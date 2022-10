Levný luxusní soupeř Škody Karoq z Číny se prodává v Evropě, za 386 tisíc nabízí doma pohádkově mnoho před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chery

Nízkou cenu si u nás nespojíte s luxusem, Číňané ale se skloubením těchto dvou v zásadě protichůdných vlastností problém nemají. Příchod jejich nejmenšího a nejdostupnějšího prémiového modelu do Evropy ukazuje, že tady budou dražší, i tak ale zůstávají zajímaví.

Říci, že situace okolo prodeje zahraničních aut na ruském trhu je letos komplikovaná, by bylo velmi mírné tvrzení. Své aktivity v zemi zastavila většina automobilek, obvykle kvůli sankcím. Hovoří se o izolaci, ale ona není úplná. Jednak v Rusku nadále působí řada západních značek, které pořád mají co prodávat ze zásob, nakonec i Škoda se pořád drží v dvacítce nejžádanějších modelů. A pak je tu většina rozvojového světa. Rusko nachází zastání hlavně u Číny, která cítí šanci stát se za daných okolností vrchním dodavatelem čehokoli. A ani auta nejsou výjimkou.

Zatímco tedy třeba Škoda v tuto chvíli postupně škrtá asi 12 % svého celosvětového odbytu, který je v jejím případě s Ruskem spojen, čínské automobilky pokračují ve svých plánech. Má to svou logiku, ubude jim konkurence a mohou i na menším trhu snadno bodovat více než dosud - Avtostat zrovna dnes uvedl, že v prvním říjnovém týdnu Číňané získali už skoro třetinu celého trhu, který meziměsíčně opět roste. Je tedy pochopitelně otázkou, jak to v Rusku bude vypadat a kolik lidí si reálně bude moci koupit jakékoli auto, zatím je ale vývoj takový. A dosud v Rusku úspěšně čínské Chery tak pokračuje v ofenzívě.

Automobilka proto navzdory letošnímu vývoji uvedla na ruský trh luxusně pojatý model Exeed LX. Ten se prodává v Číně už asi dva roky a jeho základní konfigurace tam startuje na 109 900 yuanech, tedy v přepočtu jen 386 tisících korunách. To je na prémiové SUV sice nepříliš známé značky (ovšem nikoli koncernu, Chery je čínský státní moloch) zajímavá cena, zvlášť když se ale podíváme, co za ní dostanete. Však je to o skoro 300 tisíc nižší suma, než na které u nás startuje totálně „oholený” Karoq (a v Číně není o mnoho levnější). A kdybychom vedle sebe postavili jakkoli srovnatelné verze (snadno o další statisíce výš v případě Karoqu), vyznívalo by vše pro Škodu ještě hůř.

Vůz navíc není žádný čínský „odpad”, není to jednoduché čínské auto zabalené do líbivé karoserie, které není schopné projít ani crash testy. Naopak bylo od začátku vyvíjeno s cílem zaujmout i v Evropě, kde má dosáhnout pětihvězdičkového hodnocení v testech Euro NCAP. Nemělo by nás proto překvapit, že novinka počítá s celou plejádou elektronických asistentů již ve standardu. Kromě toho bylo 54 procent karoserie ošetřeno zinkovo-chromovým materiálem, jak vyžadují evropské standardy v rámci ochrany proti korozi. Stejně jako zavedené značky tak Exeed nabízí dvanáctiletou záruku na prorezavění, což je u čínských značek neobvyklé.

Jak jsme již zmínili, za stvořením Exeedu coby prémiové značky stojí automobilka Chery, což snadno vysvětluje, jak si nová entita mohla dovolit tak velkorysý přístup. Chery se takto rozhodlo nejen zamířit výše, ale také skrýt svou světovou expanzi za logo, které zatím není zatíženo dosavadními neúspěchy či selháními. To pro ni není nový přístup ani v zemích EU. Aktuálně je aktivní hlavně v Itálii pod značkou DR Automobiles a jen na tamním trhu letos prodala už přes 10 tisíc aut. Exeed LX mezi nabízenými modely není, ale bude, je to jen otázka času. Tohle auto je vstupem na ruský trh skutečně na prahu začátku prodejů v zemích Evropské unie.

Model LX vychází z Chery Tiggo 7, jehož platformu používá, oproti dárcovskému vozu však došlo ke značnému přepracování. Zachován zůstal pouze rozvor 2 670 milimetrů, který je zhruba o tři centimetry delší než u Škody Karoq. Kde se ovšem Exeed s Chery rozchází, to jsou veškeré další rozměry. LX měří 4 533 mm na délku, 1 848 mm na šířku a 1 699 mm na výšku, oproti dárcovskému vozu je tak o 28 mm kratší, o 11 mm širší a o 1 mm vyšší. Uvnitř nabídne více místa pro pětimístnou posádku. Zároveň si můžeme povšimnout dvojice moderních 12,3palcových displejů, které zdobí palubní desku stejným způsobem, jako je tomu u novinek Mercedesu.

Ještě více dokáže zaujmout výčet výbavy. Již v základu se počítá s koženým čalouněním a dřevěnými dekory, multimediální systém se pak dokonce pyšní i funkcí karaoke. V dopravních kolonách vám tedy bude veselo. Aby toho nebylo málo, můžete se posunout také k vyšším úrovním, kde již nechybí třeba hlasové ovládání či systém detekující obličej majitele a jenž následně nejen otevře vůz, ale zároveň zvládne i platby přes internet.

Zmíněnou cenou zaujme ještě více, když nadzdvihneme kapotu. Ani zde se Exeed LX nemá zač stydět, neboť přední kola roztáčí buď přeplňovaný 1,5litrový čtyřválec, který byl naladěn na 156 koní, nebo 1,6litrová alternativa se 195 koňmi. V kombinaci s automatem pokoří stovku za 9,7 resp. 8,8 sekundy, maximálka činí 186 resp. 200 km/h.

V Rusku se zatím objevila jen silnější varianta, která s cenou startuje na 2 999 999 rublech a končí na 3 399 900 rublech. To je v přepočtu hodně, cca 1,18 až 1,34 milionu Kč, ale přepočítávat ceny v rublech je dnes nesmyslné. Pro lepší představu lze porovnat čínské ceny, kde se LX cenově pohybuje asi 24 procent od Karoqem. Bylo-li by tomu podobě u nás, máte před sebou velmi dobře vybavené auto s použitelným motorem za nějakých 500 tisíc Kč. A i kdyby stálo stejně jako Karoq, vedle jeho minimální výbavy a motoru 1,0 s třemi válci by to stejně bylo terno...

Exeed LX se dostal do prodeje v Rusku, zbytek Evropy má následovat. Mateřská firma už je dobře zaháčkovaná v Itálii jako DR Automobiles, kamkoli jinam do Evropy se může vydat s Exeedy velmi snadno. Foto: Chery

Zdroje: Chery, Avtostat

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.