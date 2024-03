Kolabující Fisker fungoval v totálním chaosu. Nebral si od lidí peníze za auta, dokonce ani neví, kolik jich prodal před 3 hodinami | Petr Miler

Odhalení od bývalých zaměstnanců a z interního auditu PwC jsou zřejmě tím posledním, čeho se dočkáme před vyhlášením bankrotu. Od krachující firmy dávají všichni ruce pryč, zkáza společnosti připomíná run na banku.

Jsem dost starý na to, abych pamatoval doby, kdy bylo docela normální, že neúspěšné firmy v Evropě krachovaly. Tehdy jste ještě nemohli začít nabízet libovolný nesmysl, na trhu s ním propadnout a pak si říci v rámci „podpory konkurenceschopnosti” o dotace od EU, které vás udržely nad vodou, i když jste si to ničím nezasloužili. Pro některé takové společnosti jsem pracoval jako dodavatel a bylo vždy pozoruhodné vidět, jakou rychlostí nastal jejich rozklad.

Klidně roky všechno fungovalo normálně, až se v jednu chvíli ukázala vnitřní neefektivita fungování takových společností, která vyústila v nedostatek prostředků potřebných na průběžné zajištění provozu. Chvíli to jde skrývat - banky vám něco půjčí na základě dřívějších výsledků, dodavatelé chvíli počkají, zaměstnanci se neurazí, když nedostanou plat 7., ale až 17. v měsíci, finanční úřad nebo „sociálka” se o odvody chvíli nehlásí... Pak se ale začne ukazovat, že nemáte peníze a nastane řetězová reakce, která rozloží vaše fungování během pár týdnů.

Důvodem je v podstatě jen ztráta důvěry, kdy vám najednou nikdo nic nechce dát jen na základě příslibu budoucí úhrady, naopak každý chce hned i peníze za všechno, co vám dodal dřív. Na dveře klepou dodavatelé, banky chtějí zesplatnit zbylé úvěry, úřady hrozí exekucemi... Je to takový run na banku, prostě moc subjektů chce najednou moc peněz. V té chvíli vás navíc začínají opouštět klíčoví zaměstnanci, kteří se bojí nulové další perspektivy, nikdo nový s vámi nechce nic dělat a každý si chce něco urvat z toho, co ještě máte. Skutečně stačí velmi krátká doba a ze zdánlivě veleúspěšné firmy se stane ruina.

Přesně do této situace se nyní dostal Fisker a nedokážeme si představit, co by jej ještě mohlo zachránit. Naposledy jsme psali o tom, že se pokouší vymanit z potíží zoufalým výprodejem svých aut, spolu s tím ale vychází najevo další pikantní detaily. Vše, co se děje nyní, probírají zákazníci i dodavatelé na Redditu a popisují v podstatě přesně výše zmíněné.

Klienti, kteří dříve projevili zájem o Fisker Ocean a zaplatili firmě zálohu, najednou ve velkém chtějí své peníze zpět. Dodavatelé, kteří společnosti dodávali prakticky cokoli, zastavili spolupráci a trvají na úhradě dřívějších závazků. A v problémech jsou i dřívější kupci Fiskerů, z jejichž aut se stávají milionové hromady šrotu - velcí obchodníci s ojetinami jako CarMax nebo i automobilky jako Tesla odmítají vykupovat Fiskery či je přijímat na protiúčet, protože se bojí, že se rychle stanou bezcennými. Tohle se nedá přežit.

Firmě navíc nepomáhají ani reportáže jako ta od webu TechCrunch, který na základě vlastních zjištění i informací z auditu PricewaterhouseCoopers popisuje, v jakém chaosu Fisker do poslední chvíle fungoval. Ruku na srdce, pro neetablované firmy to není zase tak neobvyklé, některá zjištění jsou ale varovná.

Ve zdrcující recenzi Fiskeru Oceanu od Consumer Reports padlo, že si Fisker nikdy nenechal proplatit šek (v USA stále běžně používaný finanční instrument, u nás spíš už rarita), kterým si od něj auto na dlouhodobé testování pořídil. Jak se nyní ukázalo, nešlo o nic ojedinělého, chaos ve Fiskeru byl takový, že si firma nenechala šeky proplácet běžně a řadu aut dodala, aniž by za ně obdržela jakékoli peníze. „Šeky nebyly proplaceny včas nebo byly úplně ztraceny,” řekl TechCrunchi jeden z bývalých zaměstnanců Fiskeru obeznámený s fungováním firmy v tomto ohledu. „Často jsme se měsíce po prodeji vozu snažili najít šeky, stvrzenky z kreditních karet a či bankovní platby potvrzující úhradu vozu,” uvedl dále.

PricewaterhouseCoopers dále uvádí, že míra dezorganizace firmy baly tak ohromná, že pro Fisker nebylo dodnes možné dát dohromady obvyklou výroční zprávu. A sám Fisker to nepopírá - prý neměl dostatek zaměstnanců s dovednostmi „analyzovat, zaznamenávat a zveřejňovat účetní záležitosti řádně a včas”. Společnost dále měla mj. problémy s brzkým zajištěním registrace prodaných aut a dalšími elementárními aktivitami. Prý ani neví, kolik aut vlastně prodala, není z čeho to jednoznačně určit. To je opravdu velký nepořádek.

Sbohem a šáteček? Obáváme se, že jinak už to dopadnout ani nemůže. Pravda, zázraky se někdy dějí, ale mohou vůbec nastat v momentě, kdy Fisker zahájí onen bombastický výprodej a kolegové z Motor1 záhy zjistí, že ona nejlevnější auta ve verzi Sport ještě vůbec nejsou v USA v prodeji? Tady ani nelze mluvit o tom, že pravá ruka neví, co dělá ta levá, tady spíš ukazováček neví, co dělá prostředníček...

