Luxusní Hondy končí na největším trhu světa jako totální propadák, 6 let jen nekupuje téměř nikdo

Z úspěchů jiných šlo snadno nabýt dojmu, že zabodovat bude snadné, realitou se ale stal pravý opak. Fakt, že v USA udává tempo, v Číně evidentně nikoho nezajímal a prodejní bilance je tak tristní, že znamená úplné stažení Acury z trhu.

Japonská automobilka Honda patří mezi vůbec nejmladší velikány, založena byla až po konci druhé světové války, v roce 1946. Zpočátku se její výrobní program soustředil pouze na jednostopé stroje, s těmi dvoustopými značka přišla až na počátku 60. let minulého století. V té době přitom již neoperovala pouze ve své domovině, ale také v Americe. Skrze síť tamních dealerů pak Honda začala po motocyklech nabízet i svá auta, což ovšem nebylo až tak snadné. Portfolio totiž tvořily malé vozy, zatímco zákazníci toužili hlavně po velkých silničních korábech.

V polovině roku 1973 nicméně Spojené státy zachvátila ropná krize, která přiměla publikum ke změně názoru. Úsporná auta byla rázem v kurzu, čehož Honda využila na maximum. V roce 1974 se Civic dostal na první příčku testu spotřeby, za kterým stála environmentální agentura EPA. Automobilka navíc v tomto období začala model osazovat i motorem CVCC, který byl vůbec prvním, jenž zvládl splnit ty nejpřísnější emisní standardy. To Hondě přineslo značnou popularitu, stejně jako rychlý nárůst prodejů. Souběžně s tím se však objevily i jisté problémy.

Zaškatulkování značky jakožto výrobce malých, levných a úsporných aut totiž zrovna neusnadňovalo prodej velkých modelů. Proto byla v roce 1986 zrozena luxusní divize Acura, pod jejíž hlavičkou se začaly nabízet luxusní či manažerské sedany, stejně jako sportovní deriváty. Úspěch modelu Legend pak dokonce ovlivnil značnou část branže, neboť Toyota a Nissan se rozhodly postupovat podle téhož receptu. V roce 1989 tak byly publiku představeny i jejich luxusní značky Lexus a Infiniti.

My se nyní budeme držet pouze Acury, která zpočátku byla jen americkou záležitostí. Nicméně v roce 1991 se její vozy začaly prodávat také v Hongkongu a v roce 2004 přišlo na řadu i Mexiko. Honda přitom počítala s tím, že svou luxusní divizi uvede rovněž na japonském trhu, do plánů však zasáhla ekonomická krize v roce 2008. Kvůli ní nejprve došlo na odklad, posléze pak rovnou na zrušení tohoto plánu. Místo toho Acura v roce 2014 zamířila do Ruska a o dva roky později konečně i do Číny.

Na největším trhu světa Acura uzavřela partnerství s čínskou značkou Guangqi, zákazníkům pak nabídla několik modelů včetně dvou SUV CDX a RDX, která zůstala v nabídce dodnes. Na zopakování amerického úspěchu nicméně již nedošlo, a to ani zdaleka. Nejlepším obdobím se ukázal být rok 2019, i tehdy ale bylo zaregistrováno za 12 měsíců jen 14 701 Acur. To byla oproti Americe v témže roce pouhá desetina, pokles zájmu tím ovšem neskončil. Loni značka na největším trhu světa prodala jen 6 554 vozů a začalo se mluvit o tom, že vedení nařídilo sbalit kufry.

Nebyly to jen spekulace, Acura nyní oficiálně potvrdila odchod ze země. Zmíněná SUV CDX a RDX pak sice v této chvíli zůstávají v prodeji, ovšem již jen jako skladové vozy. Jakmile ovšem bude i s těmi konec, zavře se definitivně krám a všichni zaměstnanci značky přejdou na nová místa u Hondy. Ta pak převezme i veškerou servisní péči. Celý pokus prosadit se s luxusním zbožím v Číně tak pro Hondu končí jako totální propadák, jedna éra je u konce. Jsme zvědavi, zda značka i tentokrát strhne lavinu, při pohledu na násobně vyšší čínské prodeje Infiniti to ale není příliš pravděpodobné.

RDX se zdál být pro Čínu jako stvořený, zákazníky ale neohromil. Značka tak nyní oznámila, že na největším trhu světa po šesti letech trápení končí. Foto: Acura

