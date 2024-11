Lamborghini odpískalo elektrického nástupce Urusu, ač ho slibovalo ještě loni. Nová generace zůstane spalovací, dokud to půjde včera | Petr Miler

Je to jen další připomínka toho, jak rychle se situace v automobilovém světě mění. Zatímco ještě loni nejvyšší šéf Lamba považoval výlučně elektrický „Urus II” za hotovou věc, teď marketingový šéf nyní hovoří o docela jiném záměru.

Museli bychom opakovat už tisíckrát vyřčené, kdybychom chtěli zdůraznit, jak moc se elektrický pohon nehodí do aut se soustavně vyššími energetickým nároky. Tedy samotný pohon s nimi problém nemá, limity současných baterií jsou ale tak enormní, že si nikdy nemohou rozumět s automobily, které mají vysoké stovky nebo dokonce tisíce koní výkonu, tuny hmotnost a metry na výšku i na šířku.

Jasně, i taková auta mohou jezdit s použitím pár desítek koní stovkou a dojet s baterií odpovídající 20litrové nádržky stovky kilometrů. Ale je to opravdu to, co chcete? Takové akumulátory jsou tak malé, že s použitelností auta zásadně zahýbá pár ostrých akcelerací nebo chvilka jízdy vysokou rychlostí. Však počítejte s námi - pokud budete s tisícikoňovým elektromobilem s využitím maxima výkonu (735 kW) byť jen 30 sekund akcelerovat třeba na německé dálnici s 90procentní účinností celé soustavy (povídali, že mu hráli, ale buďme optimisté), bude vás to stát 6,8 kWh energie z baterie, vážně tolik.

Pokud v tu chvíli budete mít na palubě dnes pořád nadstandardních 80 kWh, máte za 30 sekund 8,5 procenta veškeré energie pryč. To je frustrující, po teprve chápete, co to je úzkost z dojezdu - stačí 10 takových akcelerací a v podstatě jste dojeli. Pokud pak neexistuje ani trochu srovnatelně rychlá možnost je znovu dobít, stane se život s takovým autem vždy dříve nebo později velkým trápením.

Proto vůbec nerozumíme pokusu elektrifikovat auta jako Ferrari nebo Lamborghini. I kdyby to mohlo mít nějaký hmatatelný ekologický přínos, což jednoznačně nemá už vzhledem k objemu jejich produkce, výsledkem opravdu nebude komplexně dobrý produkt. Samozřejmě chápeme, že spousta lidí si takové vozy kupuje na „potah” po městě a okolí jako symbol svého postavení, ale znovu: Co to komu dá navíc proti spalovací alternativě? Extrémní pokles hodnoty? Hit je ho mít.

Pokud se tedy značky jako tyto ženou směrem k elektrickým vozům, nemá to žádný racionální základ. Je to jen ideologie, „compliance”, cokoli takového, realitu vám ostatně nejlíp popíše šéf Pagani, který ještě dělá hlavně obchod a ne politiku. Automobilky jako Lamborghini už takto nesmýšlí a vzhledem ke svému lepšímu historickému postavení mají pocit, že si to mohou dovolit, že můžou sem tam udělat nějakou neefektivní hloupost, aniž by je to bolelo. Obecně je to pravda, čím víc ale roste tlak na efektivitu na všech úrovních (nakonec Lambo je součástí skupiny Audi, která má dnes problémů víc než dost), tím míň jsou podobné nesmysly schůdné. A tak plány udělat něco elektrického „jen tak”, „protože proto” postupně padají.

Nejnověji to potvrdil obrat právě u Lamborghini, které sice dál počítá s elektrickým „Zlatým kopím” coby samostatným novým modelem, jinak ale navzdory předchozím plánům zůstane u spalovacího pohonu u SUV Urus. V jeho případě sám šéf značky Stephan Winkelmann loni slíbil, že příští generace Lamborghini Urus plně elektrická, marketingový manažer Lambo Federico Foschini ale nyní potvrdil, že situace se za poslední rok změnila tak, že se musely změnit i plány.

Podle Foschiniho tedy dorazí i nové Lamborghini Urus (pravděpodobně se bude jmenovat jinak, tak to u Italů chodí) se spalovacím motorem V8. Důvod? Je to dojná kráva firmy, s elektrickým pohonem by jí znovu být nemusela a dokud Lambo nemusí konat jinak, ponechá autu spalovací pohonnou jednotku. Foschini to potvrdil Auto Expressu a hovoří rozumně - do roku 2035, kdy hrozí v Evropě zákaz prodeje podobných aut, zbývá ještě moc času na to, aby se ideologické rozhodnutí nestalo jen hozenou rukavicí konkurenci. „Pořád nás dělí 10 let od chvíle, může být nutné provést změnu. A nemůžeme nechat v prodeji stejné auto po 10 let,” říká k věci Foschini.

Nová generace auta by se měla objevit někdy v roce 2027 a vydržet na trhu až do poloviny příští dekády. A hodlá i do té doby zůstat žádoucím zbožím: „Byli bychom hloupí, kdybychom nepokračovali v používání něčeho, co je na špičkové technické úrovni. Pro nás to bude výhoda, dokud nepřijde okamžik, kdy už auto na špičkové technické úrovni nebudeme moci postavit,” řekl dále Foschini. A nejlépe tím potvrdil, jak vidí použití elektrického pohonu v autech značky, je to prostě suboptimální, vynucené řešení.

Aktuálně tedy stále platí jen to, že v roce 2030 má dorazit elektrický Lanzador, nikdy ale není psáno, že se i plány spojené s ním nakonec nezmění.

Foto: Urus ve faceliftovaném provedení S nebude posledním Lambem tohoto ražení s čistě spalovacím pohonem, nástupce ho nakonec dostane též, ač ještě loni neměl. Lamborghini

Zdroje: Auto Express, Lamborghini

Petr Miler

