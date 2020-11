Krok EU proti automobilkám ukazuje, jak vážně to myslí s pomocí v koronavirové krizi před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Podobné instituce se tváří, že když jsou kvůli vyšší moci zaváděna opatření, jež lidem i firmám nečekaně komplikují život, pomáhají jim takové období překlenout. Měly by jim ale v prvé řadě odlehčit jim od jimi uvalených břímat, a to jednoduše nedělají.

Ztracený rok, tak stále více lidí označuje ten označený číslovkou 2020. Je to trochu depresivní, ale není to nemístné - s příchodem koronavirové pandemie byli někteří zbaveni života, jiní zdraví, další prostředků a ostatní možnosti dělat spoustu věcí, které jejich život naplňují. I když se část lidí snaží ukázat na někoho, kdo za to může, nezdá se, že by tomu tak skutečně bylo - prostě se to stalo, epidemie vážné choroby je vyšší mocí stejně jako zemětřesení nebo záplavy. A byť by se dalo dlouze diskutovat o tom, jak moudře se k tomu postavila ta či ona vláda, nám nezbude, než se s tím poprat a snažit minimalizovat dlouhodobé následky.

Jedna věc je ale navzdory všemu zmíněnému nesporná - měli bychom s v této době pomáhat a ulehčovat si navzájem život vždy, kdy to jen trochu jde. Jednotliví lidé to dělají, o tom nechceme pochybovat, v případě politiků si ale nejsme ani trochu jisti. Rádi se chlubí tím, kam komu poslali kolik miliard, když ale přijde řeč na jednoduché a ve výsledku mnohem efektivnější kroky spočívající v odstranění alespoň části jimi uvalovaných břímat, nedělají nic. Patrně proto, že by je to zbavovalo moci, kterou dříve získali.

Krásně - či spíše nepěkně - je to vidět na posledním kroku Evropské unie. Ta v posledních letech zatěžuje automobilový průmysl nespočtem nařízení a omezení, které se mají postarat o snížení emisí CO2 generovaných auty, třebaže jde o jejich relativně okrajový zdroj. Taková věc stojí přímo i nepřímo nepředstavitelné peníze, které dopadají na automobilové firmy i každého z nás. V dobrých časech? Budiž, v těch zlých by to ale měla být ta první věc, která počká, neboť trvání na ní bude mít za následek zátěž dodatečnou zátěž, která ve výsledku bude znamenat třeba propouštění. A to je přesně to, proti čemu by EU nyní měla bojovat.

Je tedy logické, že se asociace automobilových firem ACEA obrátila na Brusel, aby odložila plné zavedení nových flotilových limitů CO2 u aut (aktuálně 95,7 g/km) plánované od 1. ledna 2021. Pomohlo by to skutečně všem a nestálo by to nic, neboť EU by nemusela vydat ani eurocent, jen by na chvíli přestala tlačit na to, co je v této době obtížné financovat. Unie ale řekla ne a její zdůvodnění jen připomíná, jak dalece odtržená od reality je.

Podle Evropské komise je prý „striktní environmentální legislativa tou nejlepší cestou podpory inovací a konkurenceschopnosti”, jakou si lze představit. To je v momentě, kdy nikdo jiný na celém světě na emise CO2 takto netlačí, naprostý nesmysl - EU to dělá jen ze své vlastní vůle a konkurenceschopnosti firem tak daleké přizpůsobování se firem specifickým evropským pravidlům naopak uškodí, protože konkurenti z Číny, USA, Japonska, Koreje... odkudkoli se tak přísným pravidlům na pro ně důležitějších trzích přizpůsobovat nemusí.

EU zkrátka mohla pomoci nám všem, a to jen tím, že by něco odložila, nic víc. Nakonec i národní vlády mohou pomoci tím, že tu či onu jimi uvalenou povinnost odloží. Jak moc ochotně, často a plošně to dělají, víme nejlépe sami, přitom za pár dnů jistě opět uslyšíme, kam kdo posílá kolik miliard či dokonce bilionů. Politici si raději od lidí a firem vezmou co nejvíce peněz, se kterými pak naloží dle vlastního uvážení, ať už to ve výsledku znamená cokoli. Toto, že je upřímně míněná pomoc? Nám to přijde spíše jako výsměch.

Současná Škoda Octavia RS iV je jedním z aut, které výrobce peníze spíše stojí, než aby jim je přinášela - se vším, co s tím souvisí. Vynutil si je tlak EU na snižování papírových emisí CO2 bez ohledu na realitu, který si mohla v těžších časech odpustit a pomoci všem s náklady 0 euro. Neodpustí, místo toho bude raději přerozdělovat a tvářit se, že pomáhá za peníze nás všech. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto News

