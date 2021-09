Mercedes chystá další čistku v nabídce, zmizet z ní mohou hned tři typy aut před 2 hodinami | Petr Prokopec

Německé prémiové značky prosluly pestrostí svých nabídek, v jejichž rámci jste mohli mít téměř cokoli v kombinaci s čímkoli. Tento přístup se ale do nové doby nehodí a Mercedes zvažuje utnout kombíky, kupátka i kabriolety.

Přehled prodejních dat za červenec zveřejněný společností JATO Dynamics přinesl řadu překvapení. Změnil se hlavně žebříček nejžádanějších modelů, kde na špici chyběl Volkswagen Golf, stejně tak z ní zmizely Renault Clio či Toyota Yaris. Místo toho se do čela vyšvihla Dacia Sandero, pro kterou se jednalo o vůbec první zlaté vavříny od roku 2008, kdy byla představena její první generace. Stál za tím velký nárůst zájmu na všech stěžejních evropských trzích, tedy v Německu, Francii a Španělsku. Stejně tak ovšem Sandero bodovalo i ve své domovině.

My se ovšem nyní zaměříme na jiný aspekt této statistiky, a to na registrace v rámci jednotlivých segmentů. Není totiž ani tak překvapením, že na čele jsou SUV, nýbrž spíše to, kolik lidí je v Evropě kupuje. V srpnu bylo prodáno 967 830 aut, z čehož 46,1 procenta připadá právě na vozy se zvýšeným podvozkem a vyšší stavbou karoserie. Jejich podíl se tak soustavně navyšuje, což pochopitelně dávno začalo ovlivňovat portfolia výrobců. A ovlivňuje je to dál - dříve oblíbené karosářské varianty z nich vypadávají jak na běžícím pásu.

V tomto ohledu můžeme zavítat k Mercedesu, který momentálně zvažuje, co bude za pár let nabízet. Dle provozního ředitele Markuse Schäfera jsou jako první na ráně kombíky. „Trh je pod tlakem, neboť stále více lidí inklinuje k SUV a zbývá už jen pár zemí, kde jsou kombi oblíbená. Musíme se podívat, jak se vyvíjí prodejní data. Po technické stránce není jejich vývoj a výroba problém, ale jde o to, jak se tato část trhu vyvíjí,“ říká Schäfer.

Finální rozhodnutí bude na Němcích, pohled na data JATO Dynamics ale přežití kombíků vůbec nenahrává. Víceméně začíná být patrné, že zájem o ně přežívá pouze ve třídě kompaktů, ta je ovšem jako celek s 16,2procentním podílem až třetí v řadě. Jak se tedy zdá, s praktičtějšími verzemi třídy C a E se dost možná zakrátko budeme muset rozloučit.

Ještě více na kahánku nicméně mají kupátka a kabriolety. Segment sportovních aut se v Evropě scvrknul na pouhých 0,7 procenta a třeba Číně lidé po vozech se stahovací či odnímatelnou střechou prakticky vůbec netouží. Schäfer sice připouští, že jde o „atraktivní a emocionální produkt“, velké šance zrovna kabrioletům nedává. Už jen proto, že v rámci přechodu na elektromobilitu je opravdu náročné vyrukovat s vozem, který by dokázal okouzlit.

„Z inženýrského úhlu pohledu je to docela oříšek - musíte se snažit, abyste nepřišli s vysokým vozem, a to kvůli bateriím v podlaze,“ dodává provozní ředitel značky a naznačuje, že ze stejných důvodů budou pod drobnohledem i kupátka. Kde ovšem kompromisy nehodlá dělat, to je zachování kůže v interiérech. Plasty či koženka jsou totiž z jeho úhlu pohledu nevyhovující, zatímco v případě skutečné přírodní usně nebo dřeva je třeba volant mnohem lepší na držení.

To lze chápat, stejně jako to, proč třícípá hvězda zvažuje opuštění hned několika segmentů. Investice zejména do elektromobility jsou opravdu vysoké, jejich návratnost nejasná a konstrukční požadavky na takové vozy vše tlačí směrem k autům se zvýšenou stavbou, nakonec se podívejte na nový Renault Mégane. S dosavadní pestrostí nabídek automobilek tak nelze počítat a jsme docela zvědavi, zda i Mercedes vsadí téměř vše na jednu kartu, třebaže se tak nebude tvářit. Taková elektrická třída E nebo stejně vyvedená třída S opět nemají daleko k SUV, nebo alespoň MPV - jsou neobvykle vysoké.

Elektrický Mercedes EQC si sice mnoho lidí nekupuje, ovšem dle značky jde o budoucnost, jíž nejspíše padnou za oběť kombíky, kupátka a kabriolety. Foto: Mercedes-Benz



Auta jako Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ kombi tak mají značně nejasné vyhlídky na další existenci. Foto: Mercedes-Benz

