Naděje na brzké zlevnění aut pohasíná, velcí výrobci čipů ohlásili další odstávky

Aby auta mohla zlevnit, muselo by jich být v prvé řadě dost. A to se stěží kdy stane v momentě, kdy nebude dostatek komponentů potřebných k jejich výrobě. K něčemu takovému se ale neschyluje, právě naopak.

Jedním z velkých témat roku 2021 byla inflace - tak rychlý růst cen svět v globálním měřítku nepamatuje už několik dekád. Faktorů je více a v každé zemi můžeme vysledovat trochu jiný mix důvodů s trochu jinými dopady, ostatně v České republice máme inflaci skutečně enormní. U nás se spojily vlivy přehřátého trhu práce, vysokých útrat státu a nedostatku spousty věcí, který logicky žene jejich ceny vzhůru. To poslední jmenované se pak projevuje v celém světě a zásadní vliv má i na ceny aut.

Těch výrobci prostě nedokážou vyrobit dost a za takové situace nemají mnoho důvodů držet ceny nízko. Každý na vzniklou situaci reaguje jinak, třeba Škoda zdražuje enormně, takoví Korejci o dost méně, stěží bychom ale našli auto, které dnes stojí stejné peníze jako loni touto dobou. Jediné, co tento stav změní, bude rozjetí výroby naplno a dosažení poněkud rovnovážnějšího vztahu mezi nabídkou a poptávkou, něčemu takovému jsme ale bohužel na hony vzdáleni. Dnes jsme od tohoto stavu spíše zase o kousek dál.

Ačkoli se situace v druhé polovině loňského roku začínala lepšit a optimisté doufali, že letošek přinese další úlevu, nyní se vše znovu komplikuje. Nejprve přišly záplavy v Malajsii a nyní je tu další rána. V některých částech Číny znovu začali omezovat život z obav z nové varianty koronaviru zvané omikron a týká se to i provincie Si-an. V té mají své továrny firmy Samsung a Micron (jak příznačné jméno...), které obě oznámily, že výrobu omezují.

Není zatím jasné, jak moc a na jak dlouho ji odstaví, přesto je nepochybné, že výše popsanou situaci to jen zhorší. Realisticky uvažující šéfové automobilek a dodavatelských firem koncem roku uváděli, že za ideálních podmínek by čipová krize mohla odeznívat v druhé polovině roku 2022. O něčem takovém si ale nyní můžeme nechat jen zdát a optimistické scénáře nyní hovoří o zlepšení situace na konci roku. To je ale znovu jen víra, nikoli vize podložená reálným vývojem.

Dokud se tento stav nezmění, nová auta nezlevní, nakonec to jsou do značné míry i jejich raketově rostoucí ceny, které se starají o onu vysokou inflaci. A bez změny na tomto poli nezlevní ani ojetiny, proč by také měly. Většina analytiků proto v tuto chvíli očekává, že auta v letošním roce zdraží o dalších 15-20 %, což nutně zvedá obočí. Nezdá se tedy že by vhodnější moment pro koupi vozu mohl nastat v brzké době, jakkoli jednou snad přijít musí.

