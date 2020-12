Mercedes dá svým zaměstnancům bonus 26 tisíc za to, že nechodili do práce před hodinou | Petr Miler

Vskutku pozoruhodnou štědrost projevuje v těchto těžkých časech ke svým zaměstnancům automobilka Mercedes-Benz. Třebaže sama bojuje s ekonomickými problémy, lidem dává v Německu bonus i za to, že nemuseli chodit do práce.

Krize odhaluje charakter, říká se. U některých českých zaměstnavatelů jsme svědky nátlaku na zaměstnance, aby chodili do práce, i když by nemuseli. Nebo aby nechodili na testy na koronavirus, i když by měli. A nebo všemožně jinak bojují za to, aby se na fungování firem nic neměnilo bez ohledu na zdravotní či jiná rizika. Od Němců jsme svědky docela jiného přístupu.

Automobilka Mercedes-Benz to prokázala už v létě, když zaměstnancům v USA oznámila, že už letos nemusí chodit do práce. Ne proto, že by je vyhodila, ale proto, že v jejím tamním ústředí zastávají kancelářské pozice, které lze zabezpečit i z domova. Nešlo o direktivu, jen možnost, většina lidí ji ale pochopitelně využila.

Něco podobného probíhalo i v Německu, pochopitelně ale ne v tak širokém měřítku - auta z home office opravdu nevyrobíte. Lidé v administrativních pozicích tedy měli znovu možnost pracovat z domova, když to bylo možné a žádoucí. Opět víme o případech z českých firem, kdy využití této možnosti znamenalo pozdější despekt od nadřízených, u Mercedesu ale i v tomto případě platí pravý opak.

Automobilka oznámila, že 160 tisícům svých zaměstnanců nadělí vánoční „korona bonus” ve výši 1 000 Eur (asi 26 tisíc Kč), a to mimo jiné právě za to, že museli pracovat z domova a nemuseli tedy chodit fyzicky do práce. Krom toho budou odměnění i lidé v dělnických profesích za nošení roušek a další útrapy spojené s koronavirem.

Ve stínu dnešního rozvolňování v České republice v situaci, kdy pozitivní je pořád asi každý pátý testovaný člověk, si lze jen postesknout. Někteří umí i tyto situace zvládat s grácií a jiní zkrátka ne.

Zaměstnanci ústředí Mercedesu v americké Georgii nemusí do práce chodit nejméně do konce letošního roku, ani jeden. Zda za to i oni dostanou nějaký bonus, nevíme, němečtí zaměstnanci automobilky ve stejné pozici ale dostali v k Vánocům 1 000 Eur právě jako jakési odškodné za útrapy spojené s prací z domova. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto News

Petr Miler