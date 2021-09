Korejci ukázali nové řešení odemykání aut, kolo zkouší znovu vynalézt už podruhé před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Genesis

Označte nás za staromilce, ale co je špatného na zámku dveří, který se dnes odemkne obvykle poté, co vezmete za kliku na základě blízkosti modulu klíče či mobilu? Podle nás nic, Korejci ale sází na rozeznávání obličeje.

Nemusíme občas působit tím dojmem, ale milujeme evoluci a milujeme nové věci, které činí náš život snazším, bytí snesitelnějším, práci efektivnější. Problémem je jen to, že evoluce občas ztratí svůj smysl resp. se jejím smyslem stane evoluce sama. Tehdy se na konci složitého vývoje objeví něco, co reálně ničemu nepomáhá, nic neusnadňuje, je to jen jiné, nové a moderně působící. A nezřídka i kontraproduktivní, vzpomeňme třeba takové dotykové nastavení teploty ventilace či hlasitosti, dotykové plošky na volantu místo tlačítek. To jsou snad až zhýralosti.

Svědkem takových „inovací” jsme v automobilovém světě až nepříjemně často a byť svým dílem k tomuto pocitu přispívají snad všechny automobilky, v poslední době se o nich už podruhé dozvídáme od Korejců. Hyundai, přesněji řečeno jeho luxusní divize Genesis, se snaží prosadit mezi německými prémiovkami, a tak se snaží vymyslet něco nového. Za snahu všechna čest, za výsledek... méně.

Nový model Genesis GV80 už se stihl pochybně blýsknout bizarním novým voličem automatu. Je to koule, která svítí, po nastartování se otočí o 180° a pak s ní můžete točit, dokud se nedotočíte kýženého jízdního režimu. K čemu je něco takového dobré? Co špatného je na „normálním”, z podstaty intuitivním voliči, na který se ani nemusíte dívat, abyste věděli, co bude auto dělat o sekundu později? Je to něco, co nelze jen tak překonat, pro Hyundai to ale evidentně není dost šik.

Kulový volič automatu ale nebude tím jediným, čím se Korejci pokusí posunout automobilový svět vpřed. Znovu GV80 přijde s novým řešením zámků dveří (ale jen dveří), které si říká Face Connect. Jak už název napovídá, systém zvládá odemknout a zamknout auto za pomoci detekce obličeje, takže k vozu stačí přijít se správnou hlavou i bez klíče, vzít za kliku a odemknout.

Hyundai nezůstane u toho, a tak za pomoci zjištěného obličeje (ovšem jen jednoho ze dvou, více nebude možné s jedním autem spojit) nastaví auto tak jako dnes spárované klíče. Aby tohle fungovalo, má GV80 v B-sloupcích namontovanou infračervenou kameru, která prý člověka přistupujícího k vozu rozezná a auto mu odemkne. Pardon, ale přijde nám to jako drbání se nohou za ušima.

Jednak auta dnes mají bezklíčové vstupy a starty, kdy pro totéž stačí mít klíč uložený třeba v kabelce či tašce na notebook. Co to je za oběť? Znám lidi, kteří ani neví, že tam klíč mají, nad ničím nepřemýšlí a auto takto používají den co den. Samozřejmě se může stát, že klíč zapomenete, ono lze ale takto s některými auty propojit i mobil. A i kdyby ne, existují už roky chytré aplikace, které si můžete s autem propojit přes datovou síť a odemčení auta dosáhnout rovněž tímto způsobem. Co pak navíc přináší Face Connect? Že byste autem bez klíče také odjeli?

Kdeže, kamera je jen zvnějšku, takže na nastartování budete potřebovat ještě něco jiného, třeba... klíč. Nebo ověření pomocí otisku prstů. A osazovat všechna auta jen pro možnost je „odemknout s pomocí obličeje” kamerou a jistě složitým systémem rozpoznávání přicházejícího k vozu a dalšího zpracování získaných informací? To nám přijde jako neuvěřitelně složitá věc neřešící prakticky vůbec nic. Pokud to ale vidíte jinak, pak v Genesis GV80, až fakticky dorazí na trh, najdete cestu k uspokojení svých tužeb.

Nové řešení odemykání a zamykání auta spoléhá na jakési korejské Face ID. Umí ale jen odemknout a zamknout auto bez klíče a nastavit vůz pro určitou osobu, takové věci lze elegantně řešit i bez kamery a všech dalších složitostí kolem. Foto: Genesis



Novinka zažije premiéru v modelu GV80, který už se pochybně blýskl podobně „trendy” a podobně nicneřešícím voličem automatu. Foto: Genesis

Zdroj: Genesis

Petr Miler