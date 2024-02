Hertz zastavil nákupy elektromobilů další značky, z 65 tisíc aut zbylo jen 13. Výrobce prosil, aby nerozprodal i ty včera | Petr Miler

/ Foto: Hertz, tiskové materiály

Nejde jen o Tesly, Hertz má problém s elektromobily jako takovými. I když tedy ještě v roce 2022 rozhlašoval, že nakoupí 65 tisíc Polestarů, po akvizici 13 tisíc vozů další nákupy zastavil. Existující auta by i prodal, to by ale Polestar poslalo definitivně ke dnu, a tak si u Hertzu vyprosil zachování statu quo.

Sága o trampotách velkých autopůjčoven s elektrickými auty pokračuje. Je to jen pár dnů, co Sixt v Evropě zahájil výprodej svých Tesel. Důvody byly prosté: „Poptávka po elektromobilech je u Sixtu stále jasně nižší než poptávka po spalovacích vozech,” stálo v loňském prohlášení firmy, které oznamovalo ukončení pronajímání Tesel a na jejich prodej nás připravovalo. Firma zmínila také „nižší zůstatkové hodnoty elektromobilů, vyšší katalogové ceny a vyšší náklady na opravy”.

Jde prakticky o ty samé důvody, pro které ještě o pár týdnů dříve zahájil rozprodej elektromobilů globálně významnější Hertz. V jeho případě to bylo obzvlášť bolavé, neboť firma chtěla nabízet během pár let k pronájmu dominantně elektrické vozy a koupit jich postupně víc jak 300 tisíc. Po pár desítkách tisíc nákupů ale otočila, což mělo mnohé neblahé následky. Likvidace 20 tisíc elektromobilů, zejména Tesel, doslova zahýbala celým trhem.

Leckdo si mohl myslet, že tímto krokem - a zastavením nových nákupů - bude chvíli zameteno, jenže Hertz se na dodávkách elektroaut nedohodl jen s Teslou. A problémy, které s Teslami měl, se týkají i elektrických vozů jiných značek - BMW, GM, Polestar, tyto a další automobilky dodaly Hertrz další elektromobily, jen v menším množství. Pro poslední zmíněnou to byl vzhledem k jejím aktuálním prodejům dost zásadní kšeft, v dubnu roku 2022 obě firmy společně oznámily, že Hertz postupně nakoupí 65 tisíc elektrických Polestarů. Nic takového se ale dosud zdaleka nestalo, půjčovna jich koupila jen 13 tisíc. Přesto další nákupy zastavila.

Informují o tom Financial Times, s nimiž se o tuto neblahou novinu podělil sám šéf Polestaru Thomas Ingenlath, mimochodem bývalý šéfdesignér Škody. Autopůjčovna podle něj zastavila veškeré další plány na nákup elektromobilů Polestaru z pořád stejných důvodů - hospodaření Hertzu neblaze zasáhly nečekaně vysoké náklady spojené zejména s poklesem hodnoty elektrických aut a jejich opravami. Z domluvených 65 tisíc koupených Polestarů tak zbylo jen 13 tisíc a pochybujeme, že jich kdy bude víc.

Ingenlath totiž odhalil i zákulisí celého kroku, podle nějž chtěl Hertz nejen zastavit další nákupy těchto vozů, ale prodat i jejich existující flotilu. Šéf Polestaru tak musel Hertz prosit, aby výměnou za nepenalizované zastavení nákupů (ke kterému se půjčovna jistě pod hrozbou nějakých sankcí zavázala) aspoň neprodával existující auta. Při počtu vozů, které Polestar celkem prodal (loni jich bylo jen něco přes 50 tisíc), by totiž takové zaplavení trhu ojetinami způsobilo další propad hodnoty existujících vozů, což by pro trápící se značku čerstvě opuštěnou Volvem mohlo znamenat poslední ránu.

Šéf Polestartu by byl tedy rád, kdyby k prodeji aut došlo až v příštím roce, kdy by Hertz mohl také obnovit nákupy nových vozů značky. Zda se to stane, ukáže jen čas, máme o tom ale své pochybnosti - pokud vozy nějaké automobilky budou mít problém s udržením hodnoty, budou to hlavně právě právě ty jako relativně neznámý Polestar. A pokud by začal koketovat s krachem, byla by situace ještě horší.

V tuto chvíli na každý pád platí, že další dějství elektrické veselohry nabralo poněkud hořký průběh. A divit se tomu nelze - pokud jsou elektromobily při svých aktuálních limitech pro něco obzvlášť nevhodné, pak je to jejich používání „náhodnými” zákazníky v neznámém prostředí. V tu chvíli potřebujete, aby na auto byl spoleh co do jeho použitelnosti a nabídlo vám maximum flexibility. Nic z toho elektrické vozy neumí.

To bylo slávy, když Hertz oznamoval nákup 65 tisíc Polestarů do své flotily. Po akvizici 13 tisíců aut ale další nákupy zastavil a Polestar může jen děkovat bohu, že půjčovna nezahájila další výprodej. Foto: Hertz, tiskové materiály

Zdroje: FT, Polestar, Hertz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.