Jediný opravdu přímý konkurent Škody v nabídce VW má skončit, z lásky ke škodovce to ale nebude před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

O jeho skonu se nemluví poprvé, zatím se ale konci vždy vyhnul. Ani tentokrát se to tedy stát nemusí, nedivili bychom se ale, kdyby k tomu skutečně došlo. Je to téměř dokonalý ekvivalent Octavie Combi a nevšimli jsme si, že by šlo o bůhvíjaký prodejní hit.

Škoda a Volkswagen nabízí spoustu podobných aut, málokdy jde ale skutečně o to samé. Polo a Fabia? Škodovka je o dost větší. Golf a Octavia? Znovu to samé, oktávka je navíc liftback. Passat a Superb? Podobný příběh. Ani Kodiaq nemá v nabídce VW vyložený ekvivalent, nic jako Scala od VW neexistuje vůbec. A byť u modelů Karoq a Kamiq bychom našli bližší modely, jde spíše o výjimku, ne pravidlo.

Jeden model v nabídce české značky ale téměř dokonalý ekvivalent od Volkswagenu má - jde o Škodu Octavia Combi vedle VW Golf Variant. Ačkoli základní verze jsou jiné, verze kombi jsou téměř totožné. Auto má dokonce prodloužený a s Octavií Combi úplně totožný rozvor. A byť v řešení vnitřního uspořádání odlišnosti najdeme, Golf Variant je spíše převlečenou Octavií Combi než skutečným prodlouženým Golfem.

Podobně tomu bylo i dříve, proto se mocně hovořilo o tom, že s Golfem kombi bude od jeho osmé generace amen, ale dnes už dobře víme, že se to nestalo. Jenže problém je stále stejný - prostor v kompaktním segmentu se zmenšuje, kombíky zachází na úbytě a Škoda je „tou praktickou značkou”, která bude vždy kombíky prodávat snáze a více než VW. Tak proč si lézt do zelí?

Otázka „kam s ním” je tedy znovu na stole a tentokrát nejde jen o spekulaci. Promluvil o tom šéf australské divize značky Michal Szaniecki, podle nějž může Golf Variant skončit s modernizací Golfu jako takového. A z lásky ke Škodě a jejím prodejům by to nebylo. Uhádli jste, VW chce více tlačit na elektromobilitu, a tak přemýšlí, jaké spalovací modely by vyřadil z nabídky. Kombík Golfu je v tomto směru na ráně.

„Není pro nás možné rozšiřovat portfolio donekonečna,” říká Szaniecki. „To může znamenat, že Golf kombi už nebude k dispozici. Jako jsme dříve dali sbohem Beetlu, což byla legenda, ikona, může se to stát i s Golfem. (...) Takže samozřejmě, s ID.4, 5, 3, 2 a dalšími elektrickými auty na cestě si musíme být jisti, že naše portfolio je optimalizované a vyvážené,” dodal.

Pochopitelně, situace v Austrálii nemusí být stejná jako jinde a když už VW dnes Golf kombi vyrábí, udrží ho v prodeji alespoň jinde. Stejně tak se pořád mluví o tom, že Golf může skončit jako takový. Pokud ale VW v rámci své elektrické expanze škrtne tento model okolo poloviny dekády z nabídky, nedivte se, něco takového se lidem z vedení firmy zjevně honí hlavou.

Golf kombi je skutečně jedním z mála VW, které jsou téměř úplnou obdobou Škody. I to nakonec může vést k jeho konci v prodeji, prvotním impulsem se ale má stát rozšiřující se nabídka elektrických modelů. Foto: Volkswagen

Zdroj: Drive

Petr Miler

