Nový Renault je očividně převlečená Dacie. Výrobce to marketingově zastírá, jeho vlastní data ale ukazují pravdu před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Ze zvědavosti jsme se chtěli podívat, jak dobře se tento „Renault” prodává, moc daleko jsme se ale nedostali. Ani sám Renault jej totiž jako Renault ve svých statistikách neeviduje. Protože to žádný Renault není.

Omlouváme se za přemíru slova „Renault” v úvodu tohoto článku, ono to ale nejlépe vystihuje podstatu věci. Právě francouzská automobilka letos pustila do prodeje model Taliant, který od pohledu není jejím původním dílem. Už rozvor 2 649 milimetrů a délka 4 396 milimetrů znalým hned řekne, že jde o obdobu poslední generace Dacie Logan, neboť té jsou vlastní úplně stejné parametry.

Proč ne, není to poprvé, co Renault udělal „svůj” nový model z Dacie. Pokud ale pomineme případy, kdy v podstatě jen použil svá loga na rumunských autech na trzích, kde Dacia nemá to správné jméno (třeba Rusko), zase tolik případů nenajdeme. Taliant zkrátka není něco jako Renault Sandero, ale svébytně se tvářící vůz se zcela specifickým designem. A Francouzi by byli rádi, kdyby jej lidé takto vnímali.

Při uvedení Taliantu na trh sice Renault přiznal, že vznikl přepracováním Loganu, padala slova jako že jde o „úplně jiné auto” nebo že se od rumunského originálu liší asi z poloviny. Pokud Francouzi razí rčení, že design dělá půlku auta, pak možná, jinak je to ale zkrátka nesmysl. Základy jsou stejné, interiér je skoro stejný, litrové tříválce pod kapotou jsou úplně stejné... Je tu opravdu minimum rozdílů krom samotného vzhledu.

Tedy, hodně rozdílná je i cena, což je možná důvod, proč Renault sáhl po výše zmíněném přístupu a prezentuje Taliant jako něco extra. Za to ale nemůže ani moc jeho hamižnost, je to spíše dílo extrémního zdanění aut v Turecku, ve kterém se jako v jediné zemi tento model prodává. K mání je tak nejméně za 200 tisíc tureckých lir, což je asi 445 tisíc Kč - skoro o polovinu víc, než na kolik přijde u nás Logan. Ale jinak je to zkrátka totéž v bledě modrém.

S odstupem půl roku jsme se chtěli podívat, jak se Taliantu daří, přece jen to (na turecké poměry) není nezajímavé auto. Vypadá podle nás lépe než Logan a je to nakonec Renault - i když ne podstatou, značka pořád hraje pro spoustu lidí roli. Se zlou jsme se ale potázali, nezjistili jsme vůbec nic.

Ačkoli Renault zveřejňuje každý měsíc velmi podrobné prodejní statistiky, ze kterých si můžete udělat klidně představu o tom, jak se mu s kde čím daří v zemích, o nichž jste ani neslyšeli, o prodejích Taliantu se nedočtete vůbec nic. V datech toto jméno vůbec nefiguruje a prodeje si nelze ani nijak domyslet, pro Francouze takové auto prostě neexistuje.

Jak je to možné? Jeho odbyt eviduje jen jako „Dacii Logan 3”, nic jiného. Můžete tedy zjistit, kolik prodal Loganů 3 v Evropě, můžete zjistit, kolik prodal aut celkem v Turecku, žádný Taliant ale z pohledu těchto dat není, jde prostě o Dacii v jiném hávu. Co více chtít za důkaz, že slova o „zcela odlišném autě” a jim podobná jsou jen marketing? Snad jen pohled do kufru, kterým se Renault také pochlubil. Takto odkrytý mechanismus zavírání ve skutečně jeho autech určitě neuvidíte...

Renault Taliant je zajímavé auto a v Turecku snad i zajímavá nabídka. Renault to ale přes veškerá tvrzení automobilky není, její vlastní data to jasně dokazují. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.