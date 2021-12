Levný čínský soupeř Škody Kodiaq se prodává víc jak stokrát líp, při jeho cenách není divu před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jetour

Škodovky zašly se svými cenami v posledních měsících hodně daleko, evropským pohledem se ale vyloženě drahé pořád nezdají. V Číně ovšem její modely prodejně stále vice nestačí na domácí soupeře, jsou podstatně levnější.

Škodě se v poslední době v Číně nedaří a i když se po mnoha tragických letošních měsících na podzim trochu staví na nohy, jásat nemá nad čím. Listopadových 7 800 prodaných aut je pořád o hodně horší výsledek (- 59,6 %) než za stejný měsíc loni a prozatímní letošní bilance v podobě pouhých 51 801 prodaných aut všech typů dost možná nevyrovná ani rok 2008, kdy Škoda v Číně působila první celý rok (60 340 vozů). Příčin pádu bude více, jednou z nich je ale nepochybně stále četnější domácí konkurence, která nabízí stále více za mnohem nižší ceny.

Mezi tu patří i značka Jetour, která přišla na trh v roce 2018. Nevznikla z ničeho, spadá pod automobilku Chery a zaměřuje se hlavně na mladší klientelu. Jako taková se i v této době snaží co nejrychleji prosadit a při tom, co a za kolik nabízí, není divu, že je velmi úspěšná. Už za první celý rok svého působení na trhu oslovila téměř 140 tisíc lidí, letos bude ještě dál a z valné většiny za to vděčí modelu X70, který stále míří k výšinám.

Toto relativně velké SUV se prodává v několika verzích včetně té pojmenované Coupe, která je docela vtipná. Zatímco většina ostatních automobilek si v případě takových derivátů lámou hlavu alespoň s úpravou zadní části karoserie, v Číně stvořili „nový model” ještě efektivněji - vizuální odklon má totiž na starosti pouze jiné nárazníky, dvoubarevný lak či odlišná čelní maska. Podobně je to vlastně s nabídkou X70 obecně - existuje výchozí verze, zmíněné kupé, varianty X70M, X70S a X70 Plus, přičemž vždy jsou k mání v pětimístné, šestimístné nebo sedmimístné variantě.

Vždy je to ale v základu stejné auto, které měří na délku 4 750 milimetrů a 2 745 mm má v případě rozvoru. To jsou v zásadě rozměry Škody Kodiaq, nejedná se tedy zrovna o malý vůz. Mezi motory jsou k dispozici buď přeplňovaný 1,5litrový čtyřválec nabízející 157 koní, k dispozici je i motor 1,6 turbo se 197 koňmi. Převodovkou je buď šestistupňový manuál nebo šestistupňový dvouspojkový automat. A jedinou možností je pohon předních kol, pohon 4x4 není k dispozici.

To ale většinu lidí trápit nebude, rozhodně ne tolik, kolik z nich bude těšit cena vozu. Nejlevnější X70 v provedení M stojí v Číně od 64 900 yuanů, tedy asi 225 tisíc Kč, což je na 4,7metrové SUV s přeplňovanou jedna-pětkou pod kapotou, jež je již v základu velmi dobře vybaveno, velmi sympatická cena. X70 pak začíná na 69 900 yuanech (asi 243 tisíc) a i nejvyspělejší X70 Plus (na fotkách níže) začíná na 77 000 CNY (267 tisíc Kč). To jsou všechno skoro komicky nízké ceny.

Vozu totiž v základu nechybí třeba rozměrná obrazovka multimediálního systému či digitální přístrojový štít. Počítat je možné rovněž s automatickou klimatizací či vyhříváním sedadel. Veškerou výbavou nabušené provedení X70 Plus se silnějším motorem a automatem pak vyjde na 129 900 yuanů, tedy asi 450 tisíc Kč - za takové peníze u nás podobné auto nekoupíte ani v základu, ani zdaleka, o 200 tisíc víc tady stojí i základní Karoq s litrovým tříválcem.

V tomto kontextu není divu, že od Jetouru dostává konkurenční Škoda Kodiaq na čínském trhu už tak brzy po jeho vzniku pořádně na frak. U nás stojí Kodiaq od 863 900 Kč (skutečně tak moc) více jak dvakrát víc a ani v Číně není podstatně levnější. A tak zatímco Kodiaq má letos dle dat CAAM letos na pažbě 1 044 zářezů za úspěšný prodej, X70 je s 107 899 prodanými kusy v úplně jiné dimenzi - je to více 103krát vyšší číslo.

Nevíme, jestli je něco takového opakovatelného v Evropě, natož pak u nás, ale tušíme, že za méně jak poloviční cenu by o čínských soupeřích aut zavedených značek uvažoval kde kdo. Není divu, že tradiční výrobci mají z jejich příchodu na starý kontinent obavy - v Číně mohou rázem být rozdílem ligy nebo dvou poráženi v prodejích vozy značek bez jakékoli tradice.

Jetour X70 (zde ve verzi Plus) je v Číně navzdory minimální historii značky i modelu obrovský hit. Konkurenční Škodu Kodiaq prodejně překonává více jak stokrát, při tak nízkých cenách se nelze moc divit. Foto: Jetour

Zdroje: Jetour, CAAM

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.