Indové prodávají velké SUV s technikou Mercedesu za 286 tisíc, odveze až 13 lidí

Mercedes nabízí kde co, SUV schopné odvézt až neskutečných 13 lidí ale nikoli. Na taková auta jsou experty poněkud východnější značky, tato ale s Mercedesem přímo spolupracuje.

Nedávno jsme vám ukazovali jednu z novinek indické automobilky Force Motors zvanou Gurkha. Ze svérázného označení si stačí pamatovat první písmeno, neboť tento vůz je jakousi obdobou místního Mercedesu třídy G. Není to kopie, ani licencovaná, ani nelicencovaná, není to dokonce ani přímý konkurent, neboť Gurkha je o něco menší, přesto je tu spojitostí dost. A náhodné nejsou.

Force Motors totiž dlouhodobě spolupracuje hned s několika evropskými automobilkami a Mercedes v ní dokonce do roku 2001 držel 16,8% podíl. Ford Motors tak dodnes legálně používá techniku třícípé hvězdy a protože její přetrvávající podvědomé spojování s německou značkou je pro ni nepochybně marketingově výhodné, sází i na vizuální inspiraci. Ta pak není vlastní jen modelu Gurkha, ale i další, o poznání větší novinky.

Jde o model Trax Cruiser s kořeny v 90. letech, který byl inovován pro letošní rok. Jeho pojetí bylo od začátku inspirováno designem Mercedesu třídy G, nabízí ale i něco, o čem se tomuto legendárnímu off-roadu může jen zdát. Jeho přepravní kapacita je extrémní, neboť zákazníci mohou volit mezi několika provedeními, z nichž to největší nabízí místo až pro 13 lidí. To má na palubě čtyři řady sedadel, kdy ty dvě poslední jsou usazeny podélně.

Auto je to tedy patřičně velké, s 5,12 metru délky překoná i leckterou limuzínu. Na šířku měří 1,82 metru, na výšku 2,03 metru a jeho rozvor činí 3,05 metru. K dispozici jsou alternativně i dvě menší provedení pro 10 a 12 lidí, která pochopitelně nabízí o to více místa pro zavazadla - nejméně ale vůz nabízí vždy alespoň 1 000 litrů.

Po stránce designové se Trax Cruiser dočkal nové čelní masky, se kterou dorazily inovované světlomety. Uvnitř lze počítat s materiály vyšší kvality, jakkoliv do evropských standardů má Force Motors stále ještě hodně daleko. Jak je patrné ze snímků, je to pořád velmi jednoduchý, utilitární vůz. Ústupky ale dokáže snadno vynahradit velmi nízká cena, která začíná na 947 427 INR. To je asi 286 tisíc Kč, na jakýsi terénní autobus skoro zázračná cifra.

Technika přitom není úplně marná, třebaže k moderní má daleko podobně jako design vozu. Jediným motorem v nabídce zůstává atmosféricky plněný, 2,6litrový turbodiesel s kořeny u Mercedesu, který nově produkuje 90 koní místo 85. O jejich přenos na kola se pak nadále stará pětistupňový manuál stejného původu. Světlá výška 16 cm a hmotnost až 3 140 kg při plném zatížení naznačují, že prodrat se s třináctkou účastníků zájezdu terénem nemusí být až tak snadné, ale znovu - co byste chtěli od takového auta, jehož cena začíná níže než ceník Fabie a končí na 1 328 225 rupiích, což jest asi 400 tisíc korun.

Jak jsme již naznačili, Indové se v interiéru příliš nerozjeli. Zachována tak zůstala vzpřímená palubní deska, nově se však již může chlubit moderními multimédii s dotykovým displejem a navigací. Nechybí pak ani klimatizace či inovovaný přístrojový štít, který však nejde až tak úplně ve stopách evropských trendů, neboť digitální je pouze jeho malá část. Zbytek zůstává u analogové techniky, jak vás patrně nepřekvapí.

Indové ukázali inovovaný Force Trax Cruiser. Skutečně odveze až 13 lidí včetně řidiče, jak se do něj poskládají, nejlépe ukazuje grafika samotné automobilky. Foto: Force Motors

