Jeden z obřích dodavatelů autodílů říká, že elektrický boom skončil, peníze teď vydělává hlavně na udržování ojetin v provozu

Ještě nedávno to vypadalo jako jediná možná budoucnost, teď se zdá, že skutečně směřujeme spíš k napodobování Kuby. Schaeffler trpí kvůli úpadku zájmu o elektrická auta, peníze ale ve velkém vydělává na budoucích veteránech.

Schaeffler je jedna z těch nenápadných, širší veřejnosti nepříliš známých firem, jejíž logo nenajdete nalepené na zářivých karoseriích nových aut, ve skutečnosti by ale taková bez ní nevznikla. Jeden z největších světových dodavatelů automobilových komponentů, který se po akvizici společnosti Vitesco zařadil mezi desítku globálních obrů s víc jak 120 tisíci zaměstnanci, vyrábí pro auta a automobilky kdeco, od jednotlivých dílů až po zařízení sloužící k výrobě.

Tato společnost tento týden představila své výsledky za druhý letošní kvartál a logicky i první pololetí a nedá se říci, že si výská. Podobně jako celý německý automobilový průmysl míří dolů, není na tom ale zatím zdaleka tak špatně jako někteří konkurenti. Obrat společnosti za první polovinu letošního roku stoupl o 2 procent na 8,3 miliardy eur, provozní zisk ovšem klesl o citelných 16 procent na 525 milionů Eur. Důvodů pro tento vývoj je z pozitivních i negativních stran víc, nás zaujaly dva zmíněné generálním ředitelem Schaeffleru Klausem Rosenfeldem při představení výsledků.

Negativní pro firmu je vedle obecně zvýšených nákladů a slabých výsledků divize zaměřené na průmyslové vybavení také špatný odhad zájmu o elektrická auta ze strany jejích odběratelů. Elektromobily se neprodávají podle očekávaní, a tak se ani nevyrábí podle očekávaní, a tak ani díly pro ně nejsou třeba v souladu s dřívějšími očekáváními. A změna podle Schaeffleru není na obzoru. Rosenfeld doslova uvedl, že omezí výrobu dílů pro plně elektrická auta na sklad v souladu s vývojem na trhu, neboť „boom” okolo elektromobilů skončil. Podle šéfa firmy lidé zřetelně stále častěji preferují jiné než plně elektrické vozy, budoucnost vidí v hybridech.

To je ale jen jedna pozoruhodná věc, kterou lze vyčíst z výsledků společnosti a komentářů k nim. Jiná je snad ještě zajímavější. Největší část zisku společnosti totiž generuje - a největší růst vykazuje - divize Vehicle Lifetime Solutions, která se soustřeďuje na výrobu dílů pro starší auta. Ta v prvních šesti měsících roku 2024 vykázala tržby přes 1,3 miliardy Eur, což je meziročně o 16 procent víc. A je vysoce zisková, s výsledkem 228 milionů Eur v první polovině roku vydělala víc než ostatní části firmy.

„V situaci, kdy spotřebitelé auta častěji opravují, než je kupují, nám to pomáhá,” přiznal lakonicky Rosenfeld. I to je náznak toho, kam nyní Evropa míří - do popředí cpe polomrtvého koně elektrických aut, který nemá šanci docválat do stanoveného cíle, lidé na něj odmítají usedat a kvůli umělému zdražení jiných druhů aut si nekupují ani nic jiného. Auta ale potřebují, a tak raději dál udržují ta, která už mají - říká se tomu „Havana efekt” po vzoru Kuby a nepíšeme o tom poprvé. Schaeffleru je to nakonec pomalu jedno - má divize zaměřené na všechno a vydělá na tom, na čem zrovna půjde. Proto nakonec také jeho výsledky jsou lepší než u firem, které z „Kuby 2.0” těžit nemohou.

Díly od Schaeffleru dokážou sloužit novým i starším autům, proto se firmě sice nedaří skvěle, ale zůstává „v pohodě”. Boom elektromobilů podle jejího vedení skončil, teď začíná boom trhu náhradních dílu na budoucí veterány. Foto: Schaeffler, tiskové materiály

