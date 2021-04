Japonci v této době chystají úplně nový diesel, zastínit má všechny evropské motory před 5 hodinami | Petr Miler

Diesely se dnes zdají být na cestě do záhuby a pokud byste čekali, že se jim někdo pokusí vrátit zacházející slávu, bude to některá z evropských značek. O to překvapivější je, že velké plány s nimi má Toyota.

V Evropě kdysi favorizované naftové motory se dnes zdají být u konce s dechem. Jejich podíl na trhu se snižuje každým dnem a s ohledem na nové regulace vstupující v platnost v EU, které netolerují prakticky nic jiného než elektromotory, není lehké spatřovat mnoho prostoru pro jejich další dlouhodobou existenci. I někteří tradiční výrobci tedy odmítají investovat do další generace vznětových motorů, Toyota mezi ně ale nepatří.

Japonská automobilka právě končí se svým osmiválcovým dieselem známým i u nás zpod kapoty Land Cruiseru, tlustou čáru za svou naftovou minulostí tím ale udělat nehodlá. Naopak chce pro modely, jako je další generace „LC”, nabídnout inovativní diesel, který bude svými parametry srovnatelný s dosavadním V8 a zastíní nafťáky evropských výrobců určených pro podobná auta.

Informují o tom kolegové z australského Motoringu, což není náhoda. Právě v Austrálii patří mezi velmi populární modely pick-up Toyota Hilux, který je dnes k dispozici pouze se čtyřválcovými motory. V roce 2024 ale má dorazit v nové generaci, která podle dostupných informací přivítá i verzi GR s úplně novým šestiválcovým nafťákem. Cíle? Ford Ranger Raptor nebo nový vrcholný VW Amarok, obě tato auta totiž nabízí resp. mají nabízet vrcholné verze s diesely V6.

Ten od Toyoty má s objemem 3,3 litru nabídnout 230 kW neboli 313 koní výkonu a 690 Nm točivého momentu. To by z něj dělalo jeden z nejsilnějších produkčních dieselů v osobních autech vůbec, neboť schopnější motory německých konkurentů z nabídek postupně mizí. Především by to ale byl vrchol této třídy - Raptor dnes končí na 185 kW, Amarok na 200 kW.

Celá tato vize dává smysl, neboť Toyota takový motor skutečně chystá pro zmíněný velký Land Cruiser a bude se jej snažit nabídnout, kde to jen půjde. Dostane ho tak i Prado (krátký Land Cruiser) a nebo zmíněný Hilux. To vše i za 3 roky v momentě, kdy se někteří konkurenti vidí už skoro jen jako výrobci aut s elektrickými motory. Toyota má zjevně jiné plány.

Současná Toyota Hilux nenabízí více jak čtyřválcový diesel, který nenabízí více než 204 koní. Nová generace má dorazit s šestiválcem pod kapotou, který se pochlubí 313 či více koňmi, to vše do roku 2024. Ilustrační foto: Toyota

