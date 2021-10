Mercedes v problémech odložil premiéru zásadní novinky, prožívá smutné období před 7 hodinami | Petr Miler

Třícípá hvězda o tom sice příliš nemluví, její prodejní výsledky ale jasně naznačují, že nedostatek komponentů ji zasáhl velmi tvrdě. Nedávno přiznala problém s motory a chuť si nespraví ani novým SL, středeční premiéra nebude.

Na konci týdne jsme vás informovali o dalším masivním propadu prodejů nových aut v Evropě. Odbyt klesl na nejnižší úroveň od roku 1995, což jsou chvíle, které spousta dnes dospělých lidí ani nebude pořádně - pokud vůbec - pamatovat. Důvod k jásotu má tedy málokdo, nebylo by ale správné situaci vnímat tak, že všichni jsou na tom stejně špatně. Některé značky dokonce zlepšují svou pozici na trhu, jiné naopak padají o mnoho více než většina ostatních.

K těm, které v posledních měsících padají opravdu volným pádem, patří Mercedes-Benz. Je to ve své podstatě propadlík měsíce - v září na tom byl dokonce hůř než Škoda a i když ještě dvě značky zaznamenaly větší propad, je to právě Mercedes, na který musíme hledět tímto způsobem. Alfa Romeo a Jaguar utrpěly procentně větší ztráty, jsou to ale velmi malí hráči, kteří reálně přichází o stovky prodejů měsíčně. Mercedes si musel škrtnout 26 643 prodaných vozů za jediný měsíc, to zabolí.

Na vině je jistě hlavně nedostatek dílů, který prodlužuje dodací lhůty až za mez únosnosti, není to navíc jediný problém. Automobilka nedávno o další půlrok odložila příchod hypersportu AMG One, přiznala, že motory V8 neprodává kvůli problémům s kvalitou a nyní je tu další odklad.

Tento týden měla pustit do světa novou generaci ikonického SL - z hlediska objemu prodejů možná ne až tak důležitého, optikou image ale zásadního modelu. Měl se představit ve středu 20. října, to se ale nestane. Automobilka oznámila, že premiéra místo toho přijde až 28. října, z pohledu Česka v poněkud nešťastný termín.

Důvod nebyl oznámen a byť se odložení o 8 dnů nezdá být tragické, je krajně neobvyklé. Premiéry nových modelů jsou obvykle plánovány nejméně měsíce, ne-li i déle než rok před tím, než se odehrají. Muselo se tedy stát něco opravdu mimořádného, že Mercedes termín pár dnů před konáním dávno plánované akce změnil. Co? Nedá se čekat, že by na voze chtěl něco zásadního změnit, možný je ale libovolný následek patálií, které trápí současný svět.

Počkejme si na další detaily, pokud jste ale měli v kalendáři červeným písmem zapsáno „SL” v kolonce pro 20. den tohoto měsíce, je čas změnit plány. A doufat, že to bude změna poslední.

Automobilka už z nové generace Mercedesu SL oficiálně ukázala interiér i strukturu, další detaily měla ukázat ve středu. Nestane se to, až do 28. října si musíme v případě vzhledu vystačit uniklým záběrem níže. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.