Komedie? Nebo tragédie? Čerstvě zaříznuté auto se stalo prodejní jedničkou na svém klíčovém trhu | Petr Miler

/ Foto: Ford

Je to ironie osudu a jakýsi naschvál automobilkám, které podřezávají větev dříve chtěným modelům na úkor, těch, které by samy chtěly lidem vnucovat. Nevymysleli byste to lépe, než že byste uměle eliminovaný model poslali na vrchol prodejních statistik týden po oznámení jeho konce.

Uspět v jakémkoli byznysu na otevřeném trhu je vlastně snadné - stačí nabízet to, co lidé chtějí, za cenu, kterou mohou zaplatit, a přidat k tomu dobré prodejní i poprodejní služby. Přimíchejte k tomu trochu povedeného marketingu a pár dalších fíglů, které vás zviditelní nad úroveň konkurence, a je to.

Je to pochopitelně teorie a skutečný život vás vystaví spoustě okolností a dalších nepříjemností, se kterými se musíte vypořádat, abyste byli skutečně úspěšní. Princip je ale pořád stejný a nikdy na něj nesmíte zanevřít. Jakmile to uděláte, ocitnete se na trajektorii vedoucí do pekel, třebaže jiné okolnosti mohou dovolit situaci jevit se jinak či celý proces uměle zpomalovat.

My se na to zapomínat nesnažíme a když se nás někdo čas od času ptá, proč píšeme zrovna o tom či onom, odpověď je snadná: Protože vás to zajímá. Pochopitelně, články vytváříme my, ze své vlastní vůle, postavené okolo vlastního vidění světa, přesvědčení, znalostí či zkušeností, které reflektují aktuální dění. Takových bychom ale denně mohli napsat 100 - že vznikne určitých 10 je dáno tím, že vás ta či ona témata zajímají více než jiná. V momentě, kdy bychom na toto zanevřeli, můžeme ze setrvačnosti existovat ještě roky, zamíříme ale do zapomnění. Proto nechceme psát to, co si přejí nebo nepřejí automobilky, přejí nebo nepřejí politici. Čtete nás vy, tak nás zajímá to, co zajímá vás.

Automobilky už takto ve většině neuvažují, zákazník pro řadu z nich přestal být hlavním hybatelem jejich vlastního činění. Je to podle nás tragický omyl a byť chápeme, že jsou pod velký tlakem z řady stran, na výše zmíněný základní princip neměly nikdy zapomenout. Ale zapomněly a zašly v tom až neuvěřitelně daleko.

Nemůžeme tedy než být nekonečně kritičtí k tomu, že někoho vůbec napadne vyvinout, vyrobit a prodávat auta jako Honda e. To je prcek menší než Fabie s kapacitou baterie odpovídající nádrži s ani ne 10 litry nafty, který přijde na 939 900 Kč v základu. To není rána trochu vedle, to není problematicky konkurenceschopné zboží, to je naprostý nesmysl nevyžádaný nikým, který by v racionálně uvažujícím světě nikdy nemohl vzniknout.

Že si ho letos v Česku za 10 měsíců koupil 1 (jeden) člověk a loni za stejné období 2 (dva) lidé, je spíše zázrak (že by šlo o dealery a dovozce?), je to z obchodního hlediska naprostý nesmysl. A je to jen příklad, totéž by šlo říci o spoustě dalších aut, která přišla na trh, i když je nikdo nechtěl, a tak je ani nikdo nekupuje. Na některých „trzích” pak prodejně žijí jen z toho, že je někdo k devíti předchozím zahrnuje ještě desátou a jedenáctou dotací. Toho se jako firma chcete stát součástí?

Jsme přesvědčeni, že nikoli, a tak i automobilky takovým nesmyslům měly říci ne. Ale neřekly. A některé se k nim dokonce hrdě hlásí navzdory přirozené poptávce limitně se blížící nule. Je skutečně až tragikomické, že třeba i Škoda chce prodávat jen elektrická auta, dnes ale zůstaňme u jiného „elektrického Hujera”, u Fordu. Ten se rozhodl, že své propadající se prodeje spasí přechodem právě na elektromobilitu a jde na to vskutku kuriózně. Svým donedávna úspěšným spalovacím modelům podřezává větev jejich nekonkurenceschopností, nejvíce to v poslední době schytává Fiesta. Prodejně se propadla tak nízko, že Ford oznámil její konec bez nástupce spolu s koncem Galaxy a S-Maxu. Vzhledem k jejich klesajícím prodejům to dává svým způsobem smysl, ale je to velmi omezený pohled na věc.

Je třeba říci, že i když mnozí ani neví, že se Galaxy a S-Max pořád vyrábí, prodejně třeba u nás i z toho mála drtí elektrický Mustang Mach-E, o Fiestě ani nemluvě. Ta zažívá propad hlavně kvůli klesajícím prodejům na jejím klíčovém odbytišti, tedy ve Velké Británii, ale co čert nechtěl? Něco přes týden po oznámení ukončení života Fiesty přichází právě z Británie zpráva o tom, že právě Fiesta oslavila návrat do čela prodejních tabulek.

I přes aktuálně klesající zájem o nové vozy dnes automobilky docela dobře žijí z uspokojování dřívějších objednávek, a tak se i britský trh posunul nahoru. 134 344 prodaných vozů znamená meziroční růst o 26,5 %, třebaže za celý letošní rok zůstává pod loňskem. Hořký vtip ale je, že Fiesta se vrátila na pozici jedničky s 4 230 prodanými vozy před auty jako Golf, Qashqai, Corsa nebo Puma. Ford se tak doslova rozhodl zaříznout svou britskou prodejní jedničku, která mu po čase pomohla vrátit se na první místo mezi značkami před VW. To je chytré, že?

Je to ve všem dění relativně drobná událost, jen ale připomíná, jak iracionálně automobilky jednají. Británie má dnes namířeno k elektrifikaci více než kdo jiný, už za 7 let a 2 měsíce už se tam nemá prodat jediné spalovací auto. Nevěříme, že se to stane, ale má se to stát. A i přesto je zřejmé, že lidé dnes primárně jdou po úplně jiných autech, než která jim výrobci za pár let chtějí výlučně nabízet. Automobilky ale setrvají v odhodlání nabízet ta druhá. A to je Velká Británie, kde žije dost lidí, kteří podlehli zelené ideologii a polévají obrazy polévkami, pokud se k nim rovnou nelepí. U nás (a zdaleka ne jen u nás) je situace ještě jednoznačnější, přesto automobilky setrvávají ve svém odhodlání dořezat větev, na které sedí, až do konce. Dá se tomu ještě aspoň smát? Nebo už je to ryzí tragédie jedné ekonomické sebevraždy?

Třídvéřový Ford Fiesta už skončil, pětidvéřová verze to bez nástupce zabalí příští rok. Ironií osudu právě tento vůz nyní ovládl prodeje Fordu ve Velké Británii a pomohl mu vrátit se na první místo mezi značkami. Vskutku ideální čas ho zaříznout a nabízet jen elektrická auta, když takový Mustang Mach-E si za nenajde měsíc v celé Evropě ani polovinu zákazníků, které Fiesta oslovila jen v Británii. Foto: Ford

