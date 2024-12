Mateřská firma VW a Porsche se propadá do hluboké ztráty, za rok 2024 nečekaně odepíše až 550 miliard s dluhem 136 miliard Kč před 9 hodinami | Petr Miler

Očekávala zisk až 110 miliard, necelé tři týdny před koncem roku ale dramaticky mění očekávání. Nyní se mluví o „významné ztrátě” - jak velká bude, rozhodne v prvé řadě další vývoj ve Volkswagenu.

Vyznat se ve vlastnické struktuře firem spojených s Volkswagenem není úplně snadné. Většina lidí bude tušit, že existuje nějaká Škoda, která patří VW, stejně jako řada dalších automobilových firem, což tvoří nějaký koncern a tím to víceméně hasne. Realita je ovšem mnohem složitější.

Jednak jsou tu automobilky typu právě Škoda nebo Seat, které ale nepatří Volkswagenu jako automobilce. Ten je na podobné úrovni jako ony a spolu s Audi, Bentley, Bugatti, Cuprou, Lamborghini, Porsche, Ducati, Scanií a Manem je součástí koncernu Volkswagen AG, který je ale pouhou zastřešující organizací. Až nad ním ční skuteční majitelé tohoto „Cirkusu Wolfsburg”, mezi kterými hraje dominantní roli firma Porsche SE ovládající přes polovinu hlasovacích práv ve VW AG.

Právě Porsche SE je tedy reálnou mateřskou společností všeho zmíněného, je to v zásadě investiční jednotka rodin Porsche a Piëchů, která dále přímo ovládá část (25 % hlasovacích práv) firmy Porsche AG, která pro změnu zastřešuje značnou část historických rodinných aktivit první ze zmíněných rodin. Ačkoli se tedy nezřídka bavíme o lidech, jako je šéf koncernu VW, ten, kdo skutečně tahá za nitky, jsou akcionáři Porsche SE - rodiny Porsche a Piëchů.

Tolik na vysvětlenou, vyznat se v tom, kdo je kým, bude ale stejně složité, neboť tito lidé si do čela zmíněných firem jmenují prakticky jedny a ty samé manažery. Lidé jako Pötsch, Meschke nebo Blume sedí v představenstvech a dozorčích radách všech zmíněných klíčových společností a snad musí mít i sami galimatyáš v tom, co zrovna dělají. Skoro se nechce věřit, že Hans Dieter Pötsch občas nezeptá Lutze Meschkeho na něco: „Lutzi, kde my to dneska vlastně sedíme?” Protože v podobném složení rozhodují téměř o všem.

Především ale sedí ve vedení Porsche SE, která se nyní začíná dostávat do problémů. Jak sama firma včera večer, tedy „pěkně” v pátek po uzavření akciových trhů oznámila investorům, ruší svá očekávání až 110miliardového zisku pro letošní rok a nyní očekává výrazné „nepeněžní znehodnocení” za letošní rok, které má výsledek skupiny za finanční rok 2024 učinit „výrazně záporným”. Konkrétní číslo nepadá, z navazujících vyjádření je ale zřejmé, že půjde o stovky miliard Eur, které přispějí zvýšení čistého dluhu společnosti do stejného řádu.

Abychom byli konkrétní, Porsche SE v závislosti na konkrétních výsledcích obou klíčových firem, jež ovládá, očekává snížení hodnoty investice do Volkswagenu AG v rozmezí od 7 do 20 miliard Eur (až 500 miliard Kč) a snížení hodnoty investice do Porsche AG až 2 miliardy Eur (50 miliard Kč). Jsou to obrovské sumy, jejichž význam firma okamžitě bagatelizuje s tím, že jde o pouhá účetní opatření. Ale je tomu tak ve skutečnosti? Samozřejmě nikoli.

Že zmíněné neznamená, že dnes někdo má někde „ulitých” 500 miliard a zítra je mít nebude, je pochopitelně pravda, vliv zmíněného na cash flow celé firmy bude nulový. Ale to neznamená, že nikdo o nic nepřišel a popsaným nikdo nemusí trpět. Tak to rozhodně není.

Pokud rozumíte ekonomii a financím, nemusíme dále nic dodávat, pokud ne, připodobníme (trochu nepřesně, ale pro představu) situaci ke koupi rodinného auta, které ztrácí hodnotu. Pokud si vyděláte třeba 2 miliony Kč, za které si do rodiny koupíte 1. ledna 2024 nový vůz s tím, že na konci roku bude mít hodnotu pořád třeba 1,6 milionu Kč, jako správce rodinných financí tak nějak počítáte s tím, že vás vlastnictví auta bude stát 400 tisíc Kč za rok. To je vaše předběžná bilance, která znamená, že v rukou máte z provedené investice do auta tak či onak 0 korun, když na konci roku budete chtít koupit třeba dům, můžete onen vůz vzít, prodat ho za 1,6 milionu a nakupovat.

Teď si ale představte, že se stane něco, co hodnotu onoho auta sníží na 800 tisíc korun. Auto pořád vlastníte, provedené investice do něj máte pořád v ruce stejných 0 korun, vaše „nepeněžní znehodnocení” ale místo 400 tisíc Kč za rok činí 1,2 milionu Kč za rok. Bezprostředně netrpíte, auto pořád máte, peníze dávno nemáte, ale když si budete chtít koupit onen dům, máte sakra přesně o oněch 800 tisíc míň, než jste si mysleli, že budete mít. A to rozhodně zabolí, o tyhle peníze jste fakticky přišli.

Přesně ve stejné situaci je nyní Porsche SE. Jeho ztráta vyplývá z očekávané ztráty hodnoty jeho klíčových investic, která má činit až oněch 550 miliard oproti očekávanému stavu. Proč? Protože VW AG ani Porsche AG se nedaří a hodnoty těchto společností jsou na mnohaletých či historických minimech. A když je zítra bude chtít z jakékoli části prodat, utrpí přesně očekávané ztráty.

Není to tedy nic bagatelního, je to v prvé řadě projev toho, že klíčovým firmám skupiny se nedaří. A pokud jsou vaším klíčovým byznysem i aktivem investice ve dvou firmách, které jdou obě do kytek, pak jdete do kytek s nimi, to je celé. Vliv to navíc bude mít na čistý dluh společnosti, který se může zvýšit až na 5,5 miliardy Eur, tedy

Jasně, akcie a auto nejsou to samé, akcie mohou zůstat v rukou těch samých lidí a dojít pozdějšího opětovného zhodnocení (což ale nakonec může auto dojít též), což ony ztráty smaže a přetvoří v ekvivalentní plusové položky, aniž by kdokoli z majitelů v mezičase trpěl. Ale kde je psáno, že se tak stane? Pokud výkonný šéf VW hovoří o bankrotu, žádná sláva to se skupinou Volkswagen nebude.

Lutz Meschke je jedním z lidí, kteří zastávají významné pozice ve všech zmíněných klíčových firmách. A jakožto finanční šéf skupiny VW a člen představenstva Porsche SE si teď nutně musí drbat hlavu, ať už mateřská firma celou věc prezentuje jakkoli. Foto: Porsche

Petr Miler

