. Foto: Ford

Zdroj: Bild

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.