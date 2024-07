Maserati padá ke dnu, i s plejádou nových modelů ztrácí kupce, propadlo se do miliardových ztrát před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Maserati

U italské klasiky věci nejdou dobře, jdou dokonce ještě o dost hůř, než se na první pohled může zdát. A pokud značka nepochopí, že dráždit emoce hezky stylizovanými „lednicemi” nepůjde, bude to s ní jen horší.

Když si dnes spustíte konfigurátor nových modelů na českém webu Maserati, najdete v něm skutečnou plejádu modelů. Grecale, Ghibli, Levante, Quattroporte, GranTurismo, GranCabrio, MC20, MC20 Cielo... To je skutečně záplava aut na značku, o které v posledních letech nebylo moc slyšet. A to i když z GranTurisma a GranCabria uděláme jeden model stejně jako v případě obou variant MC20.

Máme pocit, že český konfigurátor je až moc optimistický, neboť za typy Ghibli, Quattroporte a Levante se přinejmenším zavírá voda, i tak je to celkem výmluvný přehled toho, co šlo u italského trojzubce za poslední rok koupit. Na kolik prodejů toto portfolio letos vydalo? 6 500. V Česku? V Itálii? V Evropě? Ne, po celém světě, pouhých šest a půl tisíce aut po celém glóbu, to je opravdu mizérie, kterou nejlépe podtrhuje meziroční pokles odbytu o polovinu. A není to tak, že by se vytrácely prodeje stárnoucích Ghibli apod., třeba i prodeje nového a nadějného Grecale klesly meziročně o 42 procent na pouhých 2 108 vozů, jak uvádí Auto News.

Situace okolo Maserati se tak opravdu nevyvíjí dobře, neboť s řadou nových typů měl odbyt mířit přesně opačným směrem. Důvod, proč se to neděje? Komplexní analýza nastalého stavu bude jistě složitá, my se přikláníme k dvěma hlavním důvodům. Jednak Maserati dál nedokáže nic než dráždit emoce, zdravý rozum bude tíhnout k jiným značkám, což podtrhuje i ambiciózní cenová politika Italů. A pak je tu snaha vrátit značku na výsluní elektrickým pohonem, třebaže nejen tím, což zrovna k onomu dráždění emocí pasuje asi jako chlazení pití v troubě.

Výsledkem je nezájem, což spolu s rostoucími náklady posílá značku do ztráty. Loni byla za první pololetí navzdory nemastným a neslaným prodejním výsledkům ve 131milionovém zisku v dolarech (přes 3 miliardy v plusu), letos vykázala ztrátu 89 milionů USD, což je v korunách víc jak dvoumiliardový minus. A to se zrovna teď nehodí, neboť Stellantis hodlá osekávat vše, co prodělává.

Bezprostřední konec Maserati jistě nehrozí, pokud ale věci půjdou tímto směrem dál, jeho dny budou sečteny. Přitom máme pocit, že zrovna v této době je docela snadné ohromit klienty podobných značek. Stačí se držet starých receptů, přijít s něčím jako atmosféricky plněnými motory, manuálními převodovkami, prostě tím, co na emoce zabírá a na trhu chybí. Maserati se - jako skoro všichni - rozhodlo jít cestou elektrifikace, jen v atraktivnějším balení. A sčítá ztráty. Dokud to nemění, bude v tom nejspíš pokračovat až do konce svých dnů.

Elektrické Maserati je skoro protimluv. Není divu, že taková auta - a ani vyhlídka takové budoucnosti celé značky - zákazníky neohromuje. Foto: Stellantis

Zdroje: Auto News, Maserati

Petr Miler

