Hybridizace dalšího uctívaného Porsche 911 bude hlavně dárek pro stávající majitele, poznají tzv. Ferrari efekt

/ Foto: Porsche

Porsche zřejmě začíná chápat, že slova o tom, jak nebezpečné je „dotýkat se elektrických zařízení nebo drátů i na zem spadlých”, do sebe mají víc, než se nám v mládí mohlo zdát. Rozjeté projekty ale dotáhne. A také ten další finišující je zdrojem rozpaků.

Jako automobilový nadšenec trávící polovinu života v zemi, kde se to jen hemží sportovními modely drahých značek, mám vlastně smůlu. Jsem totiž v kontaktu s řadou nejen českých, ale i nizozemských majitelů těchto aut a na rozdíl od většiny kolegů z novinářské branže - a zjevně i na rozdíl od manažerů automobilek, kteří mají těmto lidem něco prodávat - mám z první ruky jejich autentické reakce na jednotlivé novinky. A je v poslední době opravdu velkou výjimkou, když jsou nadšené.

Takovou výjimkou rozhodně nebylo odhalení inovovaného Porsche 911 s hybridní technikou. Řešení zvolené německou automobilkou si od novinářské obce vysloužilo téměř univerzální chválu, my jsme z něj ale jako technicky založení lidé nadšení nebyli. Můžeme sice kvitovat, že automobilka na rozdíl od většiny konkurentů sáhla po podstatně zajímavějším, propracovanějším a na výkon zaměřeném řešení, ale když si projdete jeho detaily a nenecháte se opít rohlíkem, nemáte pocit, že jde o klasický případ drbání se levou rukou na pravém uchu?

Porsche u 911 GTS dosáhlo zvýšení výkonu (až 540 koní) při zachování podobné papírové spotřeby a zvýšení hmotnosti o relativně malých 50 kg, ale za jakou cenu? Výsledkem je extrémně komplikované pohonné ústrojí, které potřebuje baterii s nutně omezenou životností, auto je pořád o 50 kg těžší, podstatně dražší, přišlo o manuál a dál? Výkon povyskočil o 61 koní, což z ní pěkně, ale stabilně dostupný není (spalovací motor je silnější jen o 5 koní). A není to tak, že by zvolená cesta neměla lepších alternativ.

Co by se asi stalo, kdyby GTS byl dopřán o 61 koní silnější spalovací motor? Šlo by o decentní úpravu pohonné jednotky, která by znamenala jen pár kilo navíc a některé další modifikace, nesporně menší navýšení ceny, stabilně dostupný výkon, zachování manuálního řazení... Co navíc reálně získáte nedobíjecím hybridem? Je to zas jednou technické cvičení pro normy, víc nic. Konfrontace těchto novinek se zákazníky tak z 90 procent znamená palec dolů, neboť to jsou obvykle lidé, kteří si tato auta nechávají dlouho na občasné projížďky a zajímá je primárně bezprostřední zážitek. Zajímá je také to, aby vůz při takovém využití nevyžadoval moc servisní péče, fungoval i po mnoha letech a v neposlední řadě si dobře držel hodnotu, neboť nikdo není tak bohatý, aby mohl vyhazovat miliony za nic. S ničím z toho nejde složitá hybridizace dohromady, navíc výměnou za co? Pojede nehybridní, o 50 kg lehčí GTS s 540 koňmi hůř? Stěží.

Porsche asi už pochopilo, že elektřina není zase taková výhra, jak si myslelo, a tak nyní dokonce slibuje vrátit spalovací motory i dřív jen elektrickým modelům. Vlak hybridizace 911 se ale dávno rozjel, a tak obdobné řešení dostane i další uctívaná verze vozu, vrcholné Turbo. Znovu, znám majitele tohoto auta v různých generacích a zakládají si mimo jiné na jeho dynamické spolehlivosti a dlouhověkosti, je to na poměry výkonných 911 trvanlivé, robustní auto. Navzdory řadě složitých dílčích řešení je ve svém nitru v podstatě jednoduché, dynamicky extrémně stabilní - můžete si s ním dát 10 sprintů na 400 metrů v řadě a všechny odtáhne stylem, ze kterého se okolí budou podlamovat kolena, v časech lišících se o pár setin sekundy. Co z toho všeho asi zbude po hybridizaci?

Odpovězte si sami, už je ale jistou věcí. Neobvykle finanční šéf Porsche Lutz Meschke to řekl v průběhu prezentace kvartálních výsledků firmy, jak si všimli kolegové z Auto Expressu. CFO automobilky uvedl, že inovovaná verze Turbo faceliftované 911 generace 992.2 se začne vyrábět v druhé polovině roku 2025 s „bateriemi Varta na palubě”. A novou startovací baterku nemyslel, Varta je tou firmou která Porsche dodává i akumulátory pro hybridní GTS.

To přišlo s novým motorem 3,6 turbo, které zřejmě dostane i verze Turbo resp. odvozené Turbo S, akorát s novým naladěním. Inovované GTS má 540 koní, současné Turbo 580 koní, Turbo S pak 650 koní. Sázíme tak na to, že nové hybridní provedení bude mít jako Turbo okolo 620 až 630 koní, Turbo S by se pak mohlo podívat za 700koňovou hranici. Bude to rychlé auto, zcela nepochybně, ale znovu - co zbude z výše zmíněných charakteristik? Automobilka by jistě uměla posunout možnosti dosavadního motoru Turba S za hranici 700 koní i bez hybridizace a v čem by byl výsledek lepší? A v čem horší?

Lutz M. dále upřesnil, že Carrera S bude dál pokračovat s turbomotorem bez hybridní podpory (takže si i zachová manuál), což vede k úsměvnému zjištění - Porsche bude nabízet 911 jako základní turbo, vyšší hybridní turbo GTS a pak vrcholné hybridní turbo Turbo. A to ani nemluvíme o tom, že vedle toho prodává Macan nebo Taycan jako elektrická Turba bez turba. Aby se v tom Meschke vyznal...

Ale zpět k vážným poznámkám. Když jsem hybridizaci 911 probíral už před pár týdny se současnými majiteli vozu, jeden z nich mi řekl, že je vlastně rád, protože pro něj a hodnotu jeho stávajícího auta to bude dárek. Dlouhodobá hodnota posledních Turb a GTS bez částečně bateriového pohonu zřejmě půjde nahoru, posledních manuálních GTS obzvlášť. Ostatně dotyčný zmínil to, čemu se teď mezi znalými říká Ferrari efekt, který je definován rozličným zachováním hodnoty různých aut stejného typu podle toho, jak se v posledních dekádách technologicky měnily směrem k tomu, co automobilky předkládají jako něco lepšího, ale zákazníci to vidí jako něco čím dál tím problematičtějšího.

Podívejte se ostatně, za kolik se teď dají koupit podobně jeté exempláře Ferrari 458 (poslední atmosféra), 488 resp. F8 (ještě ryzí turba) a 296 GTB (turbohybridy). I když jde o vozy, které dělí 15 let vývoje, stojí jako ojeté docela podobné peníze. Když si třeba na Mobile.de dáte hledat tyto vozy s nájezdy od 20 tisíc do 40 tisíc km, ať vyloučíme zánovní i odjetá auta, zjistíte, že nejlevnější jsou dokonce exempláře novější 488 (od 4,2 milionu, rok 2016), až pak je následuje 458 (od 4,5 milionu, rok 2010) a jen o málo výš začínají stále aktuální 296 GTB (5,3 milionu, rok 2022). Čím to asi je? Lidé preferují atmosférické motory, když už ale musí být přeplňované, tak raději ne hybridní, protože... Protože všechno výše zmíněné.

Porsche jede po stejné trajektorii jako Ferrari, což ho vlastně může těšit, ale možná by nemělo. Tak či onak naděluje hlavně dřívější kupcům a brzy bude štědré i ke stávajícím majitelům nehybridních 911 Turbo. Divíme se takovému vývoji? Ani ne. Upřímně opravdu nevíme, proč bychom měli zrovna u auta s občasným využitím po technickém řešení stojícím a padajícím s takovým technickým komponentem, jako jsou současné baterie, toužit. A zjevně nejsem zdaleka sami, označme to za zjevný tržní koncensus...

Hybridizace 911 je kontroverzní téma a z reakcí zákazníků je to vidět. Přesto se jí dočká i vrcholné Turbo, nejpozději příští rok. Foto: Porsche

Zdroje: Auto Express, Porsche

Petr Miler

