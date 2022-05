Ford má patentovaný systém, který konečně umí zabránit snadným krádežím moderních aut před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Máte moderní auto stojící před vaším domem? Pak pomalu ztrácí smysl ho zamykat, neboť prolomit jeho zabezpečení nejspíše zvládne i parta školáků s pár stokorunami v kapse. Automobilky tomu zkouší předejít, řešení Fordu je ale složité jak rádio.

Na svět přišlo jako chytré spojení uživatelské přívětivosti s velmi silným zabezpečením, dnes má docela jinou image. Řeč je o systému bezklíčového odemykání aut i jejich startování, který v prvním zmíněném ohledu zabodoval na jedničku. Mít klíč „prostě někde” a nestarat se o nic při odemykání vozu, při pozdějším startu ani následném zamykání, to je tak příjemné, že člověka skoro naštve, když pak u jiného vozu musí klíč hledat. Ve druhém zmíněném ohledu se ale stal pravý opak.

Ukrást auto s bezklíčovým vstupem je otázka sekund prakticky pro kohokoli. Stačí si koupit patřičné zařízení, které za pár stovek seženete na aukčních webech, a být s jednou jeho částí v dosahu klíče. A s druhou u auta klidně o kilometr jinde. Signál se v mžiku přenese prakticky kamkoli i s veškerým svým kódováním a v autě vyvolá dojem, že majitel stojí hned u něj. Zloději tak dovolí nastoupit a nastartovat, jako by se nechumelilo, lidé kolem budou ještě řidiči ukazovat palec nahoru, pokud se jim bude ukradené auto líbit. Až tak je to rychlé, nenápadné, přirozené. A neodolá tomu téměř nic.

Automobilky o problému ví už roky, žádné neprůstřelné řešení ale dosud nenašly. Většina sází na to, že klíče vybavily senzory pohybu a vysílače signálu uvádí do jakéhosi režimu spánku, když se klíč nehýbe, a tedy velmi pravděpodobně leží někde na polici u majitele doma. Něco to jistě řeší, ale všechno z podstaty ne. Ford tak zkouší přijít s něčím docela jiným.

Už v roce 2020 si tak nechal patentovat systém, který byl právě nyní veřejně publikován. Je velmi složitý, ve zkratce řečeno ale sází na to, že sleduje, kde se klíč reálně nachází. To je totiž hlavní úskalí dosavadních řešení - můžete si s sebou vzít klíč klidně na Madagaskar, pokud ale zloději budou mít patřičně rychlý přenos dat, ukradnou vám tak auto i v České Třebové. O to menší problém je pak ukrást auto stojící na ulici, když jste s klíčem doma nebo v kanceláři u ní.

Systém Fordu v tomto směru je řešením, neboť přenese do vozu i informaci, kde se klíč nachází. A pokud to není v bezprostřední blízkosti auta, zloději budou mít smůlu, tzv. keyless pro ně nezafunguje. Problém je v tom, že takovou informaci není snadné zjišťovat a evidovat, navíc ji musíte mít k dispozici jak pro vůz, tak pro klíč. A i když vše zvládnete, musíte počítat také s tím, že se data nepodaří získat či přenést. Systém tak spoléhá na spojení s mobilem, což je samo o sobě ošidné. A tuším, že výjimky pro případ nedostatečných informací o poloze toho či onoho mohou znovu hrát znovu ve prospěch lapků.

Nevíme tedy, zda jde o „to řešení”, nějaké řešení to ale je. A snaha se cení. Dříve nebo později jistě bude nalezen způsob, jak vše zlodějům zkomplikovat za hranici únosnosti. I pak ale zůstane otázkou, zda zločin nebude zase o krok napřed...

Systém bezklíčového vstupu a startu je dnes velmi zranitelný. Foto: Ford



Nově patentované řešení Fordu hlavnímu problému předchází, ale za jakou cenu? Grafika: USPTO, CC0 Public Domain

Zdroj: USPTO

