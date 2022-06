Mercedes nechtěně ukazuje smutnou budoucnost aut, dosavadní vývoj se obrátí o 180 stupňů před 7 hodinami | Petr Miler

Pokud jste na světě už nějaký ten pátek, snad si ani nešlo nevšimnout toho, že jsme na čtyřech kolech dostávali od automobilek stále více muziky za podobné či dokonce ještě menší peníze. Tomu je konec a nemá smysl dlouze debatovat nad tím, čí je to dílo.

Máme za sebou několik dekád, kdy se automobily stávaly stále dostupnějším a přitom stále lepším zbožím. Česká republika - a bývalý východní blok obecně - jsou v tomto ohledu extrémem, neboť zde došlo k překotnému růstu životní úrovně, stejný trend ale šlo vysledovat prakticky na celém světě. Ceny nových vozů se příliš neměnily nebo dokonce klesaly, přitom auta nabízela stále víc.

My jsme si znovu prošli extrémní změnou, neboť u nás se ze Škody Favorit či Felicia coby běžného auta stala Škoda Octavia, vůz docela jiné úrovně. Ale znovu - rychlý vývoj se odehrál všude. Díky rychlé evoluci hned v několika odvětvích se auta do značné míry zbavila koroze, stala se mnohem rychlejšími, efektivnějšími, bezpečnějšími, vybavenějšími... A zlom přišel někdy v druhé polovině 90. let, kdy byl trh větší a svobodnější než dříve a nejlepší automobilky se praly o nové příležitosti.

Podobným směrem dnes vývoj nemíří. Zejména obyčejná auta se jen za poslední asi rok a půl stala o desítky procent dražšími, aniž by nabídla cokoli více. Trh už není svobodný ani trochu a automobilky se v zajetí bezpočtu regulací neperou primárně o přízeň kupců, ale o efektivní vyhovění normám; na míru zákazníků se šije už jen to málo, co se jim na míru šít ještě může. Reálně se dnes mluví o tom, že tento trend míří k jedinému - ono vyhovění normám se stane tak drahým, že automobilky vůbec nebudou s to nabídnout cokoli dostupného a nové vozy se stanou zbožím pro vyvolené. Trend tímto směrem míří, ale dospěje v budoucnosti až tak daleko? Pokud se nic nezmění, patrně ano, ukazují kroky Mercedesu.

Třícípá hvězda akceptovala nařízenou elektromobilitu s předstihem jako fakt. A je si moc dobře vědoma toho, že pokud chce prodávat se ziskem auta s elektrickým pohonem, ta levnější to být nemohou. Pakliže jen slušný akumulátor stojí statisíce, nelze u vozu za 600 nebo 800 tisíc pomýšlet na jakkoli zajímavou - pokud vůbec nějakou - marži. Automobilka tak už delší čas naznačuje, že některé segmenty trhu zcela opustí a podle informací Handelstblattu je to už hotová věc.

Z informací německého magazínu vyplývá, že třídy A i B skončí do tří let. Automobilka má s výrobou jinak populárního Áčka skončit v roce 2025, Béčko padne možná ještě dříve. Pokud se to stane, nedokážeme si představit, jak by mohla přežít spřízněná třída CLA. A hovoří se o tom, že sekyra možná padne i na modely GLA a GLB, tedy nejmenší crossovery znovu s technikou výše zmíněných typů. Všechny tyto vozy tak mají jen dožít ve svých současných generacích a pak třícípé hvězdě zamávat.

Pro někoho to bude překvapivé, ale pro nás, kteří sledujeme zejména bující regulace EU, tomu až tak není. Nastavená pravidla z trhu vytlačují cokoli levného, neboť je to neospravedlnitelné jak z hlediska investic do anti-emisních systémů spalovacích verzí, tak z hlediska nákladů na elektrické pohony. A netýká se to jen aut jako - řekněme - Renault Twingo, ale i levnějších modelů dražších značek. Minimálně třídám A, B a CLA od Mercedesu tak můžeme strojit pohřeb a jejich skon ukazuje smutnou budoucnost evropského automobilismu jako takového.

Dokážete si za nastavených podmínek představit, že by přežila auta jako Škoda Fabia? A pokud ano, že by stála méně než 500 nebo 600 tisíc? My ne. Pokud se nestane něco, co změní uvažování vedení EU, auto prostě nebude pro každého, nemůže být. Po dekádách, kdy jsme dostávali stále lepší auta za podobné či dokonce stále nižší ceny pod tíhou konkurenčního boje, se můžeme připravit leda na to, že budeme dostávat možná i horší a hůře dostupná auta pod tíhou jakéhosi nepřímého centrálního plánování. To už jsme tu jednou měli, proč to někdo chce zažít znovu?

Mercedes opustí trh relativně dostupných kompaktních modelů jako je třída A (fotkách kouzelné, skoro základní provedení ve specifikaci pro britský trh), protože se mu je prostě nevyplatí dělat, má-li je šít podle kopyta od EU. Proč bychom si měli myslet, že to u jiných značek dopadne zásadně jinak? Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Handelsblatt

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.