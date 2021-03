Japonští motoráři se stydí, jejich techniku zcela roznesl na kopytech německý motor před 2 hodinami | Petr Miler

Na jednu stranu je to potvrzení dávno tušeného, na tu druhou je ale fascinující, jaké rozdíly mohou být mezi auty s papírově srovnatelnými parametry. O 171 kg lehčí Honda se stejným výkonem dostává totálně na frak od Volkswagenu.

Je to něco, čemu jsme sami svého času nemohli uvěřit, nakonec nám ale nezbylo, než to akceptovat. Volkswagen s poslední generací motorů TSI a TFSI nastavil mezi přeplňovanými benziny nová měřítka a je úplně jedno, jestli jde o prťavé čtyřválce nebo mohutné osmiválce. Tyto motory propůjčují vozům subjektivně i objektivně mnohem lepší dynamiku než jiné, papírově srovnatelné jednotky. A ke všemu dokáží být relativně efektivní i při vysoké zátěži.

Dnes už se to ví, když ale dorazila dnes už nevyráběná Škoda Rapid s motorem 1,2 TSI o výkonu 105 koní, museli jsme s ní zajet na motorovou brzdu, neboť jsme nemohli uvěřit, jak dobré dynamiky s takovou pohonnou jednotkou dosahuje. A když jsme později testovali třetí generaci Škody Octavia RS TSI, museli jsme udělat to samé. Ani v jednom případě se ale nepotvrdilo, že by automobilka manipulovala s výkonem motoru - naměřené parametry odpovídaly těm udávaným, přesto obě auta jela na zvyklosti tak výkonných vozů jako z praku.

Definitivní potvrzení přišlo později, když jsme znovu Octavii III RS TSI postavili proti Subaru WRX STi. Auta jela při akceleraci na letišti prakticky stejně, jen Subaru potřebovalo k podobné dynamice o 80 koní víc. Tak to zkrátka v soubojích TSI vs. cokoli chodí - soupeři potřebují ke stejnému výsledku buď o desítky procent více výkonu, nebo při stejném výkonu krutě prohrávají.

Další potvrzení přichází od Mata Watsona z Carwow, který na letišti postavili proti sobě nový VW Golf R s poslední generací Hondy Civic Type R. Nový Golf už v dřívějších kláních ukázal, jak moc umí být rychlý a ve srovnání s Hondou to jen potvrdil. Automobilka dokonce do tohoto klání dodala vlastního závodního pilota, který se podílí na testech chystaných aut, aby ze Civicu dostal co nejvíce, z klání ale odešel poražen takovým způsobem, že sedláci od Chlumce mohou rázem zvedat ruce nahoru ve vítězném pokřiku.

I když obě auta mají totožných 320 koní výkonu a podobných 400 resp. 420 Nm točivého momentu, který Civic s 1 380 kg páruje s o 171 kg nižší hmotností, Golf v klání naprosto dominuje. Jistě, má pohon 4x4, který pomůže při odpichu z místa a má dvouspojkový automat, který ubere nějakou tu desetinu, ale nic z toho není podstata věci. I když dá Mat v Golfu Civicu skoro dvousekundový náskok při startu z místa, na 400 metrech jej dotáhne. A když odstartují obě auta současně, má Golf navrch rozdílem 1,7 sekundy, to jsou na 400 metrech dvě třídy - u úplně stejně silných aut, stejné třídy, stejného zaměření, z nichž jedno je o více jak 10 % lehčí. Neuvěřitelné.

Dobře, fanoušci Hondy řeknou 4x4, pak by ale měl Civic jasně vyhrát v souboji s letmým startem, kde už pohon jedné osy nehraje podstatnou roli a pomůže mu nižší hmotnost i efektivnější manuál. Jenže nevyhraje, naopak opět rozdílem aspoň jedné třídy prohraje. Mat se ptá, jestli je to automatem, pilot Hondy ale správně říká, že to v takovém klání nehraje roli a že to prostě musí být v motoru.

Nepochybujeme, že to v něm je, TSI prostě fungují mimořádně efektivně a nic se na tom nezměnilo ani po mnoha letech, co se je konkurenti snažili dohnat. Civic Type R tak čestně vítězí jen ve srovnání decelerace, při brzdění motor skutečně nehraje roli a nižší hmotnost tady musí pomáhat. Jsou to tedy japonští motoráři, kteří se musí stydět, 2,0 TSI s 320 koňmi je úplně jinde než jejich motor 2,0 turbo se stejným výkonem. Omluvou jim budiž, že podobně se mohou cítit prakticky všichni - ani BMW se v soubojích s Audi ze stejných důvodů nechytají a víme také, že i Porsche se v případě Macanu GTS a Turbo vzdalo vlastních, objemnějších přeplňovaných šestiválců ve prospěch jednotky 2,9 TFSI od Audi. Protože i ta funguje lépe.

