McLaren dál balancuje na hraně krachu, i po prodeji části stáje a sídla potřebuje miliardy před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: McLaren

Nevíme, jestli je to vyloženě pozitivní přínos pandemie, ale i se tak dá vnímat fakt, že odhalila, kdo na tom není tak dobře, jak se po léta tvářil. McLaren se zdál být za vodou, loňské výpadky příjmů jej ale dostaly do problémů, ze kterých se ne a ne vyhrabat.

V každém kapitálově náročném byznysu je jakýkoli náhlý výpadek příjmů obrovsky nepříjemný. A výroba aut patří z hlediska kapitálové náročnosti k jednomu z nejnáročnějších podnikání vůbec. Na papíře vypadá hezky, že automobilky obrací miliardy vidlemi, z hlediska obratu patří Volkswagen i Toyota mezi 10 největších firem světa vůbec. Jenže na konci stamiliardových obratů jsou relativně malé ziskové marže.

Ty se v automobilovém průmyslu pohybují v řádu jednotek procent, třeba v případě VW je to pouhých 5,4 %. Takový Apple se srovnatelnými obraty v jiném oboru je na tom s 21 procenty skoro čtyřikrát lépe. I naprosto zdravou firmu tedy může dostat do problémů velký výpadek na straně obratu, pakliže nedokáže rychle zkrotit pohyby na straně výdajů. Peníze prostě přestanou téci a pokud má firma velké dluhy, které jinak snadno splácí, může mít praktický okamžitý existenční problém.

Něco takového by mělo být tím méně pravděpodobné, čím prestižnější značkou ta která automobilka je, neboť obraty klesají a ziskové marže relativně rostou - například Ferrari stačí k ziskům okolo 700 milionů euro za rok obraty kolem 3,5 miliardy. Bylo tedy překvapivé, že bílou vlajkou začal mezi prvními mávat britský McLaren, který se zdál být velmi úspěšný, jeho hospodaření ale zjevně nebylo tak dobré, jak se ze zveřejňovaných dat mohlo zdát. A je jen překvapivější, že jeho komplikace trvají dodnes.

Britové totiž udělali hodně proto, aby situaci zachránili. Propouštěli, vzali si peníze od státu, v červnu 2020 přijali velkou půjčku od bahrajnské státní banky, která je v podstatě spojená s jedním z jeho hlavních akcionářů. A zašli tak daleko, že loni v prosinci prodali část své formulové stáje a letos v dubnu dokonce prodali a zpět si pronajali své sídlo. Bavíme se o takto získaných stovkách milionů liber, tedy mnoha miliardách korun. Přesto potíže trvají.

Aby McLaren byl schopen dále fungovat a zejména splatit některá staré úvěry, potřeboval dalších 550 milionů liber (16,4 miliardy Kč), které se tentokrát rozhodl řešit formou navýšení základního kapitálu. Na tom se podíleli jak část stávajících akcionářů, tak některé nové subjekty, mezi nimiž je i saúdskoarabský veřejný investiční fond, který ovládá část automobilky Lucid Motors. A vzhledem k tomu, že většina peněz „připlula” právě odtud a od investiční firmy Ares Management, stávající akcionáři v čele s ovládajícími bahrajnským fondem Mumtalakat ztratili část moci nad společností.

McLaren to pochopitelně prezentuje pozitivně, neboť tak se to pochopitelně též dá vnímat, pravděpodobnost bankrotu je o poznání nižší. My se ale spíše musíme divit, kolik peněz relativně malý McLaren (obrat firmy za „poslední normální” rok 2019 byl 1,486 miliardy liber, to není zase tolik) pořád polyká. To jsou další stovky a stovky milionů, bez kterých by nejspíše nepřežil. Nepřejeme pochopitelně Britům nic špatného, je ale vidět, že jejich rychlý vzestup nebyl tak „čistý”, jak se mohl zdát a náhlý pokles obratu z prodeje aut i příjmů z motorsportu je dostal do velkých potíží.

McLaren na tom evidentně není vůbec tak dobře, jak se ještě předloni mohlo zdát. Musel dokonce prodat své vlastní sídlo ve Wokingu, přesto nyní potřeboval získat dalších více než 16 miliard Kč, aby mohl dále hladce fungovat. Foto: McLaren

Zdroj: McLaren

