Levné čínské BMW X4 v Evropě dále zlevnilo, teď už stojí méně než Škoda

Skromnost stranou, tohle auto netouží po zákaznících mainstreamových značek, ale po klientech BMW. Neskromné je ale jen ambicemi, v případě cen je už tak atraktivní nabídka ještě zajímavější.

Čínské automobilky se svými vozy vydávají do Evropy stále častěji, jejich strategií je ale obvykle oslovit zákazníky obyčejných značek a více než čím jiným se zalíbit cenou či hodnotou za peníze. Vůz, ke kterému se dnes musíme už poněkolikáté vrátit, na to ale jde jinak. Jeho tvůrci nechtějí jít proti Škodě, Dacii nebo třeba Fordu, chtějí nabídnout auto na úrovni BMW. To je velmi troufalé, zbraň ale zůstává podobná - vůz na úrovni prémiových značek touží prodávat za ceny mainstremových modelů. A jejich konečnou stanicí jsou nejvyspělejší trhy Evropské unie.

To je i případ jednoho z modelů automobilky Geely, která nejprve na domácím trhu vytáhla do boje s SUV-kupé označeným FY11 nebo také Xing Yue. Loni tento vůz jako Geely Tugella dorazil i do Evropy, konkrétně do Ruska, kde se už před Vánoci začal nabízet. Fakticky do prodejů ale dorazil nyní a ač od začátku sliboval spoustu hodnoty za peníze, teď míří ještě dál.

Než se dostaneme k finálním cenám, připomeňme, čím Tugella je. Na první pohled vypadá trochu jako BMW X4 s jinou tváří a není to náhoda, právě tomu chce být přímým konkurentem. Na oficiálních fotkách vypadá čínské SUV-kupé přitažlivě, zvláště zepředu, kde nechybí LEDková světla, ostré hrany a sportovně tvarovaný nárazník. Vzadu je pro změnu patrná zvýrazněná odtrhová hrana, kterou rovněž doplňují diody a také čtyři koncovky výfuku.

Na zajímavý vnější vzhled navazuje interiér, který svým designem snadno zastíní i řadu vozů renomovanějších značek. Před volantem trůní digitální přístrojový štít, na který navazuje rozměrná obrazovka multimediálního systému. Středová konzole se navíc stáčí k řidiči, který je tak v centru dění a počítat může třeba s voličem automatu připomínajícím kokpity letadel.

Je přitom třeba uznat, že vše působí robustně, jakkoli fotky mohou mást. Číňané kromě toho dodali vozu i nádech luxusu, neboť volant i palubka jsou obšity kůží, stejně jako je kožené i čalounění sedadel. Vše pak doplňují hliníkové dekory nebo červeně lakované doplňky, jež korespondují s barvou exteriéru.

Doplnit musíme ještě informace o technice, která též není nezajímavá a v Evropě je vlastně známá. FY11 stojí na modulární platformě CMA, kterou značka vyvinula ve spolupráci s Volvem, jež ovládá. Auto měří 4 605 milimetrů na délku, 1 878 mm na šířku, 1 643 mm na výšku a 2 700 mm v případě rozvoru. Jde tak o docela velký model - pro představu je jen o něco menší než BMW X4 či Škoda Kodiaq, ale o dost větší než Karoq.

Tugellu pohání přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec naladěný 238 koní, který posílá svůj výkon na všechna kola přes osmistupňový automat od Aisinu. Akcelerace na stovku proběhne za 6,9 sekundy a určitě tedy nejde o brzdu provozu. Za podobné auto byste u BMW dali nejméně 1 524 900 Kč, tolik stojí jeho X4 ve srovnatelné verzi 30i xDrive (252 koní) s výbavou zdaleka nedosahující té u Geely. Kdybychom srovnali i výbavové specifikace, jsme někde na 2 milionech. Tugella je úplně jinde.

Loni byl avizován začátek prodeje ve verzi Flagship na ceně 2 499 990 rublů, tedy asi 723 tisíc Kč. Jako by to nebylo dost málo, je nyní k dispozici ještě o 100 tisíc rublů levněji, tedy od 693 tisíc Kč. Neobešlo se to bez omezení extra bohaté výbavy, neboť dříve byl základ našlapaný vším myslitelným včetně adaptivních LED-světel, 20" kol, čalouněním kůží Nappa a alcantarou na ventilovaných sedadlech, panoramatickým světlem, vícezónovou klimatizaci, palubním systémem s 12,3" obrazovkou, vychytávkami jako vyhřívanými a chlazenými držáky nápojů, bezdotykovým elektrickým ovládáním víka kufru, šesti airbagy, elektronickými asistenty včetně parkovací kamery s 360° pohledem a nespočtem dalšího.

Teď si musíte odmyslet adaptivní tempomat, pre-crash systém, 20" kola vyměnit za 19", zapomenout na ventilovaná sedadla, pedály pod volantem nebo vyhřívaný a chlazený držák na nápoje, pořád je to ale velmi bohatě vybavený vůz za méně, než za kolik prodává Škoda základní Kodiaq 1,5 TSI s předním pohonem a výbavou Ambition (716 900 Kč). Příchod této novinky do zemí EU je přitom podle Číňanů jen otázkou času a jsme docela zvědavi, jak na ni zákazníci v zemích EU zareagují. Laciná auta se tu zase tak dobře neprodávají, ale tohle za cenu oholeného Kodiaqu? To by na leckoho fungovat mohlo.

Geely Tugella je čínský konkurent BMW X4 se stovkou za 6,9 s, hezkým interiérem a horou výbavy. Teď ovšem stojí v Rusku už méně než Škoda Kodiaq v základu v České republice. Foto: Geely

