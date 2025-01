Mercedes je na tom ještě hůř. Jeho prodeje klesly na celém světě, odbyt elektromobilů stihl kolaps z beztak mizerných čísel včera | Petr Miler

Po předchozích neúspěších nešlo při celoročním účtování čekat zázraky, přesto zaskočí, jak mizerně si třícípá hvězda v některých ohledech vedla. Zejména rekordní kvartální a mohutný celoroční propad odbytu elektrických modelů je na pováženou.

Volkswagen se včera pochlubil svými loňskými prodejními výsledky a... chlubit se vlastně nebylo čím. Celkový pokles odbytu o 1,4 procenta z roku na rok nezní jako katastrofa, problém je spíš v jeho struktuře - pokud prodeje stojí primárně na modelech, které automobilka dávno zanedbává, její dodávky protežovaných elektrických aut klesají a v Číně, kde pořád prodává 46 % všech vozů, jde mohutně dolů, je to pro firmu velmi varovná kombinace.

Ještě hůř je na tom ale kupodivu Mercedes-Benz, který se svými výsledky přispěchal v krátkém závěsu. A klesá ještě víc, jeho elektrická auta, která měla být ještě donedávna za 4 roky, 11 měsíců a 20 dnů tím jediným, co bude prodávat, jsou ještě větší fiasko. A snad jen menší propad a obecně menší závislost na největší světové baště komunismu může luxusní německou značku alespoň relativně těšit.

Abychom byli konkrétní, Mercedes jako skupina loni prodal po celém světě 2 389 000 aut, což představuje čtyřprocentní meziroční pokles. Automobilka se pokouší vidět sklenici napůl plnou skrze čtvrtý kvartál, který označuje za „silný”, pořád jí ale přinesl 2procentní meziroční prodejní pokles. Loni trpěly jak osobní, tak užitkové vozy značky, ty utilitárnější na tom ale byly nepatrně hůř.

V případě segmentů musí automobilku nejvíce mrzet 14% meziroční pokles v segmentu nejdražších modelů, který provázel do puntíku stejný sešup v oblasti těch levnějších. Vozy ze středu nabídky meziročně o 6 % rostly, propad v jiných segmentech ale nevyrovnaly. Co je nejpozoruhodnější - totální prodejní fiasko stihlo elektrické vozy, které s pouhými 185 100 prodeji za celý rok 2024 šly s odbytem dolů o masivních 23 %. Ve čtvrtém kvartálu dokonce o 26 procent. Uvážíme-li, jak Mercedes stále nafukuje a přelešťuje jejich nabídku, je to na pováženou.

Přidáme-li si k tomu, co všechno si s těmito modely automobilky plánovala, jak u nás za pár let nechtěla prodávat nic jiného, jak hluboko je ochotna klesnout i v mezilidských vztazích, aby nutila jí dekády blízké partnery podkuřovat vynucenému odbytu takových vozů, je to neskutečná mizérie. Zastiňuje nakonec i nezdar v Číně, kde třícípá hvězda šla dolů meziročně o 7 % na 683 600 prodaných aut. I tak to je dál její největší trh, beztak upadající Evropa (641 800 aut, -3 %) ale už není daleko.

Mercedes je na tom tedy skutečně ještě hůř než VW - optikou celkových prodejů a „elektrického nezdaru” rozhodně. Nějaké poučení si z toho už vzal, jen na elektromobily „nepřepne”, když se ale podíváme, co za mizérii se chystá nabídnout v podobě nového CLA, máme pocit, že to správné prozření ještě automobilku čeká. „Vynálezce automobilu” dokáže lepší věci, jen musí chtít.

Zejména s drahými a elektrickými auty se Mercedesu loni vůbec nedařilo. Nepomohl to změnit ani facelift modelu EQS, ve kterém se spojují obě zmíněné vlastnosti. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Miler

