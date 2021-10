Na současném úpadku prodejů aut v Evropě mohutně profituje jediná země, Čína před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Haval

Příznivce konspiračních teorií to dozajista přivede k myšlenkám na původ COVIDu-19, ať už se ale tahle nemoc vzala kdekoli, následky jejího rozšíření jsou neoddiskutovatelné. Zatímco prodeje aut v Evropě obecně klesají, čínské značky tu lámou rekordy.

Už mnohokrát jsme zmiňovali, že je zřejmě jen otázkou času, než se některá či některé z čínských automobilek zařadí mezi celosvětově významné veličiny. Z hlediska počtu prodaných aut se tedy za takové může hned několik čínských značek považovat už pár let, pokud o nich ale nikdo neví jinde než za velkou zdí, za hybateli světového automobilového dění prostě nejsou.

Svět je zkrátka velký na to, abyste v něm něco znamenali díky lokálním úspěchům. Na to je třeba uspět nejen v Číně či kontinentální Asii, ale i v Evropě, Severní a Jižní Americe, Austrálii nebo Japonsku. A právě ve většině těchto odbytišť začínají Číňané pořádně bodovat. Paradoxně jim v tom pomáhá pandemie koronaviru, která snad shodou okolností přišla v momentě, kdy jejich produkty začaly být zajímavé i ze „západního” pohledu. Tradiční značky pak začaly zacházet na úbytě pod tíhou regulací nutících je do prodeje nepříliš žádaných elektromobilů, nedostatku komponentů a z obou důvodů rostoucích cen. Číňané nestojí zcela mimo, vše zmíněné se jich ale týká v menší míře a dokonale toho využívají.

Důvodů bude více - od větší flexibility až po možnost alokovat svou produkci právě tam, kde jim to nejvíce pomůže. Pokud se totiž chcete někde prosadit, začínáte tam skoro od nuly a jinde prodáváte statisíce či miliony aut, není zase tak složité si pro to či ono místo nějaká auta „vyšetřit”, s cenami se nehnat zbytečně vysoko a získat to, co byste za jiných okolností získávali draze a dlouho - pozici na trhu. Přesně toho hned několik čínských automobilek využívá a v momentě poklesů prodejů téměř všech evropských značek a trhů výrazně rostou. Úspěšná je v tom pak zejména automobilka Great Wall, výrobce Havalů.

Její nástup je jasně patrný i v Evropě, zejména pak v Rusku, kde jasně získává pevnou půdu pod nohama. Podle Avtostatu v době, kdy byl i ruský trh zasažen nedostatkem komponentů a celkové prodeje v září klesly o 22,6 % na 119 485 aut, Haval zaznamenal nejlepší měsíc v celé své historii. Prodat dokázal 3 513 aut a meziročně navýšil svůj odbyt o 250 procent. To je fascinující - trh klesá o čtvrtinu a vy skoro trojnásobně rostete.

Haval se tak rovnou propracoval mezi desítku nejprodávanějších značek a daleko už nemá ani ke Škodě (7. místo s 6 438 vozy). Není to ale jen případ jedné značky, tohle je čínská ofenzíva - o fous 11. je Chery, 13. Geely a model Chery Tiggo 7 je už 18. nejprodávanějším v zemi. Celkově pak Číňané letos prodali v Rusku 76 430 aut, což je meziročně o 210 % více a a jejich tržní podíl poskočil z 3,3 a 6,1 %.

Jsme naprosto přesvědčeni, že za jiných podmínek by Číňané takového raketového růstu nebyli schopni, z koronavirových problémů jednoznačně těží. Tím neříkáme, že je způsobili, situace ale využívají perfektně.

Nejžádanější čínskou značkou v Evropě je nyní Haval koncernu Great Wall, který tu mimo jiné prodává model F7 (na snímcích). V době pádu trhu o čtvrtinu prodejně skoro trojnásobně roste, fascinující. Foto: Haval

Zdroj: Avtostat

Petr Miler

