Japonci vysvětlili, proč dál odmítají motor s turbem, jejich důvody dávají smysl před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Subaru

Evropa se pomalu posouvá k tomu, že zlem už bude i malý motor s přeplňováním, vedle toho Subaru pro své nové BRZ nabízí jen větší atmosféru. Proč to tak je?

Jednou z velmi zajímavých, ale zároveň velmi smutných novinek tohoto týdne byla další generace Subaru BRZ. Ačkoli auto vypadá jen jako větší facelift předchozího provedení, je prakticky kompletně nové, a to zejména po technické stránce. Právě to je zajímavé, však nám ukažte, kolik moderních sportovních kupé vám nabídne atmosféricky plněný motor pod přední kapotou, manuální převodovku, pohon zadních kol a samosvorný diferenciál? Vedle BRZ to budou obvykle jen citelně exotičtější, a tedy i dražší modely.

Bohužel, tentýž faktor činí premiéru novinky smutnou. Evropa poněkud slepě zahleděná do jakési uhlíkové revoluce odmítá cokoli, co na papíře nevypadá jako zelený grál, ať už to reálně dělá cokoli. Před místními předpisy projde v podobných cenových hladinách leda malý přeplňovaný, nejlépe elektrifikovaný benzin, nebo rovnou elektrický pohon. Subaru už se tak ani nepokusí tu BRZ nabídnout, což je pro pestrost místní nabídky aut jednoznačně škoda.

I z toho důvodu, ale také kvůli limitům předchozí generace se na mysl klade otázka, proč vlastně tento motor. Proč Japonci v době, kdy i prestižní automobilky dávají od atmosfér ruce pryč, volí právě toto řešení? Však novinka sice má o nějakých 30 koní a 40 Nm více než dříve, ale to stěží ohromí ty, kteří BRZ označovali za možná zábavné, ale pomalé. V době, kdy motory 2,0 turbo generují i přes 400 koní, působí jednotka 2,4 bez turba s 231 koňmi jako anachronismus.

Právě na to byl kolegy z Road&Track tázán Dominick Infante z PR oddělení značka a dal na stůl celkem jasné důvody. Podle něj sice bylo možné použít motor 2,4 s turbem, ale jeho odlišná konstrukce by zvýšila těžiště vozu. Dále by stoupla jeho hmotnost, auto by muselo být dražší a v neposlední řadě: ovladatelnost by šla do kopru.

Subaru tak sáhlo po atmosféře, kterou naladilo tak, aby nevyžadovala tak vysoké otáčky pro dodávání solidního výkonu (maximum točivého momentu je nyní v 3 700 a ne 6 400 ot./min, to je velký rozdíl). A podle nás dobře udělalo - turboalternativ je ne trhu bezpočet, tohle může být snadno jeden z posledních lidových sporťáčků bez přeplňování se všemi obvyklými (a Subaru vesměs jmenovanými) výhodami této koncepce. O to smutnější je, že v Evropě si jej už nekoupíme.

Subaru BRZ druhé generace představuje řidičský ideál svého druhu, a to i díky svému neobvyklému motoru. Bohužel, EU mu zůstane zapovězena. Foto: Subaru

Zdroj: Road&Track

Petr Miler